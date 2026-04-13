Мурашко сообщил о снижении смертности в ДТП в России

Мурашко заявил, что около 14 тыс. человек ежегодно погибают в результате дорожно-транспортных происшествий в России, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что несмотря на высокие показатели, в последние годы фиксируется положительная динамика по снижению количества погибших.

«Сегодня в год на наших дорогах теряем почти 14 тыс. жизней. И эта динамика сегодня положительна по снижению количества погибших на дорогах», – заявил Мурашко на XVIII съезде Российского Красного Креста.

Съезд проходит в Москве, в нем участвуют более 250 делегатов из всех региональных отделений, руководители профильных ведомств, партнеры и эксперты. В ходе мероприятия подводятся итоги работы организации за последние пять лет, а также утверждаются планы развития до 2031 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил улучшение ситуации с безопасностью на дорогах страны.

Количество пострадавших в авариях за прошлый год снизилось до минимальных за шестнадцать лет значений.

Общее число дорожно-транспортных происшествий с ранеными людьми составило 128 тыс. случаев.