Папа римский заявил об отсутствии страха перед Трампом

Tекст: Мария Иванова

Глава Католической церкви прокомментировал выпады президента США, касающиеся американо-израильского конфликта в Иране, передает AP.

В беседе с журналистами на борту самолета по пути в Алжир понтифик отметил, что не боится американской администрации.

«Ставить мое послание на один уровень с тем, что пытался сделать здесь президент, я думаю, значит не понимать, в чем заключается послание Евангелия», – заявил Лев XIV. Он добавил, что продолжит выполнять миссию Церкви, призывая к миру и осуждая «иллюзию всемогущества», разжигающую войны.

Ранее глава Белого дома обрушился на первого в истории США папу американского происхождения с резкой критикой.

В соцсетях президент США назвал понтифика «очень либеральным человеком», который слабо борется с преступностью и ужасен во внешней политике. Он также заявил, что не хочет видеть папу, одобряющего наличие ядерного оружия у Ирана, и посоветовал ему перестать потакать радикальным левым.

Конфликт обострился после субботней молитвы в соборе Святого Петра, совпавшей с началом американо-иранских переговоров в Пакистане. Хотя Лев XIV не называл имен, его слова о недопустимости массовых ударов явно адресовались руководству США.

Архиепископ Пол Кокли, возглавляющий Конференцию католических епископов США, выразил разочарование словами Трампа, напомнив, что папа не является политиком.

Напомним, 11 апреля понтифик произнес антивоенную проповедь в соборе Святого Петра, призвав прекратить поклоняться себе и деньгам, а также остановить войну. Глава Католической церкви возглавил молебен об установлении мира в базилике Святого Петра. В ходе утренней мессы Лев XIV осудил использование христианства для оправдания бомбардировок Ирана.

Ранее в понедельник американский президент опубликовал гневное сообщение с критикой понтифика в соцсети Truth Social.