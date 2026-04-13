    13 апреля 2026, 14:53 • Новости дня

    «Хезболла» нанесла удар дронами по базе израильских десантников

    Tекст: Денис Тельманов

    Ливанское движение применило группу беспилотников для атаки на учебную базу парашютной бригады Израиля в Кармиэле.

    Ливанское движение «Хезболла» атаковало израильскую учебную базу парашютной бригады в поселении Кармиэль, передает РИА «Новости».

    В заявлении пресс-службы движения отмечается: «Бойцы исламского сопротивления в 13.00 в понедельник нанесли удар группой беспилотников по учебной базе парашютной бригады в поселении Кармиэль».

    С начала понедельника «Хезболла» объявило о проведении 15 боевых операций против израильской армии. Обстановка на границе Ливана и Израиля остается крайне напряженной на фоне эскалации конфликта.

    Ранее эскалация между Израилем и «Хезболлой» началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные обстрелы израильской территории.

    В ответ израильские военные предприняли серию масштабных ударов по Ливану и объявили о начале наземной операции на юге страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, массированные израильские атаки на территорию Ливана с 2 марта унесли жизни 2020 человек и привели к ранениям свыше 6 тыс. местных жителей.

    Шиитская милиция «Хезболлы» провела две операции на юге Ливана и подбила израильские бронемашины.

    Заместитель главы политического совета «Хезболлы» Махмуд Комати назвал заявления Украины о готовности помочь Израилю и странам региона в борьбе с Ираном абсурдными и отметил, что Украина не способна помочь даже себе.

    13 апреля 2026, 05:12 • Новости дня
    Новым директором «Моссад» назначен уроженец Белоруссии
    @ Армия обороны Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Генерал-майор Роман Гофман, занимающий должность военного секретаря премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, утвержден новым директором разведслужбы «Моссад», сообщает канцелярия главы правительства Израиля.

    «Гофман... начнет свой пятилетний срок на посту директора «Моссада» 2 июня», – приводит РИА «Новости» сообщение Times of Israel.

    Консультативный комитет по назначениям на руководящие посты одобрил кандидатуру Гофмана в воскресенье вечером. После этого Нетаньяху подписал соответствующее распоряжение, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху объявил о назначении Гофмана на новую должность в декабре 2025 года. Гофман родился в 1976 году в городе Мозырь в Белоруссии. В 1990 году он вместе с родителями переехал в Израиль в возрасте тринадцати лет. Сейчас Гофман является верующим иудеем, несмотря на то что вырос в семье провинциальных советских интеллигентов.

    13 апреля 2026, 00:28 • Новости дня
    США назвали время начала блокады иранских портов

    CENTCOM: Блокада иранских портов силами США начнется 13 апреля

    Tекст: Антон Антонов

    В понедельник начнется блокада «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов», сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    В заявлении командования отмечается, что ограничения будут введены 13 апреля в 10.00 по восточному времени (17.00 мск), передает РИА «Новости».

    В CENTCOM уточнили, что блокада будет касаться всех судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или покидающих их, вне зависимости от страны флага. Применение блокирующих мер будет распространяться на все иранские порты в Персидском и Оманском заливах.

    В то же время, как указано в заявлении, «силы CENTCOM не будут препятствовать свободе судоходства для судов, проходящих через Ормузский пролив в и из неиранских портов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. Американские власти планируют в ближайшее время перекрыть движение через Ормузский пролив.

    12 апреля 2026, 14:08 • Видео
    Выборы в Венгрии стали важны для всех

    В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    13 апреля 2026, 10:58 • Новости дня
    Угроза США блокировать Ормузский пролив взвинтила цены на нефть

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Угроза Соединенных Штатов заблокировать Ормузский пролив после срыва переговоров с Ираном привела к резкому скачку мировых цен на энергоносители.

    Американские военные намерены блокировать все морские перевозки, связанные с Ираном, начиная с 10.00 понедельника по времени Вашингтона, передает Bloomberg.

    При этом судам, не заходящим в порты Ирана, будет разрешен транзит через Ормузский пролив. Напряженность возросла после провала переговоров в Пакистане между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом из-за разногласий по ядерной программе.

    «Если они не вернутся, я не против», – заявил президент США Дональд Трамп, комментируя отказ Ирана от переговоров.

    Он подчеркнул, что американские вооруженные силы уже выполнили свои цели, истощив возможности Тегерана по производству ракет и беспилотников. Ранее американский лидер пригрозил уничтожить любые иранские силы, которые попытаются атаковать суда.

    Ормузский пролив является важнейшим энергетическим узлом, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. На фоне угроз блокады цены на нефть марки Brent подскочили на 9,1%, достигнув 104 долларов за баррель, а европейские газовые фьючерсы выросли на 18%. Эксперты опасаются, что эскалация усилит инфляцию и замедлит глобальный экономический рост.

    Иранские военные заявили, что приближение любых боевых кораблей к проливу будет расценено как нарушение перемирия, истекающего 22 апреля. Тегеран подчеркивает наличие у него рычагов противодействия блокаде. В то же время союзники США, включая Британию и Японию, пока отказываются участвовать в операции до полного прекращения боевых действий в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива. Центральное командование американских вооруженных сил назначило старт военной операции на 13 апреля. На фоне этих событий мировые цены на нефть выросли почти на 8%.

    13 апреля 2026, 04:08 • Новости дня
    Страны Персидского залива начали искать замену поставкам вооружений из США

    Tекст: Антон Антонов

    Государства Персидского залива ускоряют поиск альтернативных поставщиков вооружений из-за дефицита американских производственных мощностей, что угрожает позиции США на рынке, пишет Wall Street Journal.

    После заключения перемирия между США и Ираном союзники США в регионе инициировали срочное перевооружение и настаивают на максимально быстрой поставке техники, передает РЕН ТВ со ссылкой на Wall Street Journal.

    Страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, начали активно искать новых поставщиков вооружений, помимо США. Причиной стали ограничения мощностей американской оборонной промышленности, которые не позволяют своевременно удовлетворять запросы клиентов. В числе потенциальных партнеров рассматриваются Южная Корея, Украина и Британия.

    Государства региона выразили готовность заключать контракты с любыми странами, способными быстро исполнить заказы. По данным издания, это создает существенные риски для американской оборонной отрасли, поскольку США могут лишиться значительной доли контрактов с богатыми монархиями региона, которые традиционно были крупными покупателями американского оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Economist указывал, что американские военные потратили в Иране значительную часть арсенала, это лишило США возможности поддерживать присутствие в ряде регионов в ближайшие годы. Союзники Вашингтона в Европе и Азии выразили опасения по поводу срыва поставок оплаченного оружия.

    13 апреля 2026, 17:07 • Новости дня
    Патрушев назвал Прибалтику и Финляндию соучастниками ударов БПЛА ВСУ по портам на Балтике
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете» заявил, что сопредельные государства являются прямыми соучастниками ударов украинских беспилотников по российским портам на Балтике.

    Сопредельные страны являются соучастниками ударов украинских беспилотников по российским портам на Балтике, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете». По его словам, маршрут пролета БПЛА требует тщательной координации и согласия руководства стран, над которыми проходят беспилотники.

    Патрушев отметил: «Полагаю, что соучастниками этих преступлений являются и сопредельные государства, даже если украинские беспилотники запускаются с палубы судов в Балтийском море. Судите сами. Расстояние от северных границ Украины до Ленинградской области более 1400 километров. Такой маршрут требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходит».

    Особо Патрушев подчеркнул, что предоставление странами Прибалтики и Финляндией воздушного пространства для пролёта ударных БПЛА означает прямое участие государств-членов НАТО в атаках на российскую территорию и инфраструктуру. Он добавил, что это влечёт за собой соответствующие выводы и последствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности России принять ответные меры в случае игнорирования странами Прибалтики предупреждения о недопустимости использования их воздушного пространства украинскими беспилотниками.

    13 апреля 2026, 01:31 • Новости дня
    Мировые цены на нефть выросли на 8%

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость нефти Brent и WTI растет на 7-8% после сообщений о возможной блокаде Ормузского пролива со стороны США, следует из данных торгов.

    Цена июньских фьючерсов на Brent увеличилась на 7,76% и достигла 102,59 доллара за баррель. Майские фьючерсы на WTI подорожали на 8,2%, их стоимость составила 104,51 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом объявил, что американские власти намерены в ближайшее время перекрыть движение через Ормузский пролив. Центральное командование вооруженных сил США уточнило, что в понедельник начнется блокада иранских портов.

    13 апреля 2026, 10:41 • Новости дня
    В России испытали квази-гиперзвуковой патрон для комплекса «Двойник»

    В России испытали квази-гиперзвуковой антидроновый патрон со скоростью 1530 м/с

    Tекст: Мария Иванова

    Новейший антидроновый боеприпас, способный разгоняться до 1530 метров в секунду, успешно прошел испытания в составе роботизированного комплекса «Двойник».

    Российская компания «Лобаев армс» провела успешные тесты новейшего боеприпаса, предназначенного для роботизированного комплекса «Двойник», передает ТАСС.

    Отмечается, что новинка создавалась в том числе для эффективной борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

    «Также успешно прошел испытания квази-гиперзвуковой патрон с начальной скоростью 1 530 м/с, специально разработанный для данного комплекса, прежде всего его антидронового варианта», – сообщили представители предприятия-разработчика.

    Кроме того, специалисты обратили внимание на конструктивные особенности нового комплекса. Процесс сборки и разборки стрельбового модуля оказался значительно проще, чем у стандартного автомата, поскольку замена блока осуществляется нажатием всего одной кнопки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» испытал многопульные автоматные патроны для поражения маневрирующих воздушных целей.

    Специалисты полевой лаборатории создали особые боеприпасы с дробью для уничтожения вражеских беспилотников.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» разработал специальные патроны «Многоточие» для борьбы с миниатюрными дронами.

    13 апреля 2026, 10:14 • Новости дня
    Поврежденный осколками американский самолет-заправщик заметили в Британии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский воздушный заправщик KC-135R со следами ремонта после ракетного удара по авиабазе в Саудовской Аравии совершил транзитную посадку на британской территории, пишут СМИ.

    Кадры поврежденного воздушного судна на базе Милденхолл опубликовал авиационный фотограф Эндрю Маккелви, передает The War Zone.

    На снимках отчетливо видно, что фюзеляж самолета от носа до хвоста покрыт множеством заплат, закрывающих пробоины от шрапнели.

    Поврежденный борт принадлежит 121-му авиакрылу Национальной гвардии штата Огайо. Специалисты полагают, что это один из пяти заправщиков, пострадавших в прошлом месяце в результате дальнобойного удара Ирана по авиабазе Принц Султан. Точные масштабы разрушений от атаки до сих пор остаются неизвестными из-за нехватки качественных спутниковых снимков.

    Эксперты отмечают стратегическую важность успешного перелета отремонтированного в полевых условиях танкера. Полученный в ходе операции «Эпическая ярость» (Epic Fury) опыт восстановления техники может оказаться жизненно необходимым в случае потенциального конфликта в Тихоокеанском регионе. Ожидается, что в ближайшие недели в США вернутся и другие восстановленные после атаки самолеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте иранские ракеты повредили пять американских заправщиков на авиабазе в Саудовской Аравии. Представитель иранского командования сообщал о полном уничтожении одного топливозаправщика.

    13 апреля 2026, 05:58 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о продолжении войны против «Хезболлы» в Ливане
    @ GPO/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Война Израиля против «Хезболлы» в Ливане продолжается, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который посетил израильские военные позиции на юге Ливана.

    В поездке его сопровождали министр обороны Исраэль Кац, начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир и командующий Северным военным округом генерал-майор Рафи Мило, передает ТАСС.

    По итогам визита Нетаньяху заявил, что Израиль намерен продолжать кампанию против военного крыла шиитской организации «Хезболла». «Война продолжается, в том числе внутри зоны безопасности в Ливане, где я был некоторое время назад», – сказал глава правительства.

    Он также заявил, что удары Израиля по «Хезболле» якобы позволили предотвратить вторжение из Ливана. По словам Нетаньяху, армия устраняет угрозу противотанкового огня и борется с ракетами, однако еще многое предстоит сделать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху заявил, что конфликт с Ираном продолжается. Израильская армия начала подготовку к новому конфликту с Ираном. ХАМАС в Газе и «Хезболла» в Ливане остаются целями для израильских военных.

    13 апреля 2026, 01:58 • Новости дня
    Глава МИД Ирана обвинил США в провале переговоров

    Глава МИД Ирана Аракчи: США не извлекли уроков

    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США не извлекли уроков и продолжают настаивать на максималистских требованиях, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Аракчи в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что несмотря на честный подход Ирана к переговорам с США, которые прошли на самом высоком уровне за последние 47 лет, Вашингтон попытался «изменить правила игры» и заблокировал достижение соглашения.

    «Никаких уроков не извлечено», – заявил он, отметив, что стороны были в нескольких шагах от соглашения. Аракчи отметил: «Добрая воля порождает добрую волю. Вражда порождает вражду».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса.

    13 апреля 2026, 09:42 • Новости дня
    Стоимость газа в Европе резко подскочила

    Европейские газовые котировки выросли на фоне планов американской блокады Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке и срыв американо-иранских переговоров привели к заметному подорожанию голубого топлива на европейских торговых площадках.

    Стоимость тысячи кубометров на лондонской бирже ICE приблизилась к 576 долларам, передает РИА «Новости». Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открылись уверенным ростом.

    Резкий скачок котировок произошел после неудачных переговоров между Вашингтоном и Тегераном в Исламабаде. В ответ Центральное командование ВС США пообещало начать блокаду «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов». Американский флот намерен перехватывать суда в Ормузском проливе.

    Средние биржевые цены на топливо в Европе стабильно растут с начала ударов Израиля и США по иранской территории. В марте показатель увеличился на 59% по сравнению с февралем. Максимальное значение зафиксировали 19 марта на уровне 853 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о намерении перекрыть движение через Ормузский пролив.

    Центральное командование вооруженных сил США сообщило о начале блокады иранских портов.

    Стоимость газа на европейских площадках ранее зафиксировалась около отметки 550 долларов за тысячу кубометров.

    13 апреля 2026, 12:47 • Новости дня
    Bloomberg: Франция и Британия договорились провести конференцию по Ормузу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Париж и Лондон намерены провести встречу с участием стран, готовых поддержать мирную миссию по возобновлению судоходства через Ормузский пролив.

    План организации международной конференции подтвердил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Bloomberg.

    Французский лидер заявил, что инициатива предусматривает создание «мирной, многонациональной миссии» для обеспечения свободного транзита через Ормузский пролив.

    По словам Макрона, миссия будет носить исключительно оборонительный характер и не будет связана с воюющими сторонами. Он отметил, что развертывание операции произойдет, как только это позволит обстановка.

    Макрон особо подчеркнул, что «никакие усилия не должны быть пожалены» для скорейшего дипломатического урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция заявила, что готова поддержать восстановление судоходства в Ормузском проливе только после завершения военных действий на Ближнем Востоке и поиска дипломатического решения.

    США планируют в ближайшее время перекрыть движение через Ормузский пролив.

    КСИР пообещал жестко пресекать любые попытки иностранных боевых кораблей подойти к Ормузскому проливу.

    13 апреля 2026, 11:19 • Новости дня
    «Калашников» начал испытания нового зенитного комплекса «Крона»

    Концерн «Калашников» приступил к испытаниям новейшего ЗРК «Крона»

    Tекст: Мария Иванова

    Новейшая система противовоздушной обороны ближнего действия, созданная специально для перехвата вражеских беспилотников, проходит этап предварительных проверок в условиях, приближенных к боевым, сообщил «Калашников».

    О старте проверок новейшего зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия сообщила пресс-служба компании, передает Telegram-канал концерна.

    Система включает в себя средства обнаружения, управления, а также мобильные и стационарные боевые модули, объединенные в единую сеть. В качестве средств поражения используются серийные зенитные управляемые ракеты производства «Калашникова».

    Комплекс «Крона» разработан для защиты важных государственных объектов, городской инфраструктуры и стратегических коммуникаций от воздушных атак. Главной целью новой системы станут вражеские беспилотные летательные аппараты. Испытания проходят в условиях, максимально приближенных к боевым, с участием представителей силовых ведомств.

    «От научно-исследовательской работы до создания совершенно нового уникального высокоавтоматизированного боевого комплекса прошло менее двух лет. Это стало возможным благодаря большому опыту противодействия беспилотникам противника, который мы получили в ходе специальной военной операции. Уверен, в зоне проведения СВО комплекс «Крона» будет крайне эффективен и востребован», – заявил генеральный директор концерна Алан Лушников. Он добавил, что текущие проверки позволят оперативно выявить и устранить возможные недочеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» анонсировал запуск серийного производства зенитного ракетного комплекса «Крона» в 2026 году.

    В США эту систему назвали самой эффективной защитой военных баз от ракет и беспилотников.

    Российская компания планировала представить данный комплекс на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби.

    13 апреля 2026, 05:32 • Новости дня
    Британия решила отправить минные тральщики к Ормузскому проливу

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Великобритании намерены осуществить отправку минных тральщиков в регион Ормузского пролива, пишет Daily Telegraph.

    По данным Daily Telegraph, Британия не будет направлять военные корабли для поддержки американских усилий по блокаде Ормузского пролива, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь Даунинг-стрит сообщает, что Лондон по-прежнему выступает за свободу судоходства в проливе, передает РИА «Новости».

    «Ормузский пролив не должен облагаться пошлинами. Мы в срочном порядке работаем с Францией и другими партнерами над созданием широкой коалиции для защиты свободы судоходства», – заявил пресс-секретарь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. Сообщалось, что американские власти планируют в ближайшее время перекрыть движение через Ормузский пролив. Центральное командование вооруженных сил США уточнило, что в понедельник начнется блокада иранских портов.

    13 апреля 2026, 06:19 • Новости дня
    МИД заявил, что к целям и задачам «Совета мира» возникает все больше вопросов

    Глава департамента МИД Логвинов: К «Совету мира» возникает все больше вопросов

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне ухудшения обстановки на Ближнем Востоке все больше вопросов возникает к реальным целям и задачам «Совета мира», создание которого инициировал Вашингтон, заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

    Комментируя деградацию ситуации на Ближнем Востоке, Логвинов заявил: «На этом фоне все больше вопросов к реальным целям и задачам «Совета мира», – передает РИА «Новости».

    По его словам, даже среди стран, формально подключившихся к этому формату, усиливается скептицизм относительно сфер его деятельности и практических механизмов. Многие государства предпочли ограничиться статусом наблюдателей, а не полноправных участников, добавили в МИД.

    Логвинов подчеркнул, что в секторе Газа сохраняется боевая активность израильтян и резко ограничены поставки гуманитарной помощи. На Западном берегу реки Иордан, по словам дипломата, фиксируются рекордные темпы строительства новых израильских поселений и рост насилия со стороны поселенцев.

    «Несмотря на период важнейших религиозных праздников – окончание Рамадана и Пасху – нарушается статус и запрещается доступ к Святым местам Иерусалима», – заявил Логвинов.

    Он также обратил внимание на высокую угрозу повторения ливанским регионом судьбы сектора Газа, о чем ранее предупреждал генеральный секретарь ООН. Кроме того, сохраняется напряженность и на юге Сирии, включая провинцию Сувейда и Голанские высоты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первое заседание «Совета мира» состоялось в Вашингтоне в середине февраля. Ранее только Россия приняла решение предоставить Палестине 1 млрд долларов помощи.

    Главное
    Мадьяр заявил об отказе Венгрии поддержать ускоренное вступление Украины в ЕС
    Дмитриев: Отказ от российского газа обошелся ЕС в 26 млрд долларов за полтора месяца
    Папа римский заявил об отсутствии страха перед Трампом
    Финляндия подтвердила украинское происхождение всех упавших дронов
    УФСИН опровергло информацию об ослепшем члене банды Цапков в колонии
    Украинским ватерполистам присудили поражение за отказ играть с россиянами
    Против сделавшей кальян на куличе девушки возбудили дело