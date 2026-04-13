  • Новость часаМадьяр пообещал пересмотреть контракты по проекту АЭС «Пакш-2»
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    13 апреля 2026, 14:21 • Новости дня

    Фидан сообщил о риске признания Турции врагом Израиля

    Фидан заявил, что Израиль может объявить Турцию врагом после Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    После Ирана Израиль может рассматривать Турцию своим следующим противником, поскольку он не может существовать без врага, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

    Израиль может рассматривать Турцию в качестве нового противника после Ирана, поскольку он «не может существовать без врага», заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, передает «Интерфакс» со ссылкой на «Анадолу».

    Фидан подчеркнул, что для укрепления мира странам Ближнего Востока следует взять обязательства по взаимному уважению территориальной целостности, суверенитета и безопасности. Он предложил создать для этого специальный региональный пакт о безопасности.

    Министр также отметил, что Иран и США, по его мнению, действительно заинтересованы в прекращении огня, однако израильские действия могут помешать этому процессу.

    Фидан напомнил, что Анкара выступает за мирное открытие Ормузского пролива, а любые вооруженные действия, по его словам, способны привести к тяжелым последствиям для региона.

    Ранее турецкая пресса заявила о попытках недружественных сил спровоцировать военное столкновение Анкары с Израилем.

    Израильские журналисты предупреждали о риске начала полномасштабной войны с Турцией.

    13 апреля 2026, 05:12 • Новости дня
    Новым директором «Моссад» назначен уроженец Белоруссии
    Новым директором «Моссад» назначен уроженец Белоруссии
    @ Армия обороны Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Генерал-майор Роман Гофман, занимающий должность военного секретаря премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, утвержден новым директором разведслужбы «Моссад», сообщает канцелярия главы правительства Израиля.

    «Гофман... начнет свой пятилетний срок на посту директора «Моссада» 2 июня», – приводит РИА «Новости» сообщение Times of Israel.

    Консультативный комитет по назначениям на руководящие посты одобрил кандидатуру Гофмана в воскресенье вечером. После этого Нетаньяху подписал соответствующее распоряжение, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху объявил о назначении Гофмана на новую должность в декабре 2025 года. Гофман родился в 1976 году в городе Мозырь в Белоруссии. В 1990 году он вместе с родителями переехал в Израиль в возрасте тринадцати лет. Сейчас Гофман является верующим иудеем, несмотря на то что вырос в семье провинциальных советских интеллигентов.

    Комментарии (5)
    11 апреля 2026, 07:30 • Новости дня
    Посол Израиля в США отверг перемирие с «Хезболлой»

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер заявил, что во время их первого в истории телефонного разговора он заявил ливанскому коллеге, что Израиль не готов прекратить боевые действия против «Хезболлы», даже несмотря на переговоры с Ливаном.

    «В ходе состоявшейся сегодня в Вашингтоне беседы между послами Израиля и Ливана, а также послом США в Ливане и под эгидой Государственного департамента США, Израиль договорился начать официальные мирные переговоры в следующий вторник», – приводит заявление Лейтера Times of Israel (ToI).

    При этом Израиль отказался обсуждать прекращение огня с организацией «Хезболла», которая продолжает нападать на Израиль и является главным препятствием на пути к миру между двумя странами, говорится в заявлении.

    США призывают Израиль прекратить боевые действия против «Хезболлы» до первой в истории встречи представителей Иерусалима и Бейрута во вторник, 14 апреля.

    Ливан заявил, что прекращение огня должно быть предварительным условием этой встречи.

    Напомним, ранее портал Axios узнал о просьбах Ливана и США к Израилю «сделать паузу» в войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США возглавят переговоры о прекращении огня между Ливаном и Израилем в Вашингтоне. Израиль заявил об уничтожении 200 пусковых установок и 250 членов «Хезболлы» и согласился на переговоры с Ливаном под давлением США.

    Комментарии (3)
    12 апреля 2026, 14:08 • Видео
    Выборы в Венгрии стали важны для всех

    В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    Комментарии (0)
    12 апреля 2026, 14:55 • Новости дня
    Нетаньяху объявил о сохранении ударов по целям в Ливане
    Нетаньяху объявил о сохранении ударов по целям в Ливане
    @ Ronen Zvulun/AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    В телеобращении премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что конфликт с Ираном продолжается. Он заявил, что структуры ХАМАС в Газе и «Хезболлы» в Ливане не входят в перемирие и продолжают быть целями атак.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война с Ираном «еще не окончена», отмечает The New York Times. В своем 13-минутном телеобращении он попытался ответить на критику в Израиле, что конфликт не достиг ключевых целей, однако подчеркнул, что страна уже добилась «исторических успехов» в боях.

    Политик не стал подробно обсуждать переговоры между США и Ираном, прошедшие в Пакистане и не приведшие к окончанию войны. Ранее Дональд Трамп объявил о двухнедельном режиме прекращения огня для обсуждения дипломатического урегулирования. По словам вице-президента США Джей Ди Ванса, Вашингтон продолжает настаивать на гарантиях, что Иран не будет стремиться к обладанию ядерным оружием.

    Некоторые союзники Нетаньяху считают, что заявления Ванса свидетельствуют о тесной координации Израиля и США по условиям перемирия. Мики Зоар, министр правительства, отметил в соцсетях: «Американская настойчивость в предотвращении появления у Ирана ядерного оружия доказывает полную координацию между странами».

    По данным опросов, многие израильтяне выступают против перемирия с Ираном, считая его навязанным США вопреки интересам Израиля. Критики указывают, что нет явных успехов в уничтожении иранских ядерных и ракетных программ, хотя бывшие военные отмечают тактические достижения в ходе более чем месячных боев.

    Нетаньяху в телеобращении сообщил о ликвидации ключевых иранских лидеров, включая верховного руководителя Ирана аятоллу Али Хаменеи. Он также подчеркнул удары по структурам ХАМАС в Газе и «Хезболлы» в Ливане, которые, по словам премьера, не входят в перемирие и продолжают быть целями атак.

    Американские разведслужбы, однако, сомневаются в заявлениях о серьезном ущербе иранским ракетным возможностям. По их данным, Иран быстро восстанавливает подземные арсеналы, несмотря на удары, а в ходе конфликта иранская армия выпустила залпы баллистических ракет и дронов, что привело к нехватке перехватчиков в ряде стран региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США возглавят переговоры о прекращении огня между Ливаном и Израилем в Вашингтоне. Израиль заявил об уничтожении 200 пусковых установок и 250 членов «Хезболлы».

    Комментарии (3)
    11 апреля 2026, 14:26 • Новости дня
    Прокуратура Турции потребовала пожизненного заключения для Нетаньяху
    Прокуратура Турции потребовала пожизненного заключения для Нетаньяху
    @ Ronen Zvulun/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Обвинение в Стамбуле добивается лишения свободы на сроки вплоть до 4596 лет для заочно арестованного израильского премьера Биньямина Нетаньяху и 34 израильских руководителей, инкриминируя им масштабный геноцид палестинского народа.

    Стамбульская генпрокуратура добивается максимального наказания для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и еще 34 чиновников, передает РИА «Новости».

    Ордер на их арест был выдан в ноябре 2025 года из-за массированных бомбардировок сектора Газа и блокирования гуманитарной помощи.

    «Прокуратура направила в 10-й суд Стамбула по тяжким уголовным делам обвинительное заключение, потребовав пожизненное заключение и сроки от 1102 лет до 4596 лет тюрьмы для 35 обвиняемых, среди которых Нетаньяху, министр обороны Израиля Исраэль Кац, его предшественник на посту Йоав Галлант, министр по делам наследия Амичай Элияху, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, глава генштаба ВС Израиля Эяль Замир, глава ВМС Израиля Давид Саар Салама», – отмечает турецкая пресса.

    Поводом для расследования послужило задержание израильскими военными активистов «Глобальной флотилии стойкости» в октябре 2025 года. После депортации участников миссии в Турцию врачи зафиксировали доказательства жестокого обращения. Турецкое внешнеполитическое ведомство расценило действия израильских военно-морских сил как акт пиратства.

    Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган регулярно выступает с критикой израильского руководства на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В настоящее время торговые отношения между двумя государствами полностью приостановлены, а контакты поддерживаются исключительно по линии специальных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года прокуратура Стамбула выдала ордера на арест Биньямина Нетаньяху и ряда израильских министров.

    До этого Международный уголовный суд выписал ордер на арест премьер-министра Израиля за военные преступления. Президент Турции Тайип Эрдоган публично поддержал данное решение международной инстанции.

    Комментарии (2)
    10 апреля 2026, 22:24 • Новости дня
    Al Hadath: Перемирие между Ливаном и Израилем может быть объявлено 11 апреля

    Tекст: Вера Басилая

    Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем может быть объявлено 11 апреля, сообщает Al Hadath.

    Телеканал Al Hadath, ссылаясь на дипломатические источники, сообщил, что соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем может быть объявлено 11 апреля, передает ТАСС.

    Перемирие, по данным телеканала, рассматривается как жест доброй воли в преддверии двусторонних переговоров по урегулированию конфликта.

    Переговоры между Ливаном и Израилем должны стартовать в Вашингтоне 14 апреля при посредничестве США. Ожидается, что объявление перемирия создаст благоприятные условия для обсуждения дальнейших шагов по урегулированию конфликта.

    Власти Израиля под давлением США согласились на проведение переговоров с Ливаном.

    До этого Иран отказался начинать переговоры с США из-за атак Израиля на Ливан.

    США созвали на следующей неделе в Вашингтоне экстренные переговоры с целью достичь прекращения огня в Ливане.

    Комментарии (2)
    12 апреля 2026, 15:46 • Новости дня
    Израиль вызвал дипломата Испании после сожжения чучела Нетаньяху

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские власти выразили официальный выговор испанскому дипломату после сожжения чучела премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Малаге на традиционном обряде.

    Израиль вызвал временную поверенную в делах Испании Франсиску Педрос Карретеро в Тель-Авив для официального выговора после сожжения чучела премьер-министра Биньямина Нетаньяху в испанской провинции Малага, передает РИА «Новости». Инцидент произошел 5 апреля в рамках традиционного ритуала «сожжения Иуды», когда сожгли семиметровое чучело, изображающее главу израильского правительства.

    Местные власти объяснили акцию протестом против военных действий Израиля в секторе Газа. В израильском МИД отметили, что «временная поверенная в делах Испании была вызвана для выражения выговора», и обвинили правительство Испании в «систематическом подстрекательстве» к антисемитизму, а также в бездействии по этому вопросу.

    Израильское внешнеполитическое ведомство также подчеркнуло, что «ужасающая антисемитская ненависть» стала прямым следствием политики премьера Испании Педро Санчеса. «И даже сейчас испанское правительство хранит молчание», – заявили в МИД Израиля.

    В ответ в министерстве иностранных дел Испании отвергли обвинения, подчеркнув, что правительство страны «привержено борьбе с антисемитизмом и любыми формами ненависти или дискриминации без исключений», сообщает телеканал TVE со ссылкой на источники.

    Комментарии (0)
    12 апреля 2026, 12:16 • Новости дня
    В Стамбуле задержали актрису «Зимородка» по делу о наркотиках

    Tекст: Ольга Иванова

    В Стамбуле полиция задержала семнадцать человек, включая актрису Алейну Бозок, по подозрению в употреблении и приобретении наркотических веществ.

    Актрису популярных турецких сериалов «Зимородок» и «Клюквенный щербет» Алену Бозок задержали в Стамбуле по подозрению в употреблении или приобретении наркотиков, передает РИА «Новости». В ночь на воскресенье полиция провела операцию, в ходе которой были задержаны 17 человек, а всего разыскиваются 24 подозреваемых, шестеро из которых находятся за границей. Прокуратура заявила: «В результате операции задержаны 17 подозреваемых в рамках расследования, касающегося обвинений в приобретении или употреблении наркотических веществ, посредничестве в проституции».

    Как уточняет газета Cumhuriyet, среди задержанных оказались не только Бозок, но и бывшая футбольная судья, а ныне инфлюенсер Элиф Караарслан, владелец клуба Kütüphane Али Коз и другие известные личности из соцсетей. Антинаркотические рейды в Турции начались еще в октябре 2025 года и проводятся на постоянной основе.

    Генпрокурор Стамбула Фатих Дёнмез сообщил, что тесты на наркотики оказались положительными у 77% проверенных турецких знаменитостей. Всего в рамках расследования задержаны 255 человек, среди которых были и другие популярные актеры.

    Ранее после аналогичных задержаний лишились ролей актер сериала «Дети рая» Исмаил Хаджиоглу и звезда «Клюквенного щербета» Догукан Гюнгёр. Власти продолжают масштабные проверки среди представителей шоу-бизнеса и инфлюенсеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы Турции провели масштабную антинаркотическую операцию, в ходе которой были задержаны Бурак Дениз и еще десять человек. Полиция Стамбула задержала девять известных представителей шоу-бизнеса и кино. В марте стамбульский суд постановил задержать исполнительницу главной роли в проекте «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел.

    Комментарии (0)
    11 апреля 2026, 21:49 • Новости дня
    Число жертв израильских ударов по Ливану превысило 2 тыс. человек

    Минздрав Ливана сообщил о гибели более 2 тыс. человек из-за атак Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Со 2 марта массированные израильские атаки на территорию Ливана унесли жизни 2020 человек, еще свыше 6 тыс. местных жителей получили ранения.

    Центр по экстренным операциям министерства здравоохранения Ливана опубликовал обновленную статистику пострадавших от ударов Израиля, передает РИА Новости. Сводка охватывает период со 2 марта.

    «Число погибших в результате израильской агрессии против Ливана составило 2020 человек, еще 6436 получили ранения», – говорится в сообщении ведомства.

    По данным министерства, только за минувшую субботу жертвами атак стали 97 человек. Еще 133 жителя страны получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта число жертв израильских ударов в Ливане достигло 1189 человек. Позже израильская авиация уничтожила пункт скорой медицинской помощи на юге страны. В ответ бойцы ливанского движения «Хезболла» обстреляли ракетами северные поселения Израиля.

    Комментарии (0)
    11 апреля 2026, 04:25 • Новости дня
    Axios узнал о просьбах Ливана и США к Израилю «сделать паузу» в войне

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство Ливана и администрация американского президента Дональда Трампа попросили Израиль «сделать паузу» в атаках на «Хезболлу» до начала прямых переговоров между Израилем и Ливаном на следующей неделе.

    «США, правительство Ливана и Израиль не хотят, чтобы Иран диктовал свои условия в Ливане, помогая своему союзнику «Хезболле». Бейрут считает, что любое прекращение огня должно стать результатом переговоров между Израилем и правительством Ливана», – пишет Axios.

    Некоторые израильские официальные лица согласны с этим и считают, что Израилю выгодно объявить о «паузе» в контексте переговоров с правительством Ливана. По сведениям двух источников, правительство Ливана через американских посредников обратилось к Израилю с просьбой о «жесте доброй воли» перед встречей во вторник и «приостановить» авиаудары по территории страны.

    Ливанцы предложили израильтянам вернуться к договоренностям о прекращении огня, достигнутым в ноябре 2024 года, и наносить удары только в ответ на непосредственную угрозу со стороны «Хезболлы».

    По информации источников, США поддерживают просьбу Ливана и призывают Израиль ее удовлетворить. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает эту просьбу и пока не принял решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США возглавят переговоры о прекращении огня между Ливаном и Израилем в Вашингтоне. Израиль заявил об уничтожении 200 пусковых установок и 250 членов «Хезболлы». Израиль согласился на переговоры с Ливаном под давлением США.

    Комментарии (0)
    11 апреля 2026, 11:45 • Новости дня
    Истребители Израиля вызвали панику имитацией авианалета над Бейрутом

    ВВС Израиля сымитировали авианалет на Бейрут, преодолев звуковой барьер

    Tекст: Мария Иванова

    Боевые самолеты Израиля пронеслись над ливанской столицей на предельно малой высоте, оглушив горожан мощными хлопками от преодоления звукового барьера.

    Авиация Израиля вторглась в воздушное пространство Ливана в первой половине дня, передает ТАСС. Источник агентства в службе гражданской обороны сообщил, что истребители несколько раз пронеслись над городом.

    «Неприятельские самолеты имитировали авианалет, они преодолели звуковой барьер над Бейрутом и его южными окраинами, что вызвало сильные воздушные хлопки», – рассказал собеседник.

    Появление низколетящих боевых машин спровоцировало настоящую панику среди горожан. Улицы ливанской столицы мгновенно опустели.

    Ранее, 8 апреля, израильские силы нанесли удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Бейруте и других городах. Жертвами этих атак стали 357 человек, еще 1223 жителя получили различные ранения.

    В субботу посол Израиля в США отверг перемирие с «Хезболлой».

    Комментарии (0)
    13 апреля 2026, 05:58 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о продолжении войны против «Хезболлы» в Ливане
    Нетаньяху заявил о продолжении войны против «Хезболлы» в Ливане
    @ GPO/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Война Израиля против «Хезболлы» в Ливане продолжается, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который посетил израильские военные позиции на юге Ливана.

    В поездке его сопровождали министр обороны Исраэль Кац, начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир и командующий Северным военным округом генерал-майор Рафи Мило, передает ТАСС.

    По итогам визита Нетаньяху заявил, что Израиль намерен продолжать кампанию против военного крыла шиитской организации «Хезболла». «Война продолжается, в том числе внутри зоны безопасности в Ливане, где я был некоторое время назад», – сказал глава правительства.

    Он также заявил, что удары Израиля по «Хезболле» якобы позволили предотвратить вторжение из Ливана. По словам Нетаньяху, армия устраняет угрозу противотанкового огня и борется с ракетами, однако еще многое предстоит сделать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху заявил, что конфликт с Ираном продолжается. Израильская армия начала подготовку к новому конфликту с Ираном. ХАМАС в Газе и «Хезболла» в Ливане остаются целями для израильских военных.

    Комментарии (0)
    11 апреля 2026, 16:43 • Новости дня
    Военные «Хезболлы» подбили два израильских танка Merkava на юге Ливана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Шиитская милиция «Хезболла» заявила о проведении двух операций на юге Ливана, в результате которых были подбиты израильские бронемашины, говорится в заявлении формирования.

    В заявлении формирования говорится: «Бойцы исламского сопротивления атаковали механизированный патруль оккупационных сил в районе Бинт-Джбейль и поразили управляемыми ракетами неприятельский танк Merkava. Зафиксировано прямое попадание в бронемашину», передает ТАСС.

    Как отмечает «Хезболла», это уже второй израильский танк, уничтоженный ими в субботу. Ранее сообщалось о поражении еще одного танка Merkava в ходе атаки на приграничный район Эль-Эдейса.

    Кроме того, во второй половине дня шиитские отряды обстреляли армейские казармы Израиля в поселениях Адамит и Яара в Западной Галилее реактивными установками залпового огня. По данным «Хезболлы», в этих казармах размещаются израильские военные, принимающие участие в наземной операции на юге Ливана.

    Ранее боевые самолеты Израиля пронеслись над ливанской столицей на предельно малой высоте, оглушив горожан мощными хлопками от преодоления звукового барьера.

    8 апреля израильские силы нанесли удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Бейруте и других городах. Жертвами этих атак стали 357 человек, еще 1223 жителя получили различные ранения.

    Комментарии (0)
    11 апреля 2026, 16:05 • Новости дня
    США гарантировали защиту Ливана до переговоров в Вашингтоне

    Tекст: Вера Басилая

    Американские власти пообещали Бейруту безопасность от авиаударов до переговоров Ливана и Израиля, которые назначены на 14 апреля в Вашингтоне, сообщил телеканал Al Hadath.

    США предоставили Ливану гарантии безопасности столицы до начала переговоров с Израилем, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники в Ливане, передает ТАСС. Американская сторона заявила, что «гарантировала защиту Бейрута от авиаударов до вторника». Переговоры между делегациями Израиля и Ливана пройдут на уровне послов.

    Цель первого этапа переговоров заключается в закреплении режима прекращения огня. В повестке встречи ожидается обсуждение вооружения движения «Хезболла», вывода израильских войск, освобождения заключенных и вопросов, связанных с границей. Переговоры назначены на 14 апреля в Вашингтоне.

    На ваш взгляд
    Чем завершится двухнедельное перемирие между США и Ираном?






    Результаты
    11 комментариев

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал прекращение огня в Ливане одним из ключевых условий для завершения конфликта на Ближнем Востоке.

    Израиль под давлением США согласился на переговоры с Ливаном.

    При этом еврейское государство отказалось от обсуждения прекращения огня с движением «Хезболла».

    Комментарии (0)
    13 апреля 2026, 14:53 • Новости дня
    «Хезболла» нанесла удар дронами по базе израильских десантников

    Tекст: Денис Тельманов

    Ливанское движение применило группу беспилотников для атаки на учебную базу парашютной бригады Израиля в Кармиэле.

    Ливанское движение «Хезболла» атаковало израильскую учебную базу парашютной бригады в поселении Кармиэль, передает РИА «Новости».

    В заявлении пресс-службы движения отмечается: «Бойцы исламского сопротивления в 13.00 в понедельник нанесли удар группой беспилотников по учебной базе парашютной бригады в поселении Кармиэль».

    С начала понедельника «Хезболла» объявило о проведении 15 боевых операций против израильской армии. Обстановка на границе Ливана и Израиля остается крайне напряженной на фоне эскалации конфликта.

    Ранее эскалация между Израилем и «Хезболлой» началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные обстрелы израильской территории.

    В ответ израильские военные предприняли серию масштабных ударов по Ливану и объявили о начале наземной операции на юге страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, массированные израильские атаки на территорию Ливана с 2 марта унесли жизни 2020 человек и привели к ранениям свыше 6 тыс. местных жителей.

    Шиитская милиция «Хезболлы» провела две операции на юге Ливана и подбила израильские бронемашины.

    Заместитель главы политического совета «Хезболлы» Махмуд Комати назвал заявления Украины о готовности помочь Израилю и странам региона в борьбе с Ираном абсурдными и отметил, что Украина не способна помочь даже себе.

    Комментарии (0)
    11 апреля 2026, 08:14 • Новости дня
    Полиция усилила меры безопасности в Иерусалиме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Полиция Израиля с раннего утра Великой Субботы усилила меры безопасности вокруг Старого города в Иерусалиме и внутри него в преддверии чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня, передает источник с места событий.

    Полиция Израиля с раннего утра усилила меры безопасности вокруг и внутри Старого города Иерусалима, передает РИА «Новости». На подступах к Яффским воротам собрались группы паломников, надеющихся попасть на церемонию схождения Благодатного огня, однако проход в Старый город пока закрыт.

    Организованная группа журналистов также ожидает начала событий у ворот. Число посетителей в этом году, по данным источника, будет меньше обычного, поскольку иностранные авиакомпании не возобновили рейсы в Израиль после недавнего перемирия с Ираном.

    Схождение Благодатного огня традиционно проходит в храме Гроба Господня в Великую Субботу между 13 и 15 часами по иерусалимскому времени. В этот день полиция разворачивает дополнительные силы и блокирует въезд транспорта в исторический центр города до завершения церемонии для обеспечения безопасности паломников и участников христианских процессий.

    Благодатный огонь появляется в Кувуклии – часовне внутри храма, построенного на месте, где, согласно преданию, был распят и воскрес Иисус Христос. После церемонии огонь развозят по разным странам, а в Москву его традиционно доставляет делегация Фонда Андрея Первозванного специальным рейсом для ночного пасхального богослужения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в Израиль за Благодатным огнем.

    Патриарх Иерусалимский Феофил III принял представителей организации в своей резиденции.

    Глава попечительского совета фонда Владимир Якунин сообщил об успешном старте миссии.

    Комментарии (0)
