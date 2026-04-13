Участники «Героев Крыма» завершили обучение по региональному управлению

Tекст: Вера Басилая

В Крыму завершился третий образовательный модуль региональной кадровой программы «Герои Крыма». Участники модуля, среди которых ветераны спецоперации, изучили вопросы регионального и муниципального управления, цифровые технологии в управлении, а также инвестиционную, социальную и молодежную политику. В обучении приняли участие представители государственных органов власти, преподаватели и эксперты Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.

Начальник Главного управления по реализации национальных проектов аппарата Совета министров Республики Крым Дарья Попова отметила, что лекция была о национальных проектах, об инициативе президента России, которая у нас реализуется не первый год.

«Национальные проекты – это инструменты социально-экономического развития нашей республики и, соответственно, они как будущие управленцы будут в любом случае в той или иной степени связаны с национальными проектами. Понять, как наполняется и как реализуется национальный проект – это первый шаг к финальной точке, которая закончится успехом», – заявила Попова.

Программа охватила вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, национальных проектов, маркетинга территорий, а также применение нейросетей в управлении.

Председатель Государственного комитета молодежной политики Крыма Алексей Зинченко подчеркнул значимость участников, назвав их проводниками патриотического воспитания и ключевыми фигурами в реализации молодежной политики.

Важное место заняла защита индивидуальных проектов – от повышения транспортной доступности Симферополя до развития инклюзивного туризма и реабилитационных услуг. Участник программы Андрей Бровин рассказал, что его проект по новому автобусному маршруту уже выполнен на 80%, а сейчас идет согласование с ГИБДД.

В программу включены четыре модуля, после прохождения которых участники получают диплом о профессиональной переподготовке в сфере государственного и муниципального управления.

