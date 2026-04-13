В Москве завели дело после гибели пришедшей на пластику рук пациентки

В официальном канале ГСУ СК Москвы на платформе Max говорится, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 235 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконную медицинскую деятельность, приведшую к смерти по неосторожности.

По данным следствия, 12 апреля фигурантка дела провела пациентке пластическую операцию по брахиопластике в салоне красоты, после чего у женщины резко ухудшилось состояние здоровья и она скончалась на месте. В ходе расследования следователи уже назначили судебно-медицинскую экспертизу и допросили свидетелей, включая сотрудников салона.

В ведомстве заявили, что сейчас проходит обыск, изымается медицинская и служебная документация. «В ближайшее время подозреваемая будет доставлена в подразделение московского ведомства для проведения следственных действий», – подчеркнули в СК.

Прокуратура Москвы также сообщила, что расследование дела находится на особом контроле у надзорного органа. Специалисты продолжают устанавливать подробности и обстоятельства трагедии.

В понедельник в прокуратуре сообщили, что в центре российской столицы 37-летняя женщина умерла во время процедуры после укола обезболивающего препарата в кабинете специалиста без лицензии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о гибели женщины после введения анестезии в московском косметологическом салоне.