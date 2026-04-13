Лидера группы Massive Attack задержали на протестах в Лондоне

Исполнитель участвовал в акции сторонников движения Palestine Action, передает РИА «Новости». В минувшую субботу правоохранители арестовали 523 участника митинга в столице.
Лондонская пресса уточняет детали произошедшего. «Фронтмен Massive Attack Роберт дель Ная был задержан по подозрению в поддержке запрещенной организации после участия в массовой акции протеста против запрета деятельности Palestine Action в центре Лондона», – пишет газета Guardian.
Во время акции артист держал плакат с осуждением геноцида. Позже музыкант возмутился в соцсетях, отметив, что в Британии людей задерживают по антитеррористическим законам просто за мирное выражение позиции с картонной табличкой в руках.
Ранее суд признал незаконным решение властей объявить Palestine Action террористической группировкой. Однако местная полиция пообещала продолжить задержания активистов вопреки судебному вердикту.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лондонская полиция сообщила о задержании почти сотни сторонников движения Palestine Action на Трафальгарской площади.
На предыдущем массовом митинге правоохранители задержали почти 500 участников акции.