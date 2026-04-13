В Индонезии произошло шесть новых извержений вулкана Семеру

На индонезийском острове Ява зафиксировали шесть новых извержений вулкана Семеру

Tекст: Мария Иванова

На востоке острова Ява произошло по меньшей мере шесть новых извержений вулкана Семеру, передает ТАСС со ссылкой на индонезийское агентство Antara.

Данные поступили с наблюдательного поста за вулканической активностью.

Вулканический пепел поднялся на высоту одной тысячи метров над кратером, что составляет 4676 метров над уровнем моря. Извержение сопровождалось плотными выбросами пепла белого и серого цветов, которые распространялись на запад и северо-запад.

Из-за угрозы выброса раскаленных камней местные власти запретили жителям и туристам приближаться к кратеру ближе чем на пять километров. Семеру является четвертым по высоте вулканом в Индонезии и самой высокой вершиной острова Ява.

Индонезийский архипелаг находится в тихоокеанском Огненном кольце, поэтому регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в стране насчитывается более 500 вулканов, из которых около 130 являются действующими.

Напомним, в конце прошлой недели вулкан Семеру в Индонезии выбросил шестикилометровый столб пепла.

В начале апреля на острове Ява зафиксировали четыре извержения вулкана Семеру.