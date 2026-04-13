В Подмосковье выявлен новый случай оспы обезьян

Роспотребнадзор сообщил о новом случае оспы обезьян в Подмосковье

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении ведомства в мессенджере Max отмечается: «В связи с получением информации о случае заболевания оспой обезьян специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий».

В рамках расследования выявляются все контактные лица, проводится их обследование, а также отбор биоматериала для лабораторного исследования. В регионе выдано предписание на проведение дезинфекции.

Отмечается, что пациент с подтвержденным диагнозом госпитализирован и сейчас находится под медицинским наблюдением, передает ТАСС.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что для защиты от оспы обезьян при поездках следует избегать контакта с животными, которые могут переносить заболевание, в особенности с грызунами и приматами.

В конце марта в Домодедовскую больницу привезли двух мужчин с симптомами оспы обезьян. Они находятся в удовлетворительном состоянии.

Кроме того, врачи Петербурга зафиксировали новый случай заболевания оспой обезьян, мужчину госпитализировали в инфекционную больницу Боткина.