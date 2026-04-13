Религиовед объяснил возбуждение уголовного дела из-за кальяна на куличе

Tекст: Татьяна Косолапова

В Москве девушка сделала кальян, используя пасхальный кулич, и сняла на видео, которое разместила в сети. После этого в Следственном комитете возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

«Использование кулича для кальяна, безусловно, является глупостью. Это вырывает один из символов празднования Пасхи – кулич – из религиозного контекста. Девушка, которая это сделала, вряд ли является прихожанкой православного храма», – говорит Лункин.

Он поясняет, что для верующих характерно благоговейное отношение ко всему, что освящается в храме и относится к личности Бога, а именно Иисуса Христа. «В данном случае мы имеем дело не просто с глупостью, а с неэтичным отношением к Воскресению Христову на грани богохульства», – считает собеседник.

Об этом, по его мнению, говорит комментарий девушки к курению кальяна на куличе. Ее замечание о том, что «от такого» можно воскреснуть, вполне может быть расценен как оскорбление религиозных чувств.

«Тем более что видео с кальяном на куличе было распространено довольно широко в публичном пространстве. И именно в контексте празднования Пасхи. Так что дело не в самом куличе», – заключил Лункин.

Ранее СК возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих после того, как жительница Санкт-Петербурга справила нужду у Казанского собора и опубликовала соответствующее видео в Сети.