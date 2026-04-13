МИД заявил о непонимании Мексикой ситуации с россиянкой

Tекст: Ольга Иванова

Мексиканские власти, возможно, не до конца осознали всю серьезность ситуации с несовершеннолетней россиянкой Кристиной Романовой, которую удерживают в учреждении опеки в Мексике, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства.

«Вынуждены констатировать, что мексиканские власти, как видится из Москвы, в недостаточной степени прониклись пониманием серьезности сложившейся ситуации, которая может быть оценена в категориях насильственного исчезновения человека», – заявила Захарова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мексиканские власти отказываются возвращать в Россию несовершеннолетнюю Кристину Романову. С августа российским дипломатам не предоставляют консульский доступ к девушке.

Мексиканские СМИ сообщали, что Кристина Романова с 2023 года проживала в приюте системы комплексного развития семьи штата Мехико и пропала без вести 28 сентября 2024 года. В октябре 2024 года девушку обнаружили в Тихуане и передали под опеку государственных органов.