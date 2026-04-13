  Мадьяр пообещал пересмотреть контракты по проекту АЭС «Пакш-2»
    Зачем в США выдумали «китайское оружие для Ирана»
    Патрушев назвал Прибалтику и Финляндию соучастниками ударов БПЛА ВСУ по портам на Балтике
    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного лайнера Ту-454
    Заслуженный учитель России оценил идею вернуть в школах уборку классов учениками
    Кремль отказался поздравлять победителя выборов в Венгрии
    Песков заявил о готовности России к диалогу с Венгрией
    Мадьяр выразил готовность к сотрудничеству с Россией и Китаем
    Украина нарушила пасхальное перемирие 6 тыс. 558 раз
    Британия не поддержала американскую блокаду Ормузского пролива
    13 апреля 2026, 17:45 • Новости дня

    Дмитриев: Отказ от российского газа обошелся ЕС в 26 млрд долларов за полтора месяца

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Российского фонда прямых инвестиций отметил, что увеличение расходов Евросоюза на энергию составило 26 млрд долларов за полтора месяца.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что энергетические потери Евросоюза связаны с отказом от российских поставок газа, передает РИА «Новости». По его словам, решение Урсулы фон дер Ляйен отказаться от использования надежной и доступной российской энергии привело к росту расходов ЕС на энергию на 26 млрд долларов только за последние полтора месяца.

    Дмитриев подчеркнул: «Это примерно 130 долларов на домохозяйство ЕС, и это лишь начало, поскольку нехватка топлива начинается на этой неделе».

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что кризис на Ближнем Востоке оказывает серьезное влияние на экономику Евросоюза. Она также сообщила, что Еврокомиссия предложит использовать нефтяные резервы ЕС, чтобы стабилизировать цены на фоне энергетического кризиса.

    На фоне эскалации вокруг Ирана и фактической блокировки Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного газа, большинство стран мира фиксируют рост цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты предупреждали о возможных затяжных экономических последствиях из-за ограничений судоходства в Ормузском проливе, несмотря на объявленное перемирие между США и Ираном.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил реакцию Евросоюза и Британии на энергокризис с сюжетом фильма «Не смотрите наверх». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что кризис на Ближнем Востоке серьезно влияет на экономику Евросоюза.

    13 апреля 2026, 08:26 • Новости дня
    На Западе предупредили о ловушке для ЕС из-за ухода Орбана

    На Западе предупредили о ловушке для ЕС из-за ухода Орбана
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ЕС попал в ловушку, празднуя победу Петера Мадьяра на выборах в Венгрии, поскольку преемник Виктора Орбана выступает против поставок оружия и скептически относится к вступлению Киева в НАТО и Евросоюз, сообщает Die Weltwoche.

    Европа оказалась в сложном положении после поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии, передает РИА «Новости».

    По данным швейцарской газеты Die Weltwoche, несмотря на ликование Евросоюза, новый венгерский лидер Петер Мадьяр придерживается позиций, которые сильно расходятся с курсом Брюсселя. Отмечается, что «ЕС сейчас попадает в ловушку».

    Основной проблемой для Евросоюза, по мнению автора Die Weltwoche, станет позиция Мадьяра по Украине. Политик не поддерживает вступление Киева в ЕС и НАТО, негативно относится к идее поставок вооружения и неоднократно высказывал скептицизм в отношении украинского вопроса. Газета отмечает, что Мадьяр принадлежит к той же политической элите, что и Орбан, поэтому Брюсселю не стоит ожидать значительных перемен во внешней политике Венгрии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение партии «Фидес» на парламентских выборах.

    Лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал президента Венгрии уйти в отставку.

    Мадьяр заявил об отсутствии в стране желающих видеть проукраинское правительство.

    Также Мадьяр анонсировал неизбежные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    13 апреля 2026, 00:46 • Новости дня
    Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и НАТО
    Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и НАТО
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер партии «Тиса», которая побеждает на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр заявил, что намерен укрепить демократию и восстановить участие страны в европейских и трансатлантических структурах.

    Мадьяр, выступая на митинге в Будапеште, отметил, что его партия добилась значительного успеха, изменив «систему Орбана», передает ТАСС.

    «Мы восстановим функционирование институтов, обеспечивающих демократию и ее независимость. Венгрия вновь станет сильным союзником в Евросоюзе и НАТО», – сказал Мадьяр.

    Обработаны данные 95,63% голосов, следует из информации Венгерского избирательного офиса. «Тиса» сохраняет 137 мест из 199, правящий альянс «Фидес» – «Христианско-демократическая народная партия» под руководством премьера Виктора Орбана – 55 мест, у крайне правой «Нашей Родины» – семь мест, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возвращении Венгрии на «европейский путь».

    12 апреля 2026, 14:08 • Видео
    Выборы в Венгрии стали важны для всех

    В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    12 апреля 2026, 22:50 • Новости дня
    Глава итальянской Eni призвал ЕС приостановить запрет импорта российского СПГ

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо приостановить запрет на импорт сжиженного природного газа из России в Европу, который планируется с 2027 года, заявил гендиректор базирующейся в Италии нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци.

    «Я считаю необходимым приостановить запрет, который вступит в силу 1 января 2027 года, на поставку 20 миллиардов кубометров газа из России в Европу», – приводит слова Дескальци РИА «Новости» со ссылкой на Sole 24 Ore

    По словам Дескальци, поставки такого объема газа критически важны для энергетической системы европейских государств. Дескальци отметил, что альтернативные источники энергии, такие как возобновляемая энергетика, не способны обеспечить необходимую гибкость энергосистемы, а атомная энергетика отсутствует у большинства европейских стран. Он также добавил, что даже если бы она появилась, для ее запуска потребовалось бы значительно больше времени.

    «Кто будет производить эти дополнительные 20 млрд?» – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа. Запрет на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года. Запрет на долгосрочные контракты по СПГ начнет действовать с 1 января 2027 года.

    Ограничения на импорт российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам введут 17 июня 2026 года. Запрет на импорт трубопроводного газа по долгосрочным контрактам заработает с 1 ноября 2027 года.

    13 апреля 2026, 10:05 • Новости дня
    NYT: Поражение Орбана не решит проблем ЕС
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Победа оппозиции на выборах в Венгрии открывает путь к разморозке кредита на 90 млрд евро для Украины, но ключевые разногласия в ЕС, где нужно единство, включая расширение Евросоюза, могут выйти на поверхность, сообщает The New York Times.

    Поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии вызвало оживленную реакцию среди лидеров Евросоюза, которые видят в этом возможный поворотный момент после многолетних разногласий между Будапештом и Брюсселем, пишет The New York Times.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: «Сердце Европы сегодня бьется сильнее в Венгрии». Победа оппозиционной партии под руководством Петера Мадьяра может изменить подход Венгрии к ЕС и НАТО.

    Петер Мадьяр обозначил стремление к более тесным отношениям с Брюсселем, напомнив, что выборы прошли в годовщину референдума о вступлении Венгрии в ЕС. Новый лидер, по данным издания, намерен разблокировать кредит на 90 млрд евро для Украины, который ранее был заморожен из-за позиции Орбана. Эксперты отмечают, что это важный сдвиг для Европы, но напоминают, что многие проблемы сохраняются.

    Несмотря на более дружественный тон, партия Мадьяра остается скептичной по ряду европейских инициатив, в частности, по энергетике и миграции. Он подчеркивает, что Венгрия должна снизить зависимость от российских энергоносителей, но считает необходимым сохранить закупки из России. Кроме того, в ЕС остаются и другие спорные вопросы, требующие единогласия, такие как расширение блока.

    Правительство Орбана часто становилось препятствием для европейских решений – от санкций против России до ограничений прав ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России) в Венгрии. Венгерские власти также подвергались критике за утечки информации в Кремль. Эксперты отмечают, что сотрудничество с ЕС может стать для Венгрии шансом получить замороженное финансирование на сумму до 10 млрд евро и воспользоваться возможностями для модернизации армии.

    Поражение Орбана означает уход самого активного критика Евросоюза, однако о полном согласии говорить рано. И есть много областей, где Венгрия была лишь одним из тех голосов, которые «сеют раздор». Теперь же другие разногласия между государствами-членами по острым вопросам, требующим единогласия, – включая расширение ЕС – могут выйти на поверхность.

    «Это упрощает ситуацию: нет систематического шантажа», – сказал Эрик Морис, политический аналитик Европейского политического центра, имея в виду частые препятствия, которые создавал Орбан. «Но это не упрощает ситуацию».

    В период избирательной кампании венгерские власти обвиняли ЕС во вмешательстве, но европейские чиновники такие обвинения отвергали. После победы Мадьяра лидеры ЕС выразили надежду на новую эпоху отношений с Венгрией, подчеркнув её важную роль в составе объединённой Европы.

    Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии на парламентских выборах. Лидер победившей оппозиции Петер Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие страны в Евросоюзе и НАТО.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возвращении Венгрии на «европейский путь».

    Мадьяр заявил об отсутствии в стране желающих видеть проукраинское правительство.

    Также Мадьяр анонсировал неизбежные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Издание Die Weltwoche писало, почему ЕС оказался в ловушке после победы Петера Мадьяра на выборах в Венгрии.

    13 апреля 2026, 13:01 • Новости дня
    Полиция Финляндии подтвердила украинское происхождение всех упавших дронов

    Tекст: Вера Басилая

    Обнаруженные за последние две недели четыре беспилотника в Финляндии оказались украинскими и были обезврежены, заявил старший следователь Центральной криминальной полиции Финляндии Ристо Лохи.

    По словам Лохи, все четыре беспилотника, которые упали на территории Финляндии за последние две недели, оказались украинскими, передает РИА «Новости».

    В субботу полиция Финляндии обнаружила очередной беспилотник в районе общины Иитти на юго-востоке страны. Аппарат нес боеприпас, который был обезврежен контролируемым взрывом, уточнили правоохранители.

    Лохи отметил, что все инциденты с найденными дронами относятся к одной совокупности событий. Он также не исключил, что подобные случаи могут повториться в будущем.

    В конце марта в Финляндии зафиксировали три падения украинских беспилотников. Два из них нашли возле города Коувола, один из аппаратов имел неразорвавшийся боеприпас.

    Премьер-министр страны Петтери Орпо назвал падение аппаратов серьезным нарушением территориальной целостности.

    Ранее финское агентство STT сообщило об украинском происхождении трех упавших беспилотников.

    Пограничная служба Финляндии обнаружила еще один дрон на льду озера Пюхяярви.

    12 апреля 2026, 22:16 • Новости дня
    Песков: Европа найдет способ получить газ даже без поставок из России

    Tекст: Антон Антонов

    Даже в случае прекращения поставок российских энергоресурсов на европейский рынок страны Европы найдут способ получить газ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос автора ИС «Вести» Павла Зарубина, найдут ли в Европе способ закупать газ, если предположить, что Россия откажется от его поставок, Песков заявил: «Этого нельзя исключать, конечно. Такое количество предприятий по разжижению газа на Европейском континенте, на Ближнем Востоке, что этот процесс, этот спотовый рынок … живет как живой организм».

    Песков отметил, что производство вооружений продолжается не только в Европе, а источников энергоресурсов в мире не так много. «Это сложный такой экономический процесс. Но оружие производится и будет производиться. Главное – принимать меры по обеспечению своей безопасности», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин в марте на совещании в Кремле поставил задачу правительству оценить целесообразность прекращения поставок российских энергоресурсов на европейский рынок.

    В 2025 году объем поставок российского сжиженного природного газа в Европу впервые превысил трубопроводные поставки. В 2025 году российский СПГ доставили в объеме 19,9 млрд кубометров. В то же время объем газа, перекачанного по трубопроводам, составил 18,1 млрд кубометров.

    Еврокомиссия призвала страны Евросоюза снизить целевые показатели по хранению газа. Власти стран Евросоюза получили рекомендацию снизить уровень заполнения газовых хранилищ к зиме до 80% на фоне роста цен на топливо.

    13 апреля 2026, 09:42 • Новости дня
    Стоимость газа в Европе резко подскочила

    Tекст: Мария Иванова

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке и срыв американо-иранских переговоров привели к заметному подорожанию голубого топлива на европейских торговых площадках.

    Стоимость тысячи кубометров на лондонской бирже ICE приблизилась к 576 долларам, передает РИА «Новости». Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открылись уверенным ростом.

    Резкий скачок котировок произошел после неудачных переговоров между Вашингтоном и Тегераном в Исламабаде. В ответ Центральное командование ВС США пообещало начать блокаду «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов». Американский флот намерен перехватывать суда в Ормузском проливе.

    Средние биржевые цены на топливо в Европе стабильно растут с начала ударов Израиля и США по иранской территории. В марте показатель увеличился на 59% по сравнению с февралем. Максимальное значение зафиксировали 19 марта на уровне 853 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о намерении перекрыть движение через Ормузский пролив.

    Центральное командование вооруженных сил США сообщило о начале блокады иранских портов.

    Стоимость газа на европейских площадках ранее зафиксировалась около отметки 550 долларов за тысячу кубометров.

    13 апреля 2026, 10:52 • Новости дня
    AP: Европейские лидеры празднуют победу Мадьяра на выборах в Венгрии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Триумф оппозиционера Петера Мадьяра над правившим 16 лет Виктором Орбаном вызвал волну воодушевления в Евросоюзе, ожидающем скорейшего потепления отношений с Будапештом.

    Многие европейские лидеры расценили результаты голосования как возможность ослабить позиции премьер-министра Виктора Орбана, который долгое время блокировал инициативы ЕС, передает AP News.

    Так, испанский премьер Педро Санчес отметил, что «сегодня Европа побеждает и европейские ценности побеждают».

    Мадьяр сообщил, что получил поздравления от президента Франции Эммануэля Макрона, генсека НАТО Марка Рютте, канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В своей речи он подчеркнул, что Венгрия хочет снова жить и быть европейской страной. При этом он избегал четких позиций по спорным вопросам, таким как поддержка Украины.

    Даже союзники Орбана, такие как премьер-министры Чехии и Словакии Андрей Бабиш и Роберт Фицо, поздравили Мадьяра и выразили готовность к сотрудничеству.

    Итальянский премьер Джорджа Мелони также поздравила победителя, поблагодарив Орбана за годы совместной работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии на парламентских выборах

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возвращении страны на европейский путь.

    Лидер победившей оппозиции Петер Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие государства в Евросоюзе и НАТО.

    13 апреля 2026, 09:06 • Новости дня
    Минюст США пообещал судить покупателей иранской нефти под санкциями

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство юстиции США предупредило о судебном преследовании всех, кто приобретает или реализует иранскую нефть, подпадающую под санкции США, заявил исполняющий обязанности министра юстиции – генерального прокурора США Тодд Бланш.

    Бланш заявил о решимости ведомства привлекать к ответственности любые стороны, участвующие в купле-продаже иранской нефти, находящейся под санкциями, передает ТАСС.

    Президент США заявил о намерениях установить «полную блокаду» Ирана на море.

    КСИР предупредил, что любые попытки иностранных боевых кораблей подойти к Ормузскому проливу будут жестко пресекаться.

    13 апреля 2026, 14:08 • Новости дня
    ЕК раскрыла объем дополнительных трат на топливо из-за войны в Иране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кризис на Ближнем Востоке серьезно влияет на экономику Евросоюза, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.

    По ее словам, за последние 44 дня Евросоюз был вынужден потратить дополнительно более 22 млрд евро на импорт ископаемого топлива, передает РИА «Новости».

    «С начала конфликта прошло 44 дня. Цена, уплаченная за импорт ископаемого топлива, выросла на 22 млрд евро за 44 дня, что демонстрирует огромное влияние всего этого на наши экономики», – подчеркнула фон дер Ляйен.

    Чтобы снизить давление на энергетическом рынке, Еврокомиссия намерена предложить использовать стратегические нефтяные резервы ЕС для стабилизации цен.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что с началом войны США и Израиля против Ирана Европа оказалась в ловушке – как территория, которая не добывает, а прежде всего покупает энергоносители. В ЕС взлетели цены на все виды топлива.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал исчерпание запасов топлива в ЕС к 20 апреля.

    13 апреля 2026, 17:38 • Новости дня
    Мадьяр заявил об отказе Венгрии поддержать ускоренное вступление Украины в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия не намерена поддерживать ускоренное вступление Украины в Европейский союз, сообщил лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр.

    «Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в ЕС», – приводит Bloomberg слова Мадьяра, передает «Интерфакс».

    Он также подчеркнул, что Будапешт готов обсуждать с другими странами Евросоюза вопрос о предоставлении Украине кредита на сумму 90 млрд евро.

    Ранее Мадьяр заявил, что никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии.

    Газета Politico писала, что победа Мадьяра сулит проблемы главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

    13 апреля 2026, 09:18 • Новости дня
    Фицо поздравил Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поздравил Петера Мадьяра с победой на выборах и выразил готовность к сотрудничеству с новым руководством Венгрии.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо признал результаты парламентских выборов в Венгрии и поздравил лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой, передает ТАСС.

    «С полным уважением признаю решение граждан Венгрии, принятое на вчерашних парламентских выборах», – отметил Фицо.

    Он также выразил уверенность, что Венгрия вместе со Словакией и другими странами Центральной Европы останется заинтересованной в восстановлении транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

    По словам Фицо, развитие высококачественных отношений между двумя странами достигло исторически высокого уровня за годы сотрудничества с премьер-министром Виктором Орбаном, которого поблагодарил за сотрудничество.

    Словацкий премьер особо подчеркнул, что его оценка состояния отношений не связана с результатами прошедших выборов.

    По итогам голосования, состоявшегося 12 апреля, оппозиционная партия «Тиса» получила 138 из 199 мест в венгерском парламенте.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после победы Мадьяра заявила, что Венгрия возвращается на «европейский путь».

    СМИ писали, что ЕС оказался в непростой ситуации из-за победы Петера Мадьяра, который выступает против поставок вооружений и скептически относится к вступлению Киева в НАТО и Евросоюз.

    Премьер-министр Виктор Орбан признал поражение партии «Фидес» на парламентских выборах.

    Победивший лидер оппозиции Петер Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие страны в Евросоюзе и НАТО.

    Президент страны Тамаш Шуйок сообщил, что первая сессия нового парламента, где изберут премьер-министра, состоится в ближайшие 30 дней.

    13 апреля 2026, 10:32 • Новости дня
    Премьер Болгарии пообещал жестко пресекать подкуп избирателей

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Болгарии усилили борьбу с попытками фальсификации и подкупа на предстоящих парламентских выборах, задержав более 200 человек, сообщает Politico.

    Премьер-министр Болгарии Андрей Гуров заявил о намерении ужесточить борьбу с покупкой голосов и манипуляциями на выборах, сообщает Politico.

    Гуров подчеркнул, что впервые задача правительства – не управлять выборами, а защищать их честность, подчеркнув свою нейтральную позицию в ходе кампании. Он отметил, что за последние недели полиция задержала более 200 человек по подозрению в подкупе и принуждении избирателей, в том числе через социальные программы поддержки малоимущих.

    В ряде случаев местные чиновники, включая руководителей почтовых отделений, вводили людей в заблуждение, заявляя, что государственные пособия исходят от определенных партий. Также Гуров сообщил о задержании гражданина России, который был пойман на попытке фальсификации голосов в Старой Загоре через местную избирательную комиссию. По его словам, масштабные схемы позволяют злоумышленникам покупать сразу тысячи голосов одним действием.

    Власти опасаются внешнего вмешательства в выборы и создали специальное подразделение при МИД для координации борьбы с иностранным влиянием, пригласив к работе известного журналиста Христо Грозева и запросив помощь у Евросоюза.

    В опросах лидирует новая партия «Прогрессивная Болгария», основанная бывшим президентом Руменом Радевым, которая опережает партию экс-премьера Бойко Борисова.

    Гуров отметил, что за последние пять лет в стране уже восьмые парламентские выборы, что свидетельствует о глубоком кризисе доверия к политической системе. Он подчеркнул, что сменяющие друг друга коалиционные правительства больше заботились о сохранении власти, чем о реформах. Премьер предупредил, что до тех пор, пока основные претензии общества не будут учтены, Болгария рискует оставаться в ловушке нестабильности и апатии избирателей.

    Несмотря на политическую турбулентность, Гуров заверил, что Болгария остается надежным партнером в НАТО и важным игроком в регионе Черного моря. Страна заключила с Украиной десятилетнее соглашение о безопасности и обороне, несмотря на критику со стороны популистских партий.

    Гуров также сообщил о выходе Болгарии из инициативы Board of Peace, отметив, что решение прежних властей служило интересам отдельных политиков, находящихся под санкциями США.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что отставка премьера Росена Желязкова привела к восьмым за пять лет парламентским выборам в Болгарии.

    13 апреля 2026, 14:30 • Новости дня
    Еврокомиссия заявила о начале работы с новыми властями Венгрии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия намерена начать тесную работу с новым правительством Венгрии по вопросу разблокирования финансирования и проведения реформ, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после парламентских выборов в стране.

    По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия планирует активно сотрудничать с новым венгерским кабмином для разблокирования средств ЕС и осуществления необходимых реформ, передает РИА «Новости». «Важно выделить средства, потому что венгерский народ этого заслуживает», – подчеркнула она.

    На парламентских выборах победу одержала проевропейская партия «Тиса», возглавляемая Петером Мадьяром. Мадьяр готов занять пост премьер-министра страны, сменив Виктора Орбана.

    Мадьяр анонсировал масштабные перемены после ухода Орбана, а также пообещал восстановить полноправное участие страны в ЕС и НАТО. Кроме того, он заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В Кремле заявили, что Россия с уважением относится к выбору, который сделал народ Венгрии на прошедших парламентских выборах.

    13 апреля 2026, 13:21 • Новости дня
    Песков заявил о нацеленности Европы продолжать войну на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Европа не скрывает своей линии, направленной на продолжение войны на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, Европа не скрывает своей линии, направленной на продолжение войны на Украине, передает ТАСС.

    «Любые действия на подпитывание милитаристских военных устремлений киевского режима – это те шаги, которые не способствуют поискам мирного урегулирования», – заявил Песков.

    Он подчеркнул, что поддержка Европы способствует затягиванию конфликта и мешает поискам мирного решения. Представитель Кремля напомнил, что подобные шаги не ведут к деэскалации ситуации и осложняют любые переговорные инициативы.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил об отсутствии заинтересованности европейских лидеров в урегулировании конфликта на Украине. Вэнс назвал ситуацию сложной.

    Он также обвинил европейских лидеров в двуличии по вопросу поддержки Владимира Зеленского и призвал их донести до Киева необходимость мирных переговоров.

    В Кремле указали на отсутствие понимания мотивов Евросоюза для усиления участия в украинском конфликте.

