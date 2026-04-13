    Зачем в США выдумали «китайское оружие для Ирана»
    13 апреля 2026, 16:29 • Новости дня

    Песков: Отношениям России и ЕС уже некуда дальше ухудшаться

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отношения России с Евросоюзом уже достигли минимальной точки и не могут стать хуже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, дальнейшего ухудшения быть не может: «Хуже не могут... Дальше некуда», – подчеркнул он в разговоре с автором ИС «Вести» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости».

    Ранее Песков заявил, что Россия заинтересована в поддержании добрых отношений с Венгрией и со всеми странами Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петер Мадьяр занял пост премьер-министра Венгрии и объявил о намерении как можно скорее принять антикоррупционные законы для разблокировки средств Евросоюза.

    После победы на выборах он пообещал «вернуть Венгрию в европейское сообщество» и потребовал немедленной отставки высших чиновников.

    12 апреля 2026, 22:30 • Новости дня
    Орбан признал поражение своей партии на парламентских выборах в Венгрии
    @ Dwi Anoraganingrum/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Действующий глава правительства Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах.

    «Результаты выборов понятны, хотя и не окончательны. Эти результаты для нас болезненны», – приводит слова Орбана РИА «Новости».

    Орбан заявил, что его партия продолжит служить стране, находясь в оппозиции. «Ответственность и возможность создать правительство отдали не нам. Я поздравил победившую партию», – сказал Орбан.

    Глава венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр также сообщил, что Орбан по телефону поздравил его с победой на парламентских выборах, передает ТАСС.

    После обработки данных 53,45% голосов, «Тиса», предварительно, лидирует на парламентских выборах в Венгрии, получая 136 мест в парламенте из 199. Альянс «Фидес» – «Христианско-демократическая народная партия» получает 56 мест, у крайне правой «Нашей Родины» семь мест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Венгрии состоялись парламентские выборы. В парламент страны избираются 199 депутатов: 106 по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 по партийным спискам. После подсчета 14,72% голосов партия «Тиса» лидировала, претендуя на 125 из 199 мест в законодательном органе.

    13 апреля 2026, 02:17 • Новости дня
    Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер партии «Тиса», которая побеждает на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным неизбежны.

    «Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом», – приводит слова Мадьяра РИА «Новости» со ссылкой на Nepszava.

    Мадьяр отметил, что географическое положение России и Венгрии не изменится, как не исчезнет и энергетическая зависимость страны. «Мы будем вести переговоры», – сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр заявил, что намерен вернуться к полноценному участию Венгрии в ЕС и НАТО. Действующий премьер Венгрии Виктор Орбан подтвердил поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах.

    12 апреля 2026, 14:08 • Видео
    Выборы в Венгрии стали важны для всех

    В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    13 апреля 2026, 11:08 • Новости дня
    Победитель Орбана объявил о смене политического курса Венгрии
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пост премьер-министра Венгрии занял Петер Мадьяр, который заявил о намерении как можно скорее принять антикоррупционные законы для разблокировки средств Евросоюза.

    Петер Мадьяр одержал победу на исторических выборах в Венгрии, сменив Виктора Орбана, которого поддерживал Дональд Трамп, сообщает Bloomberg.

    Перед новым премьером стоит задача не только повысить уровень жизни венгров, но и восстановить верховенство закона, а также вернуть страну в европейское русло, открыв доступ к замороженным средствам Евросоюза.

    В приоритете у нового правительства – восстановление отношений с Евросоюзом и разблокировка более 20 млрд долларов, которые были приостановлены из-за коррупционных скандалов и претензий к судебной системе при Орбане.

    Мадьяр пообещал: «Мы быстро примем антикоррупционное законодательство, укрепим независимость судебной власти и обеспечим свободу СМИ и академической среды». Это необходимо, чтобы до конца августа предъявить Брюсселю отчеты по реализованным проектам и не потерять свыше 10 млрд евро грантов и кредитов.

    ЕС, в свою очередь, ожидает, что Будапешт одобрит 90 млрд евро кредита для Украины, заблокированного Орбаном. Мадьяр намерен выстроить новые отношения с Киевом и отказаться от конфронтационной политики Орбана, что может поспособствовать разблокировке финансовых потоков из Брюсселя. Первый зарубежный визит новый премьер совершит в Варшаву, а следом – в Вену и Брюссель.

    В экономике Мадьяру досталась страна с дефицитным бюджетом, высокими долгами и рейтингом, близким к «мусорному». Он намерен принять новый бюджет для стабилизации финансов и подготовить почву к переходу на евро, а также ввести налог на богатство и пересмотреть налоговые льготы для автомобильной и аккумуляторной промышленности. Будут сокращены траты на поддержку проправительственных СМИ и госзаказы, но вырастут инвестиции в здравоохранение, образование и транспорт.

    В политике основное внимание уделено демонтажу системы Орбана: Мадьяр призвал к отставке президента, судей и главного прокурора, воспользовавшись уверенной победой своей партии и возможностью получить большинство в парламенте. Это позволит принять новую конституцию, изменить избирательные правила и ограничить пребывание премьера в должности двумя сроками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победивший на выборах Петер Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и НАТО.

    Для улучшения отношений с Брюсселем новый лидер решил разблокировать замороженный кредит на 90 млрд евро для Украины.

    При этом политик анонсировал неизбежные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    13 апреля 2026, 08:26 • Новости дня
    На Западе предупредили о ловушке для ЕС из-за ухода Орбана

    Die Weltwoche: Мадьяр сохранит жесткую позицию по Украине

    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ЕС попал в ловушку, празднуя победу Петера Мадьяра на выборах в Венгрии, поскольку преемник Виктора Орбана выступает против поставок оружия и скептически относится к вступлению Киева в НАТО и Евросоюз, сообщает Die Weltwoche.

    Европа оказалась в сложном положении после поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии, передает РИА «Новости».

    По данным швейцарской газеты Die Weltwoche, несмотря на ликование Евросоюза, новый венгерский лидер Петер Мадьяр придерживается позиций, которые сильно расходятся с курсом Брюсселя. Отмечается, что «ЕС сейчас попадает в ловушку».

    Основной проблемой для Евросоюза, по мнению автора Die Weltwoche, станет позиция Мадьяра по Украине. Политик не поддерживает вступление Киева в ЕС и НАТО, негативно относится к идее поставок вооружения и неоднократно высказывал скептицизм в отношении украинского вопроса. Газета отмечает, что Мадьяр принадлежит к той же политической элите, что и Орбан, поэтому Брюсселю не стоит ожидать значительных перемен во внешней политике Венгрии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение партии «Фидес» на парламентских выборах.

    Лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал президента Венгрии уйти в отставку.

    Мадьяр заявил об отсутствии в стране желающих видеть проукраинское правительство.

    Также Мадьяр анонсировал неизбежные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    13 апреля 2026, 12:50 • Новости дня
    На Украине заявили о подготовке к перехвату «Орешника» в космосе

    Депутат Рады Вениславский сообщил об испытаниях системы перехвата «Орешника»

    На Украине заявили о подготовке к перехвату «Орешника» в космосе
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине проходят испытания технологий, предназначенных для якобы «перехвата» российских ракет средней дальности «Орешник», сообщил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

    По словам Вениславского, наивысшая эффективность перехвата якобы достигается до момента разделения боевых блоков от ракетоносителя в космосе, передает «Газета.Ru».

    Вениславский сообщил, что подразделения Главного управления разведки Украины дважды осуществляли секретные запуски ракетоносителей, первый раз достигнув высоты более 100 км, а второй – 204 км. По его словам, в стране создается система «воздушный космодром», предназначенная для запуска и перехвата ракет «Орешника» в космосе.

    Депутат добавил, что создание полноценных Космических сил на Украине запланировано в ближайшие три-пять лет. Ожидается, что новая система повысит возможности страны по противодействию российским ракетным средствам в ходе военного конфликта.

    Ранее украинские каналы сообщили о вероятной атаке российского ракетного комплекса «Орешник» по Киеву, Львову и Староконстантинову в ближайшее время.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что НАТО стоит рассматривать российский ракетный комплекс «Орешник» как легитимную цель.

    В то же время Зеленский сообщил о невозможности уничтожения этого оружия существующими системами обороны.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о признании западными специалистами отсутствия средств для блокировки комплекса «Орешник».

    13 апреля 2026, 02:30 • Новости дня
    Мадьяр: Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии
    @ Martin Fejer/estost.net/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На предстоящих переговорах с Россией Венгрия не будет представлять интересы Украины, заявил глава партии «Тиса», которая побеждает на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр.

    «Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии», – приводит слова Мадьяра РИА «Новости» со ссылкой на Nepszava.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан, который сейчас возглавляет кабмин Венгрии, согласился с тем, что его партия «Фидес» потерпела поражение на парламентских выборах. При этом Мадьяр заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным неизбежны, поскольку географическое положение России и Венгрии не изменится.

    13 апреля 2026, 00:46 • Новости дня
    Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и НАТО
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер партии «Тиса», которая побеждает на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр заявил, что намерен укрепить демократию и восстановить участие страны в европейских и трансатлантических структурах.

    Мадьяр, выступая на митинге в Будапеште, отметил, что его партия добилась значительного успеха, изменив «систему Орбана», передает ТАСС.

    «Мы восстановим функционирование институтов, обеспечивающих демократию и ее независимость. Венгрия вновь станет сильным союзником в Евросоюзе и НАТО», – сказал Мадьяр.

    Обработаны данные 95,63% голосов, следует из информации Венгерского избирательного офиса. «Тиса» сохраняет 137 мест из 199, правящий альянс «Фидес» – «Христианско-демократическая народная партия» под руководством премьера Виктора Орбана – 55 мест, у крайне правой «Нашей Родины» – семь мест, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возвращении Венгрии на «европейский путь».

    13 апреля 2026, 13:10 • Новости дня
    Кремль отреагировал на результаты выборов в Венгрии

    Песков: Россия с уважением относится к выбору народа Венгрии

    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с уважением относится к выбору венгерского народа на прошедших парламентских выборах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия с уважением относится к выбору, который сделал народ Венгрии на прошедших парламентских выборах, передает ТАСС.

    В Кремле также заметили заявления из Будапешта о готовности к диалогу с Россией и считают, что такие контакты будут полезны обеим сторонам. По словам Пескова, Москва приветствует возможность поддерживать диалог с новым руководством Венгрии.

    Песков подчеркнул, что результаты выборов в Венгрии не окажут влияния на развитие ситуации вокруг конфликта на Украине. Представитель Кремля заявил, что не видит связи между внутренней политикой Венгрии и ходом спецоперации на Украине.

    Кроме того, Россия рассчитывает на сохранение и развитие прагматичных контактов с новым венгерским правительством. Песков выразил надежду, что сотрудничество между двумя странами продолжится и после смены руководства в Будапеште.

    Ранее оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром одержала победу на парламентских выборах в Венгрии.

    Мадьяр анонсировал неизбежные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Мадьяр отверг идею создания проукраинского правительства в стране.

    12 апреля 2026, 21:44 • Новости дня
    «Тиса» вышла в лидеры на выборах в парламент Венгрии после подсчета 14,72% голосов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    По предварительным данным венгерского национального избирательного бюро, политическая партия «Тиса» закрепила успех на парламентских выборах после подсчета 14,72% голосов.

    Оппозиционеры к моменту подсчета этого процента голосов претендуют на 125 из 199 возможных кресел в законодательном органе страны, передает ТАСС со ссылкой на сообщение бюро.

    Успех движения складывается из побед как по одномандатным округам, где получено 89 мест, так и по партийным спискам, принесшим еще 36 мандатов. Тем временем правящий блок партии «ФИДЕС» и христианских демократов пока может рассчитывать лишь на 65 кресел.

    Из этого числа 16 мандатов коалиция забирает по округам, а 49 – по спискам. Кроме того, в парламент проходит праворадикальная партия «Наша родина», которой на данный момент достается восемь депутатских мест.

    К полудню свои голоса отдали более 2,8 млн граждан Венгрии.

    Венгерские избиратели проявили небывалую активность на парламентских выборах, установив рекорд в 74,23% к 17.00 по местному времени.

    13 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Кремль отказался поздравлять победителя выборов в Венгрии

    Песков: Кремль не будет поздравлять Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль не планирует поздравлять председателя партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, Венгрия входит в перечень стран, поддержавших антироссийские санкции, что и стало причиной отказа от официального поздравления, передает РИА «Новости».

    «Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия – недружественная страна, она поддерживает санкции против нас», – сказал Песков в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым.

    Он также напомнил, что ранее Россия вела диалог с проигравшим выборы премьер-министром Виктором Орбаном.

    Ранее в Кремле заявили, что Россия с уважением относится к выбору, который сделал народ Венгрии на прошедших парламентских выборах.

    Напомним, проевропейская партия «Тиса», возглавляемая Петером Мадьяром, одержала победу на выборах в Венгрии.

    Мадьяр анонсировал масштабные перемены после ухода Орбана, а также пообещал восстановить полноправное участие страны в ЕС и НАТО. Кроме того, он заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    12 апреля 2026, 19:13 • Новости дня
    Шансы Мадьяра возглавить правительство Венгрии превысили 80% на Polymarket

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На фоне рекордной явки избирателей ставки на смену премьер-министра европейского государства резко возросли, достигнув исторического максимума в день голосования.

    Утренние данные о явке указали на потенциальный рекорд активности избирателей. При этом шансы действующего главы правительства Виктора Орбана сохранить свой пост упали до 18%, пишет Bloomberg.

    Общий объем торгов по вопросу о будущем премьере страны на платформе Polymarket достиг 67 млн долларов. Ожидается, что результаты выборов обнародуют после закрытия участков в 19.00 по местному времени.

    Напомним, к вечеру 12 апреля явка граждан в Венгрии на выборах составила рекордные 74,23%.

    13 апреля 2026, 10:05 • Новости дня
    NYT: Поражение Орбана не решит проблем ЕС
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Победа оппозиции на выборах в Венгрии открывает путь к разморозке кредита на 90 млрд евро для Украины, но ключевые разногласия в ЕС, где нужно единство, включая расширение Евросоюза, могут выйти на поверхность, сообщает The New York Times.

    Поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии вызвало оживленную реакцию среди лидеров Евросоюза, которые видят в этом возможный поворотный момент после многолетних разногласий между Будапештом и Брюсселем, пишет The New York Times.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: «Сердце Европы сегодня бьется сильнее в Венгрии». Победа оппозиционной партии под руководством Петера Мадьяра может изменить подход Венгрии к ЕС и НАТО.

    Петер Мадьяр обозначил стремление к более тесным отношениям с Брюсселем, напомнив, что выборы прошли в годовщину референдума о вступлении Венгрии в ЕС. Новый лидер, по данным издания, намерен разблокировать кредит на 90 млрд евро для Украины, который ранее был заморожен из-за позиции Орбана. Эксперты отмечают, что это важный сдвиг для Европы, но напоминают, что многие проблемы сохраняются.

    Несмотря на более дружественный тон, партия Мадьяра остается скептичной по ряду европейских инициатив, в частности, по энергетике и миграции. Он подчеркивает, что Венгрия должна снизить зависимость от российских энергоносителей, но считает необходимым сохранить закупки из России. Кроме того, в ЕС остаются и другие спорные вопросы, требующие единогласия, такие как расширение блока.

    Правительство Орбана часто становилось препятствием для европейских решений – от санкций против России до ограничений прав ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России) в Венгрии. Венгерские власти также подвергались критике за утечки информации в Кремль. Эксперты отмечают, что сотрудничество с ЕС может стать для Венгрии шансом получить замороженное финансирование на сумму до 10 млрд евро и воспользоваться возможностями для модернизации армии.

    Поражение Орбана означает уход самого активного критика Евросоюза, однако о полном согласии говорить рано. И есть много областей, где Венгрия была лишь одним из тех голосов, которые «сеют раздор». Теперь же другие разногласия между государствами-членами по острым вопросам, требующим единогласия, – включая расширение ЕС – могут выйти на поверхность.

    «Это упрощает ситуацию: нет систематического шантажа», – сказал Эрик Морис, политический аналитик Европейского политического центра, имея в виду частые препятствия, которые создавал Орбан. «Но это не упрощает ситуацию».

    В период избирательной кампании венгерские власти обвиняли ЕС во вмешательстве, но европейские чиновники такие обвинения отвергали. После победы Мадьяра лидеры ЕС выразили надежду на новую эпоху отношений с Венгрией, подчеркнув её важную роль в составе объединённой Европы.

    Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии на парламентских выборах. Лидер победившей оппозиции Петер Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие страны в Евросоюзе и НАТО.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возвращении Венгрии на «европейский путь».

    Мадьяр заявил об отсутствии в стране желающих видеть проукраинское правительство.

    Также Мадьяр анонсировал неизбежные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Издание Die Weltwoche писало, почему ЕС оказался в ловушке после победы Петера Мадьяра на выборах в Венгрии.

    13 апреля 2026, 03:51 • Новости дня
    Маск заявил о захвате власти в Венгрии «организацией Сороса»
    @ Kim Shiflett/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал итоги парламентских выборов в Венгрии.

    «Организация Сороса захватила Венгрию», – заявил Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра побеждает на парламентских выборах в Венгрии. Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и НАТО. Мадьяр заявил, что никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии. Он заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным неизбежны.

    13 апреля 2026, 12:41 • Новости дня
    NYT: Мадьяр допустил сохранение импорта энергоресурсов из России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Петер Мадьяр, одержавший победу на выборах в Венгрии, заявил о необходимости диверсификации энергопоставок, но допустил сохранение импорта ресурсов из России.

    Петер Мадьяр допускает возможность сохранения импорта энергоресурсов из России, пишет The New York Times.

    Несмотря на призывы Евросоюза к сокращению энергетической зависимости от РФ, Мадьяр отметил, что Будапешту следует стремиться к меньшей зависимости, однако полностью отказываться от российских поставок не стоит.

    Победа Мадьяра на последних выборах рассматривается как возможный шаг к улучшению отношений между Венгрией и Евросоюзом. Новый премьер-министр обещает более тесное сотрудничество с Брюсселем и НАТО, а также намерен содействовать разблокировке многомиллиардных европейских фондов для Венгрии, замороженных при предыдущем правительстве Виктора Орбана.

    В то же время, по данным издания, Мадьяр скептически относится к ряду европейских инициатив, включая реформы миграционной политики. Ожидается, что с его приходом Венгрия прекратит блокировку 90-миллиардного еврокредита Украине, ранее заторможенного Орбаном.

    Отношения Венгрии с Россией и ее роль в энергетической политике Евросоюза останутся предметом обсуждения внутри блока, поскольку Мадьяр выступает за прагматичный подход и сохранение баланса между национальными интересами и общими целями ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петер Мадьяр занял пост премьер-министра Венгрии и заявил о намерении как можно скорее принять антикоррупционные законы для разблокировки средств Евросоюза.

    Петер Мадьяр пообещал укрепить демократию и восстановить участие Венгрии в европейских и трансатлантических структурах.

    Виктор Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах.

    13 апреля 2026, 15:59 • Новости дня
    Мадьяр выразил готовность к сотрудничеству с Россией и Китаем
    @ David Balogh/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава партии «Тиса» Петер Мадьяр поблагодарил Россию и Китай за принятие результатов парламентских выборов в Венгрии.

    Он подчеркнул, что Москва и Кремль, а также Пекин проявили уважение к выбору венгерских граждан, передает РИА «Новости».

    «Я благодарю всех за поздравления, я также вижу, что Москва и Кремль, а также Пекин высказались. Я благодарю их за то, что они с уважением отнеслись к решению венгерских избирателей, и за то, что они открыты к прагматичному сотрудничеству, как и Венгрия. Потому что география есть география», – заявил Мадьяр на пресс-конференции.

    Ранее Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В Кремле заявили, что Россия с уважением относится к выбору, который сделал народ Венгрии на прошедших парламентских выборах.

