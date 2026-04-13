Захарова обвинила Запад в подрыве послевоенного миропорядка

Tекст: Елизавета Шишкова

Западные страны подрывают устои послевоенного миропорядка, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций, заявила Мария Захарова, официальный представитель МИД России, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что на протяжении многих лет наблюдается тенденция делить жертв Второй мировой войны на группы, что, по ее словам, используется в качестве манипуляции, а не для признания страданий разных народов.

Захарова также отметила, что западные государства исключают из исторического нарратива свою ответственность за Мюнхенский сговор и вымарывают сведения о заключенных ими договорах о ненападении с нацистской Германией.

Она пояснила: «Они полностью вымарывают информацию и о Мюнхенском сговоре, и череду договоров о ненападении, а ведь практически все европейские страны того момента такой документ подписали».

Эти заявления Захарова сделала на пресс-конференции научного совета Российского военно-исторического общества по изучению геноцидов и военных преступлений «Геноцид советского народа: историческое просвещение и международное признание», которая прошла в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России уведомил другие страны о важности Дня памяти жертв геноцида советского народа, который впервые отмечается 19 апреля.

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за отрицание или одобрение геноцида советского народа и оскорбление памяти его жертв.