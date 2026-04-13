    Зачем в США выдумали «китайское оружие для Ирана»
    13 апреля 2026, 15:19 • Новости дня

    Песков заявил о сохранении конфликтного потенциала на Ближнем Востоке

    Песков: Конфликт на Ближнем Востоке далек от разрешения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Конфликт на Ближнем Востоке пока далек от разрешения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что договоренности между сторонами достичь не удалось, а значит, сохраняется высокий конфликтный потенциал в регионе, передает ТАСС.

    Песков обратил внимание на заявления со стороны Вашингтона о возможной блокаде иранского побережья. По его словам, пока неясно, к каким последствиям могут привести эти шаги, однако происходящее в любом случае негативно скажется на международном уровне сразу по нескольким направлениям.

    Он подчеркнул, что необходимо сохранять надежду на то, что ситуация не перейдет в фазу вооруженного противостояния. «Но ситуация пока далека от разрешения. Хочется надеяться, что она не вернется в вооруженное русло», – заявил Песков.

    Ранее Песков заявил о готовности России содействовать деэскалации вокруг Ирана.

    Напомним, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса.

    Глава МИД Ирана обвинил США в провале переговоров.

    13 апреля 2026, 12:50 • Новости дня
    На Украине заявили о подготовке к перехвату «Орешника» в космосе

    Депутат Рады Вениславский сообщил об испытаниях системы перехвата «Орешника»

    На Украине заявили о подготовке к перехвату «Орешника» в космосе
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине проходят испытания технологий, предназначенных для якобы «перехвата» российских ракет средней дальности «Орешник», сообщил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

    По словам Вениславского, наивысшая эффективность перехвата якобы достигается до момента разделения боевых блоков от ракетоносителя в космосе, передает «Газета.Ru».

    Вениславский сообщил, что подразделения Главного управления разведки Украины дважды осуществляли секретные запуски ракетоносителей, первый раз достигнув высоты более 100 км, а второй – 204 км. По его словам, в стране создается система «воздушный космодром», предназначенная для запуска и перехвата ракет «Орешника» в космосе.

    Депутат добавил, что создание полноценных Космических сил на Украине запланировано в ближайшие три-пять лет. Ожидается, что новая система повысит возможности страны по противодействию российским ракетным средствам в ходе военного конфликта.

    Ранее украинские каналы сообщили о вероятной атаке российского ракетного комплекса «Орешник» по Киеву, Львову и Староконстантинову в ближайшее время.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что НАТО стоит рассматривать российский ракетный комплекс «Орешник» как легитимную цель.

    В то же время Зеленский сообщил о невозможности уничтожения этого оружия существующими системами обороны.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о признании западными специалистами отсутствия средств для блокировки комплекса «Орешник».

    13 апреля 2026, 00:28 • Новости дня
    США назвали время начала блокады иранских портов

    CENTCOM: Блокада иранских портов силами США начнется 13 апреля

    Tекст: Антон Антонов

    В понедельник начнется блокада «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов», сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    В заявлении командования отмечается, что ограничения будут введены 13 апреля в 10.00 по восточному времени (17.00 мск), передает РИА «Новости».

    В CENTCOM уточнили, что блокада будет касаться всех судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или покидающих их, вне зависимости от страны флага. Применение блокирующих мер будет распространяться на все иранские порты в Персидском и Оманском заливах.

    В то же время, как указано в заявлении, «силы CENTCOM не будут препятствовать свободе судоходства для судов, проходящих через Ормузский пролив в и из неиранских портов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. Американские власти планируют в ближайшее время перекрыть движение через Ормузский пролив.

    12 апреля 2026, 14:08 • Видео
    Выборы в Венгрии стали важны для всех

    В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    13 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Кремль отказался поздравлять победителя выборов в Венгрии

    Песков: Кремль не будет поздравлять Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

    Кремль отказался поздравлять победителя выборов в Венгрии
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль не планирует поздравлять председателя партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, Венгрия входит в перечень стран, поддержавших антироссийские санкции, что и стало причиной отказа от официального поздравления, передает РИА «Новости».

    «Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия – недружественная страна, она поддерживает санкции против нас», – сказал Песков в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым.

    Он также напомнил, что ранее Россия вела диалог с проигравшим выборы премьер-министром Виктором Орбаном.

    Ранее в Кремле заявили, что Россия с уважением относится к выбору, который сделал народ Венгрии на прошедших парламентских выборах.

    Напомним, проевропейская партия «Тиса», возглавляемая Петером Мадьяром, одержала победу на выборах в Венгрии.

    Мадьяр анонсировал масштабные перемены после ухода Орбана, а также пообещал восстановить полноправное участие страны в ЕС и НАТО. Кроме того, он заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    13 апреля 2026, 10:58 • Новости дня
    Угроза США блокировать Ормузский пролив взвинтила цены на нефть

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Угроза Соединенных Штатов заблокировать Ормузский пролив после срыва переговоров с Ираном привела к резкому скачку мировых цен на энергоносители.

    Американские военные намерены блокировать все морские перевозки, связанные с Ираном, начиная с 10.00 понедельника по времени Вашингтона, передает Bloomberg.

    При этом судам, не заходящим в порты Ирана, будет разрешен транзит через Ормузский пролив. Напряженность возросла после провала переговоров в Пакистане между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом из-за разногласий по ядерной программе.

    «Если они не вернутся, я не против», – заявил президент США Дональд Трамп, комментируя отказ Ирана от переговоров.

    Он подчеркнул, что американские вооруженные силы уже выполнили свои цели, истощив возможности Тегерана по производству ракет и беспилотников. Ранее американский лидер пригрозил уничтожить любые иранские силы, которые попытаются атаковать суда.

    Ормузский пролив является важнейшим энергетическим узлом, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. На фоне угроз блокады цены на нефть марки Brent подскочили на 9,1%, достигнув 104 долларов за баррель, а европейские газовые фьючерсы выросли на 18%. Эксперты опасаются, что эскалация усилит инфляцию и замедлит глобальный экономический рост.

    Иранские военные заявили, что приближение любых боевых кораблей к проливу будет расценено как нарушение перемирия, истекающего 22 апреля. Тегеран подчеркивает наличие у него рычагов противодействия блокаде. В то же время союзники США, включая Британию и Японию, пока отказываются участвовать в операции до полного прекращения боевых действий в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива. Центральное командование американских вооруженных сил назначило старт военной операции на 13 апреля. На фоне этих событий мировые цены на нефть выросли почти на 8%.

    13 апреля 2026, 04:08 • Новости дня
    Страны Персидского залива начали искать замену поставкам вооружений из США

    Tекст: Антон Антонов

    Государства Персидского залива ускоряют поиск альтернативных поставщиков вооружений из-за дефицита американских производственных мощностей, что угрожает позиции США на рынке, пишет Wall Street Journal.

    После заключения перемирия между США и Ираном союзники США в регионе инициировали срочное перевооружение и настаивают на максимально быстрой поставке техники, передает РЕН ТВ со ссылкой на Wall Street Journal.

    Страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, начали активно искать новых поставщиков вооружений, помимо США. Причиной стали ограничения мощностей американской оборонной промышленности, которые не позволяют своевременно удовлетворять запросы клиентов. В числе потенциальных партнеров рассматриваются Южная Корея, Украина и Британия.

    Государства региона выразили готовность заключать контракты с любыми странами, способными быстро исполнить заказы. По данным издания, это создает существенные риски для американской оборонной отрасли, поскольку США могут лишиться значительной доли контрактов с богатыми монархиями региона, которые традиционно были крупными покупателями американского оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Economist указывал, что американские военные потратили в Иране значительную часть арсенала, это лишило США возможности поддерживать присутствие в ряде регионов в ближайшие годы. Союзники Вашингтона в Европе и Азии выразили опасения по поводу срыва поставок оплаченного оружия.

    13 апреля 2026, 15:59 • Новости дня
    Мадьяр выразил готовность к сотрудничеству с Россией и Китаем
    Мадьяр выразил готовность к сотрудничеству с Россией и Китаем
    @ David Balogh/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава партии «Тиса» Петер Мадьяр поблагодарил Россию и Китай за принятие результатов парламентских выборов в Венгрии.

    Он подчеркнул, что Москва и Кремль, а также Пекин проявили уважение к выбору венгерских граждан, передает РИА «Новости».

    «Я благодарю всех за поздравления, я также вижу, что Москва и Кремль, а также Пекин высказались. Я благодарю их за то, что они с уважением отнеслись к решению венгерских избирателей, и за то, что они открыты к прагматичному сотрудничеству, как и Венгрия. Потому что география есть география», – заявил Мадьяр на пресс-конференции.

    Ранее Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В Кремле заявили, что Россия с уважением относится к выбору, который сделал народ Венгрии на прошедших парламентских выборах.

    13 апреля 2026, 16:29 • Новости дня
    Песков: Отношениям России и ЕС уже некуда дальше ухудшаться

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отношения России с Евросоюзом уже достигли минимальной точки и не могут стать хуже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, дальнейшего ухудшения быть не может: «Хуже не могут... Дальше некуда», – подчеркнул он в разговоре с автором ИС «Вести» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости».

    Ранее Песков заявил, что Россия заинтересована в поддержании добрых отношений с Венгрией и со всеми странами Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петер Мадьяр занял пост премьер-министра Венгрии и объявил о намерении как можно скорее принять антикоррупционные законы для разблокировки средств Евросоюза.

    После победы на выборах он пообещал «вернуть Венгрию в европейское сообщество» и потребовал немедленной отставки высших чиновников.

    13 апреля 2026, 01:31 • Новости дня
    Мировые цены на нефть выросли на 8%

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость нефти Brent и WTI растет на 7-8% после сообщений о возможной блокаде Ормузского пролива со стороны США, следует из данных торгов.

    Цена июньских фьючерсов на Brent увеличилась на 7,76% и достигла 102,59 доллара за баррель. Майские фьючерсы на WTI подорожали на 8,2%, их стоимость составила 104,51 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом объявил, что американские власти намерены в ближайшее время перекрыть движение через Ормузский пролив. Центральное командование вооруженных сил США уточнило, что в понедельник начнется блокада иранских портов.

    13 апреля 2026, 05:58 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о продолжении войны против «Хезболлы» в Ливане
    Нетаньяху заявил о продолжении войны против «Хезболлы» в Ливане
    @ GPO/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Война Израиля против «Хезболлы» в Ливане продолжается, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который посетил израильские военные позиции на юге Ливана.

    В поездке его сопровождали министр обороны Исраэль Кац, начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир и командующий Северным военным округом генерал-майор Рафи Мило, передает ТАСС.

    По итогам визита Нетаньяху заявил, что Израиль намерен продолжать кампанию против военного крыла шиитской организации «Хезболла». «Война продолжается, в том числе внутри зоны безопасности в Ливане, где я был некоторое время назад», – сказал глава правительства.

    Он также заявил, что удары Израиля по «Хезболле» якобы позволили предотвратить вторжение из Ливана. По словам Нетаньяху, армия устраняет угрозу противотанкового огня и борется с ракетами, однако еще многое предстоит сделать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху заявил, что конфликт с Ираном продолжается. Израильская армия начала подготовку к новому конфликту с Ираном. ХАМАС в Газе и «Хезболла» в Ливане остаются целями для израильских военных.

    13 апреля 2026, 14:53 • Новости дня
    «Хезболла» нанесла удар дронами по базе израильских десантников

    Tекст: Денис Тельманов

    Ливанское движение применило группу беспилотников для атаки на учебную базу парашютной бригады Израиля в Кармиэле.

    Ливанское движение «Хезболла» атаковало израильскую учебную базу парашютной бригады в поселении Кармиэль, передает РИА «Новости».

    В заявлении пресс-службы движения отмечается: «Бойцы исламского сопротивления в 13.00 в понедельник нанесли удар группой беспилотников по учебной базе парашютной бригады в поселении Кармиэль».

    С начала понедельника «Хезболла» объявило о проведении 15 боевых операций против израильской армии. Обстановка на границе Ливана и Израиля остается крайне напряженной на фоне эскалации конфликта.

    Ранее эскалация между Израилем и «Хезболлой» началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные обстрелы израильской территории.

    В ответ израильские военные предприняли серию масштабных ударов по Ливану и объявили о начале наземной операции на юге страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, массированные израильские атаки на территорию Ливана с 2 марта унесли жизни 2020 человек и привели к ранениям свыше 6 тыс. местных жителей.

    Шиитская милиция «Хезболлы» провела две операции на юге Ливана и подбила израильские бронемашины.

    Заместитель главы политического совета «Хезболлы» Махмуд Комати назвал заявления Украины о готовности помочь Израилю и странам региона в борьбе с Ираном абсурдными и отметил, что Украина не способна помочь даже себе.

    13 апреля 2026, 01:58 • Новости дня
    Глава МИД Ирана обвинил США в провале переговоров

    Глава МИД Ирана Аракчи: США не извлекли уроков

    Глава МИД Ирана обвинил США в провале переговоров
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США не извлекли уроков и продолжают настаивать на максималистских требованиях, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Аракчи в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что несмотря на честный подход Ирана к переговорам с США, которые прошли на самом высоком уровне за последние 47 лет, Вашингтон попытался «изменить правила игры» и заблокировал достижение соглашения.

    «Никаких уроков не извлечено», – заявил он, отметив, что стороны были в нескольких шагах от соглашения. Аракчи отметил: «Добрая воля порождает добрую волю. Вражда порождает вражду».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса.

    13 апреля 2026, 16:08 • Новости дня
    Суд вынес приговор бывшему мужу блогера Лерчек

    Бывший муж блогера Лерчек Чекалин получил семь лет колонии за вывод денег в ОАЭ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший супруг блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем Чекалин был взят под стражу в Гагаринском суде Москвы.

    Суд признал Чекалина виновным в выводе свыше 250 млн рублей в ОАЭ с использованием подложных документов и приговорил его к семи годам колонии, передает РИА «Новости».

    Оглашение приговора началось с задержкой более трех часов.

    Напомним, прокурор в суде потребовала назначить Артему Чекалину 7 лет 6 месяцев колонии и штраф почти 197 млн рублей по делу о переводе средств в ОАЭ.

    Ранее Чекалин признал свою вину в налоговом преступлении.

    13 апреля 2026, 09:42 • Новости дня
    Стоимость газа в Европе резко подскочила

    Европейские газовые котировки выросли на фоне планов американской блокады Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке и срыв американо-иранских переговоров привели к заметному подорожанию голубого топлива на европейских торговых площадках.

    Стоимость тысячи кубометров на лондонской бирже ICE приблизилась к 576 долларам, передает РИА «Новости». Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открылись уверенным ростом.

    Резкий скачок котировок произошел после неудачных переговоров между Вашингтоном и Тегераном в Исламабаде. В ответ Центральное командование ВС США пообещало начать блокаду «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов». Американский флот намерен перехватывать суда в Ормузском проливе.

    Средние биржевые цены на топливо в Европе стабильно растут с начала ударов Израиля и США по иранской территории. В марте показатель увеличился на 59% по сравнению с февралем. Максимальное значение зафиксировали 19 марта на уровне 853 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о намерении перекрыть движение через Ормузский пролив.

    Центральное командование вооруженных сил США сообщило о начале блокады иранских портов.

    Стоимость газа на европейских площадках ранее зафиксировалась около отметки 550 долларов за тысячу кубометров.

    13 апреля 2026, 12:47 • Новости дня
    Bloomberg: Франция и Британия договорились провести конференцию по Ормузу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Париж и Лондон намерены провести встречу с участием стран, готовых поддержать мирную миссию по возобновлению судоходства через Ормузский пролив.

    План организации международной конференции подтвердил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Bloomberg.

    Французский лидер заявил, что инициатива предусматривает создание «мирной, многонациональной миссии» для обеспечения свободного транзита через Ормузский пролив.

    По словам Макрона, миссия будет носить исключительно оборонительный характер и не будет связана с воюющими сторонами. Он отметил, что развертывание операции произойдет, как только это позволит обстановка.

    Макрон особо подчеркнул, что «никакие усилия не должны быть пожалены» для скорейшего дипломатического урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция заявила, что готова поддержать восстановление судоходства в Ормузском проливе только после завершения военных действий на Ближнем Востоке и поиска дипломатического решения.

    США планируют в ближайшее время перекрыть движение через Ормузский пролив.

    КСИР пообещал жестко пресекать любые попытки иностранных боевых кораблей подойти к Ормузскому проливу.

    13 апреля 2026, 05:32 • Новости дня
    Британия решила отправить минные тральщики к Ормузскому проливу

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Великобритании намерены осуществить отправку минных тральщиков в регион Ормузского пролива, пишет Daily Telegraph.

    По данным Daily Telegraph, Британия не будет направлять военные корабли для поддержки американских усилий по блокаде Ормузского пролива, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь Даунинг-стрит сообщает, что Лондон по-прежнему выступает за свободу судоходства в проливе, передает РИА «Новости».

    «Ормузский пролив не должен облагаться пошлинами. Мы в срочном порядке работаем с Францией и другими партнерами над созданием широкой коалиции для защиты свободы судоходства», – заявил пресс-секретарь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. Сообщалось, что американские власти планируют в ближайшее время перекрыть движение через Ормузский пролив. Центральное командование вооруженных сил США уточнило, что в понедельник начнется блокада иранских портов.

