  Мадьяр пообещал пересмотреть контракты по проекту АЭС «Пакш-2»
    13 апреля 2026, 14:57 • Новости дня

    Путин выделил перспективные сферы сотрудничества России и Индонезии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто в Москве обозначил наиболее перспективные направления для двустороннего взаимодействия.

    «Это энергетика, космос, это сельское хозяйство, промышленная кооперация и фармацевтика», – заявил Путин в ходе переговоров, передает РИА «Новости».

    Российский лидер выразил благодарность индонезийскому коллеге за то, что тот принял приглашение посетить Москву. Путин подчеркнул особый характер отношений между двумя странами, указав на регулярный характер контактов и отметив соответствующую декларацию, подтверждающую этот статус.

    В понедельник самолет президента Индонезии Прабово Субианто, прибывшего с официальным визитом в Россию, приземлился в Москве.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о крепких отношениях Путина и Субианто.

    13 апреля 2026, 02:17 • Новости дня
    Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер партии «Тиса», которая побеждает на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным неизбежны.

    «Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом», – приводит слова Мадьяра РИА «Новости» со ссылкой на Nepszava.

    Мадьяр отметил, что географическое положение России и Венгрии не изменится, как не исчезнет и энергетическая зависимость страны. «Мы будем вести переговоры», – сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр заявил, что намерен вернуться к полноценному участию Венгрии в ЕС и НАТО. Действующий премьер Венгрии Виктор Орбан подтвердил поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах.

    13 апреля 2026, 12:50 • Новости дня
    На Украине заявили о подготовке к перехвату «Орешника» в космосе

    Депутат Рады Вениславский сообщил об испытаниях системы перехвата «Орешника»

    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине проходят испытания технологий, предназначенных для якобы «перехвата» российских ракет средней дальности «Орешник», сообщил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

    По словам Вениславского, наивысшая эффективность перехвата якобы достигается до момента разделения боевых блоков от ракетоносителя в космосе, передает «Газета.Ru».

    Вениславский сообщил, что подразделения Главного управления разведки Украины дважды осуществляли секретные запуски ракетоносителей, первый раз достигнув высоты более 100 км, а второй – 204 км. По его словам, в стране создается система «воздушный космодром», предназначенная для запуска и перехвата ракет «Орешника» в космосе.

    Депутат добавил, что создание полноценных Космических сил на Украине запланировано в ближайшие три-пять лет. Ожидается, что новая система повысит возможности страны по противодействию российским ракетным средствам в ходе военного конфликта.

    Ранее украинские каналы сообщили о вероятной атаке российского ракетного комплекса «Орешник» по Киеву, Львову и Староконстантинову в ближайшее время.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что НАТО стоит рассматривать российский ракетный комплекс «Орешник» как легитимную цель.

    В то же время Зеленский сообщил о невозможности уничтожения этого оружия существующими системами обороны.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о признании западными специалистами отсутствия средств для блокировки комплекса «Орешник».

    12 апреля 2026, 14:08 • Видео
    Выборы в Венгрии стали важны для всех

    В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    13 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Кремль отказался поздравлять победителя выборов в Венгрии

    Песков: Кремль не будет поздравлять Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль не планирует поздравлять председателя партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, Венгрия входит в перечень стран, поддержавших антироссийские санкции, что и стало причиной отказа от официального поздравления, передает РИА «Новости».

    «Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия – недружественная страна, она поддерживает санкции против нас», – сказал Песков в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым.

    Он также напомнил, что ранее Россия вела диалог с проигравшим выборы премьер-министром Виктором Орбаном.

    Ранее в Кремле заявили, что Россия с уважением относится к выбору, который сделал народ Венгрии на прошедших парламентских выборах.

    Напомним, проевропейская партия «Тиса», возглавляемая Петером Мадьяром, одержала победу на выборах в Венгрии.

    Мадьяр анонсировал масштабные перемены после ухода Орбана, а также пообещал восстановить полноправное участие страны в ЕС и НАТО. Кроме того, он заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    13 апреля 2026, 15:59 • Новости дня
    Мадьяр выразил готовность к сотрудничеству с Россией и Китаем
    @ David Balogh/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава партии «Тиса» Петер Мадьяр поблагодарил Россию и Китай за принятие результатов парламентских выборов в Венгрии.

    Он подчеркнул, что Москва и Кремль, а также Пекин проявили уважение к выбору венгерских граждан, передает РИА «Новости».

    «Я благодарю всех за поздравления, я также вижу, что Москва и Кремль, а также Пекин высказались. Я благодарю их за то, что они с уважением отнеслись к решению венгерских избирателей, и за то, что они открыты к прагматичному сотрудничеству, как и Венгрия. Потому что география есть география», – заявил Мадьяр на пресс-конференции.

    Ранее Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В Кремле заявили, что Россия с уважением относится к выбору, который сделал народ Венгрии на прошедших парламентских выборах.

    13 апреля 2026, 14:45 • Новости дня
    Путин и президент Индонезии Субианто начали переговоры в Кремле
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Индонезии Прабово Субианто, лидеры обсудят укрепление стратегического партнерства и ряд международных вопросов.

    Переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Индонезии Прабово Субианто проходят в Представительском кабинете Сенатского дворца Кремля, передает ТАСС. Встреча организована в рамках рабочего визита индонезийского президента в Москву.

    Как уточнили в пресс-службе Кремля, темой переговоров стали текущее состояние и перспективы углубления стратегического партнерства между Россией и Индонезией, а также актуальные международные и региональные вопросы.

    В числе участников встречи – глава МИД России Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков, министр сельского хозяйства Оксана Лут, руководители Росатома и Минэнерго, а также представители Центрального банка и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что лидеры обсудят широкий круг вопросов, в том числе кооперацию в различных сферах. Секретарь индонезийского кабинета Тедди Индра Виджая сообщил, что среди тем значатся энергетическая безопасность и конфликт между США, Израилем и Ираном.

    После завершения официальной части переговоров Путин и Субианто продолжат общение за рабочим обедом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимира Путина и президента Индонезии Прабово Субианто связывают хорошие личные и деловые отношения. Президент Индонезии Прабово Субианто прибыл в Москву с официальным визитом.

    13 апреля 2026, 16:29 • Новости дня
    Песков: Отношениям России и ЕС уже некуда дальше ухудшаться

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отношения России с Евросоюзом уже достигли минимальной точки и не могут стать хуже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, дальнейшего ухудшения быть не может: «Хуже не могут... Дальше некуда», – подчеркнул он в разговоре с автором ИС «Вести» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости».

    Ранее Песков заявил, что Россия заинтересована в поддержании добрых отношений с Венгрией и со всеми странами Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петер Мадьяр занял пост премьер-министра Венгрии и объявил о намерении как можно скорее принять антикоррупционные законы для разблокировки средств Евросоюза.

    После победы на выборах он пообещал «вернуть Венгрию в европейское сообщество» и потребовал немедленной отставки высших чиновников.

    12 апреля 2026, 18:11 • Новости дня
    Путин: Потенциал России в космосе работает на ее экономику и безопасность

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский космический потенциал работает на экономику страны, ее безопасность и суверенитет, заявил президент Владимир Путин.

    «Космический потенциал России все активнее работает на экономику и качество жизни людей, на безопасность и суверенитет государства», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Высказывание прозвучало на торжественном концерте по случаю Дня космонавтики в Государственном Кремлевском дворце, слова зачитал первый вице-премьер Денис Мантуров.

    Ранее глава государства поздравлял российских космонавтов и всех работников космической сферы с Днем космонавтики.

    13 апреля 2026, 16:08 • Новости дня
    Суд вынес приговор бывшему мужу блогера Лерчек

    Бывший муж блогера Лерчек Чекалин получил семь лет колонии за вывод денег в ОАЭ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший супруг блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем Чекалин был взят под стражу в Гагаринском суде Москвы.

    Суд признал Чекалина виновным в выводе свыше 250 млн рублей в ОАЭ с использованием подложных документов и приговорил его к семи годам колонии, передает РИА «Новости».

    Оглашение приговора началось с задержкой более трех часов.

    Напомним, прокурор в суде потребовала назначить Артему Чекалину 7 лет 6 месяцев колонии и штраф почти 197 млн рублей по делу о переводе средств в ОАЭ.

    Ранее Чекалин признал свою вину в налоговом преступлении.

    13 апреля 2026, 14:23 • Новости дня
    Захарова обвинила Германию в цинизме при выплатах блокадникам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выплаты со стороны Германии адресованы только блокадникам еврейского происхождения, что является «циничным подходом», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она подчеркнула, что компенсации получают лишь те, кто смог доказать свою еврейскую национальность, тогда как остальные жертвы нацистской Германии остаются без поддержки, передает РИА «Новости». «Мы добиваемся равного отношения к жертвам Третьего рейха», – отметила дипломат.

    Официальный представитель МИД также заявила о готовности к совместной работе с общественными организациями Израиля по сохранению исторической памяти. По словам Захаровой, Россия открыта к диалогу и сотрудничеству в этой сфере.

    Захарова добавила, что российская сторона пытается донести до министерства иностранных дел Израиля важность признания вклада красноармейцев всех национальностей, в том числе евреев, в борьбе против нацизма. Она подчеркнула, что рост антисемитизма и неонацизма в современной Европе связан с попытками игнорировать и искажать память о героях Второй мировой войны.

    В январе Россия потребовала от Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскритиковал Германию за отказ от выплат компенсаций всем пережившим блокаду Ленинграда.

    13 апреля 2026, 15:48 • Новости дня
    Президент Индонезии провел переговоры с российскими компаниями в Москве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным президент Индонезии Прабово Субианто провел в Москве встречи с представителями российских ведомств и компаний.

    Переговоры президента Индонезии Прабово Субианто с представителями российских ведомств и компаний состоялись до встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    В ходе официальной беседы в Москве Субианто заявил: «Перед нашей с вами сегодняшней встречей я провел встречи с представителями российских ведомств и компаний».

    Президент Индонезии отдельно выразил благодарность Путину за возможность встречи, отметив: «Большое спасибо, ваше превосходительство, уважаемый господин президент. Я также хотел бы выразить искреннюю признательность за то, что вы нашли время встретиться со мной, несмотря на уведомление, направленное в достаточно короткий срок».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Индонезии Прабово Субианто.

    Путин отметил, что Россия и Индонезия смогут найти пути для поддержания стабильной ситуации в торговле, чтобы товарооборот по итогам 2026 года показал рост.

    Владимир Путин во время встречи с Прабово Субианто в Москве обозначил наиболее перспективные направления двустороннего взаимодействия.

    13 апреля 2026, 14:47 • Новости дня
    Глава Роскосмоса рассказал об испытаниях двигателя для ракеты «Амур-СПГ»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Испытания метанового двигателя для двухступенчатой ракеты-носителя «Амур-СПГ» с возвращаемыми ступенями прошли на уровне прожига, рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    В интервью «Вестям» он пояснил, что прожиг первого метанового двигателя уже состоялся, также определены поля для приземления первой ступени – это Нижняя Салда в Свердловской области на предприятии НИИмаш.

    Глава Роскосмоса подчеркнул, что создание технологии возвращаемой первой, а возможно, и второй ступени, крайне важно для госкорпорации. По словам Баканова, техническое задание на ракету было утверждено осенью прошлого года, а контракт на разработку подписали в текущем году в рамках нового национального проекта.

    Ранее первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров назвал сроки запуска российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ».

    13 апреля 2026, 10:36 • Новости дня
    Россия передала новую партию гуманитарной помощи Ирану

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российское посольство в Тегеране сообщило о передаче очередной партии гуманитарной помощи Ирану.

    В дипмиссии подчеркнули: «Российский народ продолжает помогать иранским друзьям в этот сложный период в разных формах – и на государственном уровне, и на частном», передает ТАСС.

    По информации посольства, 10 апреля в городе Астара представители Общества Красного Полумесяца Ирана получили гуманитарный груз, который включал 51 тонну подсолнечного масла и бытовой химии. Эта партия была собрана и доставлена благотворительным фондом «Нэфис» из Татарстана.

    Ранее в ходе встречи с замглавы МИД РФ Георгием Борисенко иранский посол Казем Джалали отметил весомую поддержку и дипломатические усилия Москвы по прекращению конфликта на Ближнем Востоке.

    1 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Азербайджан за содействие в доставке гуманитарной помощи из России в Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия передала Ирану 300 тонн медикаментов в качестве гуманитарной помощи. Израильский посол на Украине Михаэль Бродский раскритиковал любое взаимодействие Москвы и Тегерана и назвал помощь Ирану недопустимой.

    13 апреля 2026, 16:38 • Новости дня
    Россия начала финальную ротацию персонала на АЭС «Бушер»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия приступила к финальной ротации персонала на атомной электростанции «Бушер» в Иране, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    «Сегодня в 8.00 утра мы начали финальную ротацию на станции «Бушер». Сто восемь человек сейчас двигаются в сторону Исфахана, идет все по плану», – сказал он, передает ТАСС.

    На станции остались 20 сотрудников, среди которых руководитель филиала, его заместители, представители блока безопасности и инженерно-технические специалисты. Они отвечают за сохранность оборудования и присматривают за российским городком, находящимся рядом с объектом.

    Ранее Лихачев рассказал о просьбе Ирана ускорить перезапуск проекта АЭС «Бушер».

    На прошлой неделе из Еревана в Москву вылетел спецрейс с сотрудниками АЭС «Бушер».

    13 апреля 2026, 15:07 • Новости дня
    Путин заявил о перспективах роста товарооборота России и Индонезии в 2026 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Индонезия смогут найти пути для поддержания стабильной ситуации в торговле, чтобы по итогам 2026 года товарооборот между странами показал рост, отметил президент России Владимир Путин.

    По его словам, с начала этого года динамика не была положительной, однако межправительственная комиссия работает активно, а визит президента Индонезии Прабово Субианто может способствовать нахождению нужных решений, передает РИА «Новости».

    «В начале этого года, к сожалению, произошла некоторая корректировка, но у нас активно работает межправкомиссия, и надеюсь, что ваш визит тоже послужит тому, что мы найдем необходимое решение, чтобы ситуация у нас оставалась стабильной и демонстрировала рост по результатам этого года», – сказал Путин на встрече с индонезийским лидером.

    В свою очередь Субианто выразил благодарность Путину за личную поддержку ряда значимых для Индонезии вопросов.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о крепких отношениях Путина и Субианто.

    Путин выделил перспективные сферы сотрудничества России и Индонезии.

    13 апреля 2026, 13:52 • Новости дня
    Песков сообщил о крепких отношениях Путина и Субианто

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президента России Владимира Путина и президента Индонезии Прабово Субианто связывают хорошие личные и деловые отношения, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков заявил: «Путин часто с ним встречается, у них очень хорошие отношения, личные хорошие, деловые». По словам Пескова, российско-индонезийские отношения в целом развиваются достаточно интенсивно, передает ТАСС.

    Он также добавил, что объем товарооборота между Россией и Индонезией вырос свыше 12%. Песков напомнил, что в прошлом году Индонезия присоединилась к объединению БРИКС. Это событие, по его словам, стало важным этапом в двусторонних отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет президента Индонезии Прабово Субианто приземлился в Москве. Лидеры России и Индонезии планируют обсудить текущую геополитическую ситуацию.

    Они также намерены рассмотреть конфликт между США, Израилем и Ираном.

