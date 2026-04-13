В Москве задержали мошенников за кражу более 3 млн рублей и поджог квартиры

Tекст: Дарья Григоренко

В ведомстве указали, что в столице мошенники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, обманули 17-летнего подростка, заставив его оставить ключи от квартиры в подъезде, после чего похитили из сейфа его родителей наличные деньги и коллекцию монет на сумму более 3 млн рублей, а затем подожгли квартиру, передает РИА «Новости».

Пресс-служба столичного главка МВД уточнила, что после обращения пострадавших в полицию подозреваемые были задержаны в течение трех часов.

По данным ведомства, мошенники сначала связались с подростком, получили от него код из сообщения, а через неделю позвонили под видом представителей силовых структур. Злоумышленники заявили, что его личные данные якобы попали к преступникам, и пригрозили уголовной ответственностью, требуя содействия и передачи сведений о содержимом квартиры. Подросток сообщил о наличии сейфа, оставил ключи в подъезде и ушел.

«Приехавший злоумышленник проник в квартиру, где с помощью инструмента вскрыл хранилище, забрал из него наличные деньги в иностранной валюте, а также коллекцию серебряных монет, после чего скрылся. За ним в помещение зашел второй направленный аферистами гражданин и по указанию кураторов поджег квартиру», – сообщили в главке. Пожар был оперативно потушен сотрудниками МЧС, пострадавших нет.

Двое задержанных москвичей оказались курьерами преступной схемы: один из них сдавал монеты в ломбард, после чего вместе с наличностью конвертировал их в криптовалюту и отправлял кураторам. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ – «Кража». Один из фигурантов находится под домашним арестом, другой – под подпиской о невыезде.

В полиции добавили, что после завершения пожарно-технической экспертизы может быть принято дополнительное процессуальное решение. Ведется установление всех эпизодов преступной деятельности, а также поиск соучастников и организаторов.

