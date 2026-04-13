В Курской области при ударе ВСУ по медицинскому автомобилю ранены два человека

Tекст: Дарья Григоренко

«ВСУ варварски атаковали медицинский автомобиль в Беловском районе. В результате атаки БПЛА на машину пострадали водитель и электрик – работники Беловской ЦРБ», – написал Хинштейн в своем канале в Мах.

Он уточнил, что один из пострадавших получил минно-взрывную травму, слепые осколочные ранения левого плеча, грудной клетки и спины, второй – слепые осколочные ранения головы и правой кисти.

Пострадавшим оперативно оказали первую медицинскую помощь. В настоящее время их транспортируют в Курскую областную больницу для дальнейшего лечения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минобороны сообщили, что за время пасхального перемирия зафиксировано более 6,5 тыс. нарушений со стороны Украины: ВСУ нанесли 5844 удара квадрокоптерами, а также 694 раза обстреляли позиции ВС России из РСЗО и танков. Во Льгове в Курской области БПЛА ВСУ повредил АЗС «Роснефти».

Ранее Хинштейн сообщил, что мирный житель был ранен в результате удара Вооруженных сил Украины по частному дому в селе Белица Курской области.

