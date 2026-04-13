Захарова обвинила Германию в цинизме при выплатах блокадникам

Она подчеркнула, что компенсации получают лишь те, кто смог доказать свою еврейскую национальность, тогда как остальные жертвы нацистской Германии остаются без поддержки, передает РИА «Новости». «Мы добиваемся равного отношения к жертвам Третьего рейха», – отметила дипломат.
Официальный представитель МИД также заявила о готовности к совместной работе с общественными организациями Израиля по сохранению исторической памяти. По словам Захаровой, Россия открыта к диалогу и сотрудничеству в этой сфере.
Захарова добавила, что российская сторона пытается донести до министерства иностранных дел Израиля важность признания вклада красноармейцев всех национальностей, в том числе евреев, в борьбе против нацизма. Она подчеркнула, что рост антисемитизма и неонацизма в современной Европе связан с попытками игнорировать и искажать память о героях Второй мировой войны.
В январе Россия потребовала от Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскритиковал Германию за отказ от выплат компенсаций всем пережившим блокаду Ленинграда.