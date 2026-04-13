Рособрнадзор сообщил о переносе старта сдачи ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев заявил о начале сдачи ЕГЭ не ранее первого июня

Tекст: Вера Басилая

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что единый государственный экзамен в России теперь будет начинаться только с 1 июня. Он подчеркнул, что это правило вводится впервые в текущем году и станет постоянным для всех последующих лет в соответствии с поручением президента, передает ТАСС.

По словам главы ведомства, данное нововведение позволит учебным заведениям и выпускникам четко планировать подготовку и проведение выпускных мероприятий без пересечений с основным периодом сдачи экзаменов.

Министерство просвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ на 2026 год со стартом 1 июня.

Глава ведомства Анзор Музаев анонсировал отсутствие серьезных изменений в процедуре экзамена.

Руководитель Рособрнадзора исключил отмену единого государственного экзамена в ближайшие годы.