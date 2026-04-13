    13 апреля 2026, 18:22 • Новости дня

    В России начали создавать спутники для фиксации вспышек на Солнце

    Tекст: Ольга Иванова

    В России стартовала разработка группировки малых спутников, которые с помощью триангуляции смогут уточнять координаты солнечных вспышек и гамма-всплесков.

    Российские ученые приступили к созданию малых спутников для наблюдения за вспышками на Солнце, передает ТАСС. Директор Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ Эдуард Боос сообщил, что новые аппараты войдут в специальную космическую группировку, задача которой – одновременно фиксировать события на Солнце и уточнять их локализацию.

    Проект реализуется в рамках федеральной программы «Кадры для космоса». Планируется, что в 2027 году на орбиту выведут три спутника, оснащённых гамма-детекторами: два из них будут изготовлены в МГУ, третий – в БФУ имени И. Канта. Основная цель группировки – исследование гамма-всплесков, транзиентных гамма-явлений и солнечных вспышек.

    Боос подчеркнул: «Три спутника, работающие одновременно, позволяют определить, откуда сигнал, за счет геометрии – метода триангуляции. Это поможет уточнить координаты вспышек и прояснить их природу». Он добавил, что проект пользуется полной поддержкой ректора МГУ Виктора Садовничего, благодаря чему разработчики уверены в успехе инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два крупнейших университета Мьянмы начали разрабатывать и запускать малые космические аппараты на основе опыта российских специалистов. Российские специалисты уже оказали Мьянме необходимую техническую поддержку.

    11 апреля 2026, 23:14 • Новости дня
    Военкор Коц предположил, как ВСУ пытались атаковать космодром Плесецк
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Обычные фронтовые БПЛА не могут «дотянуться» до космодрома Плесецк в Архангельской области; ВСУ для атаки, вероятно, использовали либо специально спроектированные дальнобойные дроны-камикадзе самолетного типа, либо радикально доработанные существующие платформы, заявил военкор Александр Коц. 

    Коц указал, что Плесецк расположен в 180 км южнее Архангельска, это свыше 1500 км по прямой от ближайших районов Украины. Он подчеркнул, что «это не приграничный нефтепарк и не склад в 200–300 км от линии фронта». На такое расстояние «обычные фронтовые БПЛА просто не дотягиваются по радиусу».

    «Значит, по космодрому шли либо специально спроектированные дальнобойные дроны-камикадзе самолетного типа, либо радикально доработанные существующие платформы с урезанной боевой частью и максимально «раздутым» топливным запасом», – заявил он в Telegram.

    Коц отметил, что за последние месяцы в Архангельской области уже фиксировались и были сбиты украинские БПЛА самолетного типа, которые направлялись в сторону космодрома. Местные жители снимали на фото и видео крупные композитные аппараты, схожие по классу с «Бобром» и UJ-22, однако с явными изменениями, ориентированными больше на дальность полета, чем на мощность заряда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что во время запуска российских спутников для широкополосного интернета космодром Плесецк подвергся попытке атаки дронами.

    Путин во время встречи с представителями Роскосмоса назвал запуск новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи большим событием.

    11 апреля 2026, 20:32 • Новости дня
    Путин назвал развертывание новой группировки связи большим событием

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин во время встречи с представителями Роскосмоса назвал большим событием запуск новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи.

    Президент России Владимир Путин назвал развертывание новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи большим событием, сообщается на сайте Кремля.

    Глава корпорации Юрий Баканов сообщил президенту, что запуск группировки уже состоялся. Путин подчеркнул важность этого достижения.

    «Большое событие, я вас поздравляю еще раз», – заявил Путин.

    Ранее Баканов сообщил, что во время запуска российских спутников для широкополосного интернета космодром «Плесецк» подвергся попытке атаки дронами, однако запуск прошёл успешно.

    Баканов также сообщил, что в орбитальную группировку России на сегодняшний день входят 22 метеорологических спутника, что     является рекордным показателем.

    Президент России Владимир Путин отметил, что космическая отрасль страны сохраняет уверенность, несмотря на трудности.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала военное и гражданское значение спутниковой группировки «Рассвет», в том числе для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. А также сравнивала принципы работы российской системы связи и американской Starlink.

    12 апреля 2026, 14:08 • Видео
    Выборы в Венгрии стали важны для всех

    В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    11 апреля 2026, 20:24 • Новости дня
    Баканов: Киев пытался атаковать космодром Плесецк во время запуска спутников

    Tекст: Вера Басилая

    Во время запуска российских спутников для широкополосного интернета космодром «Плесецк» подвергся попытке атаки дронами, однако запуск прошёл успешно, заявил руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Баканов сообщил Путину, что попытка атаки дронами на Плесецк произошла во время запуска низкоорбитальных спутников для обеспечения широкополосного доступа в интернет, сообщается на сайте Кремля.

    Руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что противник предпринял попытки серьезных ударов по объекту, однако запуск был реализован согласно плану.

    Баканов отметил, что запуск, которого долго ждали, состоялся две недели назад и ознаменовал развертывание российской группировки спутников для связи. Президент России Владимир Путин поздравил руководство и коллектив Роскосмоса с этим событием.

    «Когда говорят, что космос вне политики, наши «друзья» сделали все, чтобы этот пуск не состоялся. У нас в этот день были попытки прилетов серьезные по космодрому, но тем не менее совместные боевые расчеты предприятий «Роскосмоса» и космических войск осуществили заданное», – заявил Баканов на встрече с Путиным.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал развертывание отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки.

    11 апреля 2026, 03:10 • Новости дня
    Астронавты лунной миссии Artemis II вернулись на Землю
    @ Скриншот с видео YouTube-канала NASA

    Tекст: Катерина Туманова

    Космический аппарат «Орион» приводнился у побережья Сан-Диего в штате Калифорния, сообщило НАСА.

    «Смотрите, как экипаж «Артемиды II» возвращается на Землю, приводняясь примерно в 20:07 по восточному времени (3.07 мск 11 апреля)», – сказано в аккаунте НАСА в соцсети Х, где транслировалось приводнение.

    «Какое путешествие… Мы в стабильном состоянии. Четыре члена экипажа в хорошей форме», – приводит CNN слова сказал Уайзман, указывая на то, что все астронавты находятся в хорошем состоянии.

    Напомним, на борту астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен.

    Глава НАСА Джаред Айзекман спешит к капсуле с астронавтами на спасательном судне ВМС США USS John P Murtha. Эвакуация экипажа может занять до часа времени, однако Айзекман уже заявляет о начале подготовки к миссии Artemis III, запуск которой ожидается в 2027 году.

    Американская лунная миссия «Артемида-2» стартовала с космической площадки во Флориде 1 апреля. Позже корабль «Орион» с экипажем успешно  вышел на траекторию полета к Луне. В ходе миссии астронавты сделали фото Земли с расстояния почти 70 тыс. километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полноценная высадка астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis III ожидается в 2027 году.

    Эксперты разъяснили разницу между лунными миссиями «Аполлон» и «Артемида».

    11 апреля 2026, 21:01 • Новости дня
    Стартовый стол для «Ангары» ввели в эксплуатацию на Восточном

    Tекст: Вера Басилая

    На космодроме Восточный официально начал работу стартовый стол для ракет семейства «Ангара», что позволит приступить к пускам новых носителей, сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле.

    Баканов объявил о вводе в эксплуатацию стартового стола для ракет «Ангара» на космодроме «Восточный», сообщается на сайте Кремля.

    Баканов сообщил: «Вчера подписали решение о вводе в эксплуатацию стартового комплекса «Ангары». Так что эта процедура завершена».

    Площадь стартового стола для для ракет «Ангара» составляет более 45 тыс. кв. метров.

    Баканов заявил о строительстве стартового стола для лёгких ракет на космодроме Восточный.

    10 апреля 2026, 23:47 • Новости дня
    Ковальчук назвал нереалистичной массовую добычу ископаемых на Луне

    Tекст: Катерина Туманова

    Массово добывать ископаемые на Луне не выгодно, если это не гелий-3, которого нет на Земле, считает президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

    «Вы должны понимать, что массовую добычу и транспортировку на Землю трудно представить. Это может быть выгодно только в том случае, если это что-то уникальное – то, чего нет на Земле или мало. Вот как про гелий-3 идет речь», – поделился он с «Вестями».

    Запуск производств на Луне, по словам Ковальчука, еще более сложный процесс, чем добыча и транспортировка редких ресурсов.

    «Смотрите, там первое – вакуум, и низкие температуры, еще радиация есть… Я вам приведу пример. Термоядерный синтез. Он же требует высокого вакуума, в котором шнур плазмы зажигается, и низкотемпературные магниты, которые держат этот шнур. Они охлаждаются гелием, а там не надо их охлаждать», – пояснил ученый.

    При этом Ковальчук отметил, если человечество освоит Луну и научится там жить, тогда будет открыт путь в дальний космос.

    «Дальше – вселенная перед вами по целому ряду причин. Во-первых, вы научитесь жить там, а во-вторых, что очень важно, оттуда тяготение меньше, вам уже проще двигаться, чем взлетать с Земли. Это уже площадка подскока», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Баканов заявил о планах просканировать Луну в 2028 году. Гендиректор НПО Лавочкина Василий Марфин сообщил о плане запустить станцию «Луна-30» с двумя средними луноходами в 2036 году.

    Американская лунная миссия «Артемида-2» стартовала с космической площадки во Флориде. Позже корабль «Орион» с экипажем успешно вышел на траекторию полета к Луне. В ходе миссии астронавты сфотографировали Землю с расстояния почти 70 тыс. километров.

    11 апреля 2026, 00:27 • Новости дня
    Школьница попросила главу НАСА вернуть Плутону статус планеты

    Tекст: Катерина Туманова

    Десятилетняя Каэла написала письмо главе НАСА Джареду Айзекману с просьбой вернуть статус планеты Нептуну и дала подробную аргументацию своей просьбе.

    «Пожалуйста, верните Плутону статус планеты. Я очень хочу, чтобы он снова стал планетой. <...> Это часть нашей Солнечной системы, и раньше это была планета; это карликовая планета, и она заслуживает того, чтобы считаться настоящей планетой; это могло бы осчастливить многих людей», – приводит письмо Каэлы Times of India.

    Девочка рассказала, как запоминала планеты с помощью забавных мнемонических приемов, благодаря мудрой и образованной маме. Плутон, когда-то считавшийся девятой планетой, в 2006 году был переклассифицирован как карликовая планета и исключен из официального списка.

    Это решение не только изменило учебники, но и пробудило воображение и эмоции, вдохновив на создание стихов и метафор. Каэла представила собственные знания о планете, чтобы доказать, сколь важен для нее этот вопрос.

    «Возможно, это не ваш выбор, но если это так, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, сделайте это планетой. Это сделает меня очень-очень счастливой», написала девочка.

    Ее письмо поделился один из пользователей соцсети X и его заметил руководитель  НАСА Джаред Айзекман, который ответил кратким, но ободряющим сообщением: «Каэла, мы изучаем этот вопрос».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская лунная миссия «Артемида-2» стартовала с космической площадки во Флориде. Позже корабль «Орион» с экипажем успешно вышел на траекторию полета к Луне. В ходе миссии астронавты  сфотографировали Землю с расстояния почти 70 тыс. километров.

    11 апреля 2026, 20:49 • Новости дня
    Баканов сообщил об инвестициях 600 млрд рублей в проект «Новый старт»

    Tекст: Вера Басилая

    Частный инвестор намерен вложить 600 миллиардов рублей в проект «Новый старт» на восемь лет, а консолидация спутниковых активов завершится к 2026 году, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с Владимиром Путиным раскрыл детали финансирования проекта «Новый старт», сообщается на сайте Кремля.

    «Это сейчас проект, в который частный инвестор вкладывает десятки миллиардов рублей, и буквально на этой неделе мы договорились, что объем инвестиций на восемь лет составит 600 млрд рублей», – рассказал руководитель госкорпорации.

    Помимо финансовых вложений, компания «Новый старт» займется объединением профильных предприятий. Баканов уточнил, что консолидация спутникостроительных активов, находящихся вне контура Роскосмоса, должна полностью завершиться до конца 2026 года.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал появление крупного инвестора для создания ракет с возвращаемой первой ступенью.

    Позже руководитель госкорпорации сообщил о запуске спутников одной из частных российских компаний для расширения географии связи.

    Баканов заявил, что осенью 2026 года состоится первый полностью коммерческий запуск ракеты «Союз» с космодрома Восточный.

    11 апреля 2026, 06:53 • Новости дня
    Глава НАСА Айзекман пообещал высадить американцев на Луну в 2028 году

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава НАСА Джаред Айзекман отправился на спасательном судне ВМС США USS John P Murtha встречать астронавтов, которые приводнились в капсуле «Орион», он отметил, что поводов для празднования успешно завершенной миссии Artemis II немало.

    «Это не просто достижение для НАСА. Это достижение для всего человечества, еще раз, историческая миссия на Луну и обратно», – цитирует его CNN.

    Айзекман высоко оценил экипаж, назвав его «абсолютно профессиональными астронавтами, прекрасными коммуникаторами и почти поэтами», а также «послами человечества к звездам».

    «Я не могу представить себе экипаж лучше, чем экипаж Artemis II, который только что безупречно завершил миссию. Мы снова в деле отправки астронавтов на Луну и их безопасного возвращения. И это только начало! Мы собираемся повторять это с завидной регулярностью, отправляя миссии на Луну до тех пор, пока не высадимся на нее в 2028 году и не начнем строить нашу базу», – добавил Айзекман.

    Он заявил, что пора начинать подготовку к миссии Artemis III, запуск которой  ожидается в 2027 году.

    Напомним, астронавты лунной миссии Artemis II успешно вернулись на Землю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская лунная миссия «Артемида-2» стартовала с космической площадки во Флориде 1 апреля. Позже корабль «Орион» с экипажем успешно  вышел на траекторию полета к Луне. В ходе миссии астронавты сделали фото Земли с расстояния почти 70 тыс. километров.

    Эксперты разъяснили разницу между лунными миссиями «Аполлон» и «Артемида».

    12 апреля 2026, 18:48 • Новости дня
    Баканов: Россия вывела на орбиту около 100 спутников за 2025 год

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отечественная ракетно-космическая отрасль отправила в космос порядка 100 аппаратов в 2025 году, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    «Всего в 2025 году выведено на орбиту порядка 100 космических аппаратов с трех космодромов», сказал глава госкорпорации, передает ТАСС.

    Среди главных успехов руководитель госкорпорации выделил запуск компанией «Бюро 1440» первых 16 спутников группировки «Рассвет».

    Новые аппараты интегрируют систему связи на архитектуре 5G NTN и обновленную систему энергопитания. Также они получили терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменную двигательную установку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Бюро 1440» запустила на орбиту первые 16 спутников связи «Рассвет». Всего в 2025 году с трех российских космодромов стартовало 17 ракет.

    11 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Путин: Космическая отрасль России чувствует себя уверенно

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым подчеркнул, что космическая отрасль страны сохраняет уверенность, несмотря на накопившиеся за годы трудности.

    Владимир Путин провел встречу с руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым в преддверии Дня космонавтики. Президент отметил, что отрасль чувствует себя уверенно, несмотря на ряд накопившихся проблем, сообщается на сайте Кремля.

    «В целом отрасль чувствует себя уверенно. Знаю, что там проблем достаточно, накопившихся за долгий период времени», – заявил глава государства.

    Путин попросил Баканова оценить текущее положение дел в космической сфере и обозначить перспективы развития, а также указать направления, где требуется дополнительная поддержка. В ходе беседы обсуждались планы госкорпорации, а также опыт работы Баканова в Минтрансе России. Встреча прошла накануне празднования Дня космонавтики, который ежегодно отмечается в России 12 апреля.

    Предыдущая встреча президента с главой Роскосмоса состоялась в марте 2025 года, вскоре после назначения Баканова на этот пост. Тогда обсуждались перспективы развития отрасли и ключевые задачи, стоящие перед госкорпорацией.

    В конце марта 2025 года новый глава Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал космическую отрасль гордостью России.

    Позже руководитель госкорпорации анонсировал запуск отечественной низкоорбитальной группировки спутников связи.

    В апреле 2026 года Владимир Путин обозначил развитие ракетно-космического комплекса безусловным приоритетом страны.

    11 апреля 2026, 20:11 • Новости дня
    Баканов сообщил о завершении донастроек ракеты «Союз-5»

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о финальных проверках новой ракеты «Союз-5», которая готовится к старту на Байконуре.

    Дмитрий Баканов сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным о завершении комплекса проверочных мероприятий для ракеты «Союз-5», следует из сообщения на сайте Кремля.

    Он подчеркнул, что речь идет о полностью новом носителе, который создавался совместно с казахстанскими партнерами по проекту «Байтарек». По его словам, ракета уже прошла вертикальную установку, а в настоящее время проводится ее донастройка в горизонтальном положении перед первым пуском.

    Баканов также отметил, что после 2014 года подобных новых носителей в России не создавалось. Глава Роскосмоса добавил, что проверочные мероприятия охватывают все узлы и агрегаты ракеты.

    На встрече с главой государства Баканов сообщил и об увеличении российской орбитальной группировки до 364 космических аппаратов. В прошлом году количество аппаратов достигло 97, а с начала текущего года и за первый квартал – уже 134.

    В ноябре новейшую ракету-носитель «Союз-5» доставили на космодром Байконур.

    В начале апреля глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал скорый первый старт этого носителя.

    Спустя несколько дней специалисты завершили установку ракеты на стартовый стол.

    12 апреля 2026, 15:20 • Новости дня
    «Геоскан» анонсировал начало разработки сверхлегкой ракеты в 2026 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская компания «Геоскан» в 2026 году начнёт проектирование ракеты, способной выводить до 900 килограммов на орбиту, сообщил председатель совета директоров группы Алексей Семенов.

    Семенов заявил, что компания «Геоскан» в 2026 году начнет проектирование космического ракетного комплекса с сверхлегкой ракетой-носителем, передает РИА «Новости». Он заявил: «Геоскан запускает проект по созданию космического ракетного комплекса с сверхлегкой ракетой-носителем. Это позволит компании обеспечить доставку на орбиту собственных спутниковых группировок. Проектирование комплекса компания начнет в 2026 году».

    В настоящее время предприятие формирует собственную инженерную команду, чтобы разрабатывать ракетный комплекс самостоятельно. В задачи команды войдет создание ключевых систем, организация производства, сборки и испытаний.

    Семенов отметил, что решение о запуске проекта принято после оценки масштабов будущих запусков. Ракета будет использоваться для вывода спутниковых группировок «Геоскана». По его словам, вывести такое количество спутников попутной нагрузкой невозможно, а использование ракет «Роскосмоса» увеличит стоимость запусков. Собственная ракета соответствует стратегии компании, ориентированной на собственные наукоемкие технологии.

    Стартовая масса новой ракеты с кислородно-керосиновыми двигателями составит 55 тонн, расчетная масса полезной нагрузки – 900 килограммов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту девять экспериментальных спутников компании «Геоскан».

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал полностью коммерческий запуск аппаратов частных предприятий осенью 2026 года.

    Объединенная двигателестроительная корпорация занялась созданием силовой установки для перспективной сверхлегкой ракеты «Воронеж».

    12 апреля 2026, 09:58 • Новости дня
    Роспатент назвал лучшие изобретения для освоения космоса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эксперты Роспатента отобрали три лучших изобретения российских ученых для освоения космоса, среди них – программа для очистки космического мусора и модель для наблюдения поверхности Земли, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Эксперты Федеральной службы по интеллектуальной собственности назвали три главных российских изобретения для освоения космоса, передает РИА «Новости». В подборку вошли программа-симулятор для очистки космического мусора, новая технология увеличения грузоподъемности ракет-носителей, а также уникальная модель спутника для наблюдения поверхности Земли.

    В пресс-службе Роспатента пояснили, что инициатива приурочена ко Дню космонавтики. В рейтинг вошли как изобретения и полезные модели, так и программное обеспечение – например, специальная программа симуляции космического мусора, созданная специалистами Юго-Западного государственного университета, которая способна отображать траектории движения фрагментов мусора на орбите.

    Инженеры Ракетно-космической корпорации «Энергия» предложили новую систему, увеличивающую грузоподъемность многоступенчатых модульных ракет-носителей. А коллектив Научно-производственного концерна «БАРЛ» разработал космический аппарат для наблюдения поверхности Земли, работающий одновременно в видимом, инфракрасном и сверхвысокочастотном диапазонах.

    Руководитель Роспатента Юрий Зубов подчеркнул: «В связи со стратегической важностью российской космической отрасли необходимо своевременно обеспечить правовую охрану передовым разработкам, которые позволяют достичь технологического суверенитета в этой сфере». По данным ведомства, сейчас зарегистрировано свыше трех тысяч отечественных программ для ЭВМ и баз данных, связанных с космическими технологиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Швабе» провел успешные испытания новой оптики для отслеживания космического мусора.

    Ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала орбитальную систему с искусственной гравитацией.

    Российские специалисты зарегистрировали уникальную технологию запуска дронов с национальной космической станции.

    11 апреля 2026, 20:02 • Новости дня
    Путин поздравил космонавтов и сотрудников космической сферы с праздником

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил российских космонавтов и всех работников космической сферы с профессиональным праздником.

    Владимир Путин поздравил российских космонавтов и всех работников космической сферы с профессиональным праздником, сообщается на сайте Кремля.

    В ходе встречи с руководителем Роскосмоса Дмитрием Бакановым глава государства напомнил о 65-летии полета Юрия Гагарина и выразил признательность всем, кто связан с космической сферой.

    Баканов сообщил президенту, что Неделя космоса, проходившая с 6 по 12 апреля, охватила несколько десятков миллионов человек и включила более тысячи мероприятий.

    Кроме того, гендиректор Роскосмоса поблагодарил Владимира Путина за учреждение Недели космоса специальным указом и отметил, что это решение позволило привлечь внимание к сотрудникам отрасли.

    Ранее президент Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении в стране Недели космоса.

    Космонавты Роскосмоса поздравили россиян с орбиты с началом этого события.

    В рамках празднования 65-летия первого полета человека в космос стартовала акция «Время Гагарина».

