Песков заявил о готовности России к диалогу с Венгрией

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков заявил, что Москва открыта к диалогу с Венгрией и готова выстраивать взаимовыгодные отношения с новым руководством страны, передает РИА «Новости».

Песков пояснил: «Мы открыты к диалогу, мы открыты к выстраиванию добрых взаимовыгодных отношений. Дальше будем смотреть, какова будет генеральная линия нового руководства. Будет ли это по-прежнему прагматичная линия или политизированная – пока трудно сказать».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия намерена начать тесную работу с новым правительством Венгрии по вопросу разблокирования финансирования и проведения реформ.

Россия заинтересована в поддержании добрых отношений с Венгрией и со всеми странами Европы.

Россия с уважением относится к выбору венгерского народа на прошедших парламентских выборах.