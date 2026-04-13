Объявлена дата российской премьеры фильма о Майкле Джексоне

В российских кинотеатрах премьера картины состоится 28 мая, передает ТАСС.
лавного героя в фильме сыграл Джаафар Джексон, который приходится Майклу Джексону племянником.
Ранее носок Майкла Джексона продали во Франции за 6,2 тыс. евро.
Конкурс на предварительном голосовании «Единой России» по выборам в Госдуму составляет почти пять человек на место, сообщается на сайте «Единой России».
На участие в процедуре поступило 2,1 тыс. заявок, регистрация проходит на сайте pg.er.ru. Каждый пятый кандидат не достиг 35 лет.
«Колоссальный интерес к процедуре показывают участники специальной военной операции. 17% заявок – от наших героев. Все они получат сопровождение от ведущих экспертов, чтобы иметь возможность уверенно выступить в ходе предварительного голосования, научиться азам политической работы, работы с избирателями», – отметил Якушев.
Треть претендентов – представители малого и среднего бизнеса, каждая пятая заявка поступила от работников образования, здравоохранения, социальной и культурной сфер.
Почти 40% участников беспартийные, однако им обязательно потребуется вступить в ряды «Единой России» после голосования, напомнил Якушев. Прием заявок проходит без нарушений, подчеркнул председатель оргкомитета Александр Карелин.
Среди кандидатов – Герой России Людмила Болилая, герой СВО Станислав Кочев, отличившийся на Запорожском направлении; кавалеры орденов Мужества Дашибал Мункожаргалов и Александр Амелин; ветераны СВО Евгений Мищенко и Андрей Павлов, а также медики, спортсмены и предприниматели из разных регионов страны.
Претендовать на депутатский мандат решили главврач Якутской республиканской офтальмологической больницы Иван Луцкан, восьмикратная чемпионка мира по самбо Светлана Галянт, главный лесничий Михаил Ковалев и фермер из Оренбургской области Павел Такмаков.
В Москве заявку на участие подала директор Института исследований национального и сравнительного права НИУ ВШЭ Альбина Гаджиева, которая считает свое решение логичным этапом общественной и научной деятельности.
«Результаты выборов понятны, хотя и не окончательны. Эти результаты для нас болезненны», – приводит слова Орбана РИА «Новости».
Орбан заявил, что его партия продолжит служить стране, находясь в оппозиции. «Ответственность и возможность создать правительство отдали не нам. Я поздравил победившую партию», – сказал Орбан.
Глава венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр также сообщил, что Орбан по телефону поздравил его с победой на парламентских выборах, передает ТАСС.
После обработки данных 53,45% голосов, «Тиса», предварительно, лидирует на парламентских выборах в Венгрии, получая 136 мест в парламенте из 199. Альянс «Фидес» – «Христианско-демократическая народная партия» получает 56 мест, у крайне правой «Нашей Родины» семь мест.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Венгрии состоялись парламентские выборы. В парламент страны избираются 199 депутатов: 106 по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 по партийным спискам. После подсчета 14,72% голосов партия «Тиса» лидировала, претендуя на 125 из 199 мест в законодательном органе.
«Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом», – приводит слова Мадьяра РИА «Новости» со ссылкой на Nepszava.
Мадьяр отметил, что географическое положение России и Венгрии не изменится, как не исчезнет и энергетическая зависимость страны. «Мы будем вести переговоры», – сообщил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр заявил, что намерен вернуться к полноценному участию Венгрии в ЕС и НАТО. Действующий премьер Венгрии Виктор Орбан подтвердил поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах.
Петер Мадьяр одержал победу на исторических выборах в Венгрии, сменив Виктора Орбана, которого поддерживал Дональд Трамп, сообщает Bloomberg.
Перед новым премьером стоит задача не только повысить уровень жизни венгров, но и восстановить верховенство закона, а также вернуть страну в европейское русло, открыв доступ к замороженным средствам Евросоюза.
В приоритете у нового правительства – восстановление отношений с Евросоюзом и разблокировка более 20 млрд долларов, которые были приостановлены из-за коррупционных скандалов и претензий к судебной системе при Орбане.
Мадьяр пообещал: «Мы быстро примем антикоррупционное законодательство, укрепим независимость судебной власти и обеспечим свободу СМИ и академической среды». Это необходимо, чтобы до конца августа предъявить Брюсселю отчеты по реализованным проектам и не потерять свыше 10 млрд евро грантов и кредитов.
ЕС, в свою очередь, ожидает, что Будапешт одобрит 90 млрд евро кредита для Украины, заблокированного Орбаном. Мадьяр намерен выстроить новые отношения с Киевом и отказаться от конфронтационной политики Орбана, что может поспособствовать разблокировке финансовых потоков из Брюсселя. Первый зарубежный визит новый премьер совершит в Варшаву, а следом – в Вену и Брюссель.
В экономике Мадьяру досталась страна с дефицитным бюджетом, высокими долгами и рейтингом, близким к «мусорному». Он намерен принять новый бюджет для стабилизации финансов и подготовить почву к переходу на евро, а также ввести налог на богатство и пересмотреть налоговые льготы для автомобильной и аккумуляторной промышленности. Будут сокращены траты на поддержку проправительственных СМИ и госзаказы, но вырастут инвестиции в здравоохранение, образование и транспорт.
В политике основное внимание уделено демонтажу системы Орбана: Мадьяр призвал к отставке президента, судей и главного прокурора, воспользовавшись уверенной победой своей партии и возможностью получить большинство в парламенте. Это позволит принять новую конституцию, изменить избирательные правила и ограничить пребывание премьера в должности двумя сроками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, победивший на выборах Петер Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и НАТО.
Для улучшения отношений с Брюсселем новый лидер решил разблокировать замороженный кредит на 90 млрд евро для Украины.
При этом политик анонсировал неизбежные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Китайские власти призвали все стороны к сдержанности после заявлений президента США Дональда Трампа о возможной блокаде Ормузского пролива, передает РИА «Новости».
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь подчеркнул, что Ормузский пролив представляет собой ключевой международный торговый путь для товаров и энергоносителей, а его безопасность важна для всего мирового сообщества.
Го Цзякунь отметил, что основная причина препятствий для судоходства связана с военными действиями в регионе, и подчеркнул: «Все стороны должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность. Китай готов и дальше играть позитивную и конструктивную роль». По его словам, вопрос безопасности и стабильности навигации может быть решен только в случае немедленного прекращения огня в районе Ормузского пролива.
Пекин подтвердил готовность продолжать содействовать конструктивному диалогу и способствовать снижению напряженности в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о намерении перекрыть движение через Ормузский пролив.
В ответ элитные части ВС Ирана запретили иностранным боевым кораблям приближаться к этой акватории.
Центральное командование вооруженных сил США анонсировало начало блокады иранских портов с 13 апреля.
В рамках Российского венчурного форума в Казани публике впервые продемонстрировали макет перспективного пассажирского самолета Ту-454, передает «Комсомольская правда».
Фото презентации макета были опубликованы Объединенной авиастроительной корпорацией, на снимках запечатлены глава Татарстана Рустам Минниханов, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и помощник президента Андрей Фурсенко.
Объединенная авиастроительная корпорация пока не раскрыла подробностей о проекте. Руководитель проекта Алексей Шаданов отметил, что сейчас компания «Туполев» сосредоточена на выпуске Ту-214, однако разработка новых технологий продолжается постоянно.
О характеристиках Ту-454 известно немного. По предварительной информации, самолет может занять нишу дальнемагистральных широкофюзеляжных лайнеров, сопоставимых по классу с Boeing 787 Dreamliner и Airbus A350. В качестве двигателей рассматривают установку двух перспективных ПД-26, являющихся развитием ПД-35.
До этого появления макет Ту-454 мелькал только на одном из слайдов презентации ОАК о новой линейке российских двигателей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что благодаря сотрудничеству с Агентством развития профессионального мастерства и Центром компетенций обеспечена поточная сборка фюзеляжа Ту-214 за 12 дней с планом выпуска до 20 самолетов в год.
Антон Алиханов подтвердил достижение договоренностей с потенциальными покупателями Ту-214 и рост отечественных авиационных технологий.
Обновленный Ту-214 с российскими системами получил сертификат и готов к серийному производству.
Депутат Рады Вениславский сообщил об испытаниях системы перехвата «Орешника»
По словам Вениславского, наивысшая эффективность перехвата якобы достигается до момента разделения боевых блоков от ракетоносителя в космосе, передает «Газета.Ru».
Вениславский сообщил, что подразделения Главного управления разведки Украины дважды осуществляли секретные запуски ракетоносителей, первый раз достигнув высоты более 100 км, а второй – 204 км. По его словам, в стране создается система «воздушный космодром», предназначенная для запуска и перехвата ракет «Орешника» в космосе.
Депутат добавил, что создание полноценных Космических сил на Украине запланировано в ближайшие три-пять лет. Ожидается, что новая система повысит возможности страны по противодействию российским ракетным средствам в ходе военного конфликта.
Ранее украинские каналы сообщили о вероятной атаке российского ракетного комплекса «Орешник» по Киеву, Львову и Староконстантинову в ближайшее время.
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что НАТО стоит рассматривать российский ракетный комплекс «Орешник» как легитимную цель.
В то же время Зеленский сообщил о невозможности уничтожения этого оружия существующими системами обороны.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о признании западными специалистами отсутствия средств для блокировки комплекса «Орешник».
Die Weltwoche: Мадьяр сохранит жесткую позицию по Украине
Европа оказалась в сложном положении после поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии, передает РИА «Новости».
По данным швейцарской газеты Die Weltwoche, несмотря на ликование Евросоюза, новый венгерский лидер Петер Мадьяр придерживается позиций, которые сильно расходятся с курсом Брюсселя. Отмечается, что «ЕС сейчас попадает в ловушку».
Основной проблемой для Евросоюза, по мнению автора Die Weltwoche, станет позиция Мадьяра по Украине. Политик не поддерживает вступление Киева в ЕС и НАТО, негативно относится к идее поставок вооружения и неоднократно высказывал скептицизм в отношении украинского вопроса. Газета отмечает, что Мадьяр принадлежит к той же политической элите, что и Орбан, поэтому Брюсселю не стоит ожидать значительных перемен во внешней политике Венгрии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение партии «Фидес» на парламентских выборах.
Лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал президента Венгрии уйти в отставку.
Мадьяр заявил об отсутствии в стране желающих видеть проукраинское правительство.
Также Мадьяр анонсировал неизбежные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Захарова обвинила бывшую госсекретаря США Хиллари Клинтон во лжи относительно того, что ее супруг, экс-президент США Билл Клинтон, якобы не был знаком с деятельностью финансиста Джеффри Эпштейна, передают «Вести». Захарова заявила, что располагает доказательствами неправдивости утверждений Клинтон.
«Я слышала и читала, как Хиллари Клинтон пыталась отмазать мужа в очередной раз, рассказывая о том, что он якобы не знал, куда ездит, и не понимал, кто такой Эпштейн, и ни в чем из этого не участвовал. Прошу прощения, доказательства того, что она врет, у меня есть», – заявила Захарова.
Дипломат напомнила, что американские элиты хорошо знакомы с романом Владимира Набокова «Лолита», и подчеркнула, что именно из-за этого самолет Эпштейна получил название «Лолита Экспресс». По словам Захаровой, Билл Клинтон пользовался этим самолетом не только для якобы благотворительных мероприятий, и все прекрасно знали, что означает его название.
Интерес к связям семьи Клинтон с Эпштейном усилился после публикации новых данных из досье финансиста. В их числе оказались ранее не публиковавшиеся фотографии Билла Клинтона в джакузи, бассейне и в компании девушек с закрытыми лицами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Хиллари Клинтон в письменных показаниях Конгрессу отвергла любые предположения о посещении острова Джеффри Эпштейна.
Бывший президент США Билл Клинтон во время дачи показаний опроверг обвинения в связях с несовершеннолетними девушками.
Представитель МИД России Мария Захарова иронично высказалась о допросе американских политиков.
«Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе, и мы готовы развивать наше сотрудничество с Венгрией», – заявил Зеленский, пишет Politico.
Он также отметил готовность Киева к конструктивной работе на благо двух народов.
Мадьяр рассчитывает наладить отношения с Брюсселем и, по мнению издания, разблокирует кредит для Украины. Тем не менее этот успех венгерского политика оборачивается трудностями для Зеленского.
Будущий премьер-министр Венгрии ранее выступал против поставок оружия и финансовой поддержки Киева, а также против ускоренного вступления Украины в Евросоюз. Мадьяр обещал вынести вопрос евроинтеграции Украины на референдум, что фактически затормозит процесс из-за сильных антиукраинских настроений в венгерском обществе, которые он вынужден учитывать для сохранения поддержки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, новый венгерский лидер Петер Мадьяр не поддерживает идею вступления Киева в Евросоюз и НАТО. Глава победившей на выборах партии «Тиса» отказался представлять интересы Украины на будущих переговорах с Россией.
«Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии», – приводит слова Мадьяра РИА «Новости» со ссылкой на Nepszava.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан, который сейчас возглавляет кабмин Венгрии, согласился с тем, что его партия «Фидес» потерпела поражение на парламентских выборах. При этом Мадьяр заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным неизбежны, поскольку географическое положение России и Венгрии не изменится.
Мадьяр: Венгрия пересмотрит контракты по проекту АЭС «Пакш-2»
На пресс-конференции для международной прессы он отметил, что в случае необходимости часть соглашений будет расторгнута, а финансовые условия по оставшимся договорам могут быть улучшены, передает РИА «Новости».
«Могу сказать, что мы проанализируем все контракты, касающиеся проекта АЭС «Пакш-2», при необходимости мы проведем переговоры, при необходимости мы расторгнем их, при необходимости мы улучшим финансовые условия», – заявил Мадьяр, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия выбрала Росатом для строительства второй очереди АЭС «Пакш-2» благодаря признанию российских технологий лучшими в мире.
В декабре Росатом «развернул работы» над АЭС «Пакш-2».
Американские спецслужбы получили информацию о вероятной отправке Китаем партии переносных зенитных ракетных комплексов в Иран для использования в конфликте с Соединенными Штатами и Израилем, пишет The New York Times.
Официальные лица США отмечают, что разведданные не дают окончательного подтверждения факта поставки, а доказательств применения китайских ракет против американских или израильских сил нет.
Разведка оценивает, что даже обсуждение вопроса поставок ракет в Пекине говорит о заинтересованности Китая в конфликте. Отмечается, что некоторые китайские компании получили разрешение на отгрузку в Иран химикатов, топлива и компонентов, которые могут использоваться для военного производства.
Китай традиционно избегал экспорта готового вооружения в Иран, однако часть чиновников выступает за прямые поставки силам безопасности страны. Если такое решение будет принято, это станет значительным шагом к эскалации и демонстрацией того, что некоторые лидеры Китая стремятся к поражению США в ближневосточной войне.
Сообщается, что Россия предоставила иранским военным спутниковую разведку, чтобы помочь им нацеливать объекты в регионе, но отказалась от поставок боевого вооружения, опасаясь ответных мер со стороны США. Китай же публично сохраняет нейтралитет, несмотря на зависимость от иранской нефти и глубокие экономические связи с арабскими странами Персидского залива, которые подверглись атакам во время конфликта.
Власти Китая опровергли заявления о поставках оружия, заявив, что страна не передавала вооружения ни одной стороне конфликта, и призвали США воздержаться от необоснованных обвинений и эскалации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай готовит поставки переносных зенитно-ракетных комплексов для Ирана.
Китайские дипломаты категорически опровергли информацию о тайной передаче вооружений Тегерану.
Президент США пообещал Пекину серьезные последствия за военную поддержку Исламской республики.
Появление военных кораблей в районе Ормузского пролива повлечет за собой серьезные последствия, указали в КСИР, передает ТАСС.
«Намерение приблизиться к Ормузскому проливу любым военным судном под любым предлогом будет расцениваться как нарушение режима прекращения огня и будет подвергнуто суровому наказанию», – говорится в заявлении КСИР.
Гражданские торговые и пассажирские суда могут свободно и безопасно проходить через пролив. Для них акватория остается открытой при условии неукоснительного соблюдения специальных правил навигации.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив в ближайшее время перекроют, при этом в блокаде водной артерии также будут участвовать и другие страны.
Также в военно-морском командовании КСИР опровергли информацию о проходе американских военных кораблей через данную акваторию.
Песков: Кремль не будет поздравлять Мадьяра с победой на выборах в Венгрии
По его словам, Венгрия входит в перечень стран, поддержавших антироссийские санкции, что и стало причиной отказа от официального поздравления, передает РИА «Новости».
«Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия – недружественная страна, она поддерживает санкции против нас», – сказал Песков в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым.
Он также напомнил, что ранее Россия вела диалог с проигравшим выборы премьер-министром Виктором Орбаном.
Ранее в Кремле заявили, что Россия с уважением относится к выбору, который сделал народ Венгрии на прошедших парламентских выборах.
Напомним, проевропейская партия «Тиса», возглавляемая Петером Мадьяром, одержала победу на выборах в Венгрии.
Мадьяр анонсировал масштабные перемены после ухода Орбана, а также пообещал восстановить полноправное участие страны в ЕС и НАТО. Кроме того, он заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.