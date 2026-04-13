Песков заявил о сохранении конфликтного потенциала на Ближнем Востоке

Песков: Конфликт на Ближнем Востоке далек от разрешения

Tекст: Валерия Городецкая

Представитель Кремля отметил, что договоренности между сторонами достичь не удалось, а значит, сохраняется высокий конфликтный потенциал в регионе, передает ТАСС.

Песков обратил внимание на заявления со стороны Вашингтона о возможной блокаде иранского побережья. По его словам, пока неясно, к каким последствиям могут привести эти шаги, однако происходящее в любом случае негативно скажется на международном уровне сразу по нескольким направлениям.

Он подчеркнул, что необходимо сохранять надежду на то, что ситуация не перейдет в фазу вооруженного противостояния. «Но ситуация пока далека от разрешения. Хочется надеяться, что она не вернется в вооруженное русло», – заявил Песков.

Ранее Песков заявил о готовности России содействовать деэскалации вокруг Ирана.

Напомним, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса.

Глава МИД Ирана обвинил США в провале переговоров.