Госкомпании наградили юных участников фестиваля «Научная Вселенная Первых»

Tекст: Елизавета Шишкова

В течение четырех дней участники знакомились с ведущими предприятиями, вузами и колледжами региона, а также посещали лекции и мастер-классы от экспертов в области науки и инноваций, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Более 250 авторских проектов было представлено в рамках флагманского проекта «Первые в науке». Представители государственных корпораций, выступивших партнерами фестиваля, отметили лучшие разработки и вручили призы, а также образовательные симуляторы и сертификаты на профильные мероприятия. Особое внимание получили проекты по робототехнике, программированию, беспилотному транспорту и интеграции искусственного интеллекта.

Одним из ключевых событий стала форсайт-сессия «Открытия будущего», где 50 участников анализировали историю отечественной науки и разрабатывали сценарии развития по пяти направлениям: образование, транспорт, спорт, культура, космос. Помощник президента России Андрей Фурсенко отметил самостоятельность и глубину научных прогнозов школьников: «Это не было заготовлено взрослыми, это были их самостоятельные прогнозы. И то, что ребята так глубоко и серьезно мыслят, это очень положительный фактор».

Партнеры фестиваля, среди которых «Роскосмос», «РЖД», «Сбербанк», «Полюс», «Геоскан» и другие, предоставили участникам возможности для дальнейшего развития: стажировки, менторскую поддержку, карьерные консультации, путевки на профильные форумы. Пять ребят получили приглашение в проект «Разгон Максимус», победители которого отправятся на съемки научного шоу и получат ценные призы.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил готовность регулярно проводить подобные мероприятия и отметил важность таких площадок для раскрытия потенциала молодежи. Движение Первых и Российский научный фонд заключили соглашение о совместной просветительской деятельности и поддержке молодых лидеров науки.