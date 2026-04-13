Эксперт рассказал о введениеи уголовной ответственности за нелегальную криптовалюту

Эксперт Груздев рассказал о введениеи уголовной ответственности за нелегальную криптовалюту

Tекст: Ольга Иванова

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконное обращение криптовалюты, передает РИА «Новости». Как сообщил представитель комиссии, соответствующий документ был поддержан на заседании.

По словам главы правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, ответственность планируется ввести за оборот цифровой валюты без регистрации или лицензии Центрального банка. Признаками преступления будут считаться причинение значительного ущерба или получение дохода в крупном размере.

Груздев пояснил, что за такие нарушения предусмотрены штрафы до 300 тыс. рублей, а также возможны принудительные работы или лишение свободы на срок до четырёх лет. В случае, если преступление совершено организованной группой или сопряжено с особо крупным ущербом – от 13 млн рублей – срок лишения свободы может составить до семи лет.

Крупным ущербом предлагается считать сумму от 3,5 млн рублей. Ожидается, что новые поправки вступят в силу с 1 июля 2027 года.

