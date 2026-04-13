Педагоги академической музыки прошли интенсив в арт-кластере «Таврида»

Арт-кластер «Таврида» провел программу для 68 педагогов академической музыки

Tекст: Мария Иванова

С 5 по 12 апреля арт-кластер «Таврида» и Русское музыкальное общество организовали интенсив «Педагог-продюсер: академическая музыка в новой реальности», передает Таврида.АРТ.

Проект, реализованный при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети», собрал 68 участников, среди которых были преподаватели и специалисты в сфере музыкального просвещения.

Программа включала лекции, практические занятия и проектные сессии. Основное внимание уделялось мотивации детей, нейрофизиологическим аспектам обучения, эмоциональной компетентности педагогов и профилактике выгорания. Участники также изучали применение искусственного интеллекта в образовании, игровые методики и навыки разработки грантовых заявок.

«Для Русского музыкального общества сотрудничество с «Тавридой» – это продолжение важного диалога, который мы ведём уже не первый год. Мы видим, с каким вниманием и уважением команда арт-кластера работает с музыкальной средой – и это очень созвучно нашим задачам, ведь в центре музыкальной Вселенной должен быть педагог», – сообщила исполнительный директор РМО Светлана Кобзарь. Она добавила, что программа позволила создать пространство доверительного общения для обсуждения практики и получения поддержки.

В завершение интенсива выпускники представили авторские проекты по развитию музыкального образования в регионах. Все участники бесплатно прошли обучение и получили удостоверения о повышении квалификации Московского государственного института культуры, который выступил партнером программы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Русское музыкальное общество назначило именную стипендию для студентов российских консерваторий. В конце прошлого года эта организация объявила старт всероссийского конкурса композиторов.

Арт-кластер «Таврида» весной прошлого года провел образовательный форум для наставников-просветителей.