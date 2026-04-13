В Подмосковье завели дело на подростка за поджоги 16 объектов на железной дороге

Tекст: Дарья Григоренко

В Следственном комитете уточнили, что подростка обвиняют сразу по четырём эпизодам по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ – совершение террористического акта, передает РИА «Новости».

Как сообщили следователи, подросток вступил в переписку с незнакомцем в мессенджере и согласился выполнять задания, связанные с осуществлением терактов. В апреле 2026 года он поджёг 16 объектов транспортной инфраструктуры на перегонах станций Бирюлёво–Домодедово Павелецкого направления Московской железной дороги, а также на станциях Львовская и Молоди Курского направления МЖД. Все объекты обеспечивают безопасность движения поездов.

Сотрудники УТ МВД по Центральному федеральному округу смогли установить личность подростка и его местонахождение. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. В Следственном комитете обратили внимание молодежи на опасность предложений о «лёгком заработке» через соцсети и мессенджеры, отметив, что подобные схемы часто используются иностранными спецслужбами для вербовки молодежи в преступную деятельность.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что подросток действовал по указке неизвестных, которые представились сотрудниками силовых структур. Они перевели ему 10 тыс. рублей для покупки легковоспламеняющейся жидкости, после чего он несколько дней подряд по вечерам поджигал железнодорожные релейные шкафы по полученным координатам.

Ранее в Ленинградской области задержали подростка по подозрению в поджоге релейных и батарейных шкафов на железной дороге, действия совершались по указанию куратора.

15-летний житель Подмосковья совершил поджог оборудования сотовой связи после угроз неизвестных, представившихся силовиками.