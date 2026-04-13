Tекст: Елизавета Шишкова

Петер Мадьяр допускает возможность сохранения импорта энергоресурсов из России, пишет The New York Times.

Несмотря на призывы Евросоюза к сокращению энергетической зависимости от РФ, Мадьяр отметил, что Будапешту следует стремиться к меньшей зависимости, однако полностью отказываться от российских поставок не стоит.

Победа Мадьяра на последних выборах рассматривается как возможный шаг к улучшению отношений между Венгрией и Евросоюзом. Новый премьер-министр обещает более тесное сотрудничество с Брюсселем и НАТО, а также намерен содействовать разблокировке многомиллиардных европейских фондов для Венгрии, замороженных при предыдущем правительстве Виктора Орбана.

В то же время, по данным издания, Мадьяр скептически относится к ряду европейских инициатив, включая реформы миграционной политики. Ожидается, что с его приходом Венгрия прекратит блокировку 90-миллиардного еврокредита Украине, ранее заторможенного Орбаном.

Отношения Венгрии с Россией и ее роль в энергетической политике Евросоюза останутся предметом обсуждения внутри блока, поскольку Мадьяр выступает за прагматичный подход и сохранение баланса между национальными интересами и общими целями ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Петер Мадьяр занял пост премьер-министра Венгрии и заявил о намерении как можно скорее принять антикоррупционные законы для разблокировки средств Евросоюза.

Петер Мадьяр пообещал укрепить демократию и восстановить участие Венгрии в европейских и трансатлантических структурах.

Виктор Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах.