«Хезболла» нанесла удар дронами по базе израильских десантников

Tекст: Денис Тельманов

Ливанское движение «Хезболла» атаковало израильскую учебную базу парашютной бригады в поселении Кармиэль, передает РИА «Новости».

В заявлении пресс-службы движения отмечается: «Бойцы исламского сопротивления в 13.00 в понедельник нанесли удар группой беспилотников по учебной базе парашютной бригады в поселении Кармиэль».

С начала понедельника «Хезболла» объявило о проведении 15 боевых операций против израильской армии. Обстановка на границе Ливана и Израиля остается крайне напряженной на фоне эскалации конфликта.

Ранее эскалация между Израилем и «Хезболлой» началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные обстрелы израильской территории.

В ответ израильские военные предприняли серию масштабных ударов по Ливану и объявили о начале наземной операции на юге страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, массированные израильские атаки на территорию Ливана с 2 марта унесли жизни 2020 человек и привели к ранениям свыше 6 тыс. местных жителей.

Шиитская милиция «Хезболлы» провела две операции на юге Ливана и подбила израильские бронемашины.

Заместитель главы политического совета «Хезболлы» Махмуд Комати назвал заявления Украины о готовности помочь Израилю и странам региона в борьбе с Ираном абсурдными и отметил, что Украина не способна помочь даже себе.