Польша начала строительство дополнительного забора на восточной границе

Как передает радиостанция RMF24, новое сооружение появится на территории Польши, всего в нескольких метрах от уже существующей пятиметровой стены, возведенной в 2022 году. Протяженность нового забора составит 186 км, передает ТАСС.

Начальник Подляского отделения пограничной охраны генерал Славомир Клекотка заявил: «Новое укрепление замедлит попытки пересечения границы нелегальными мигрантами и даст нам время, чтобы вовремя отреагировать».

По словам Клекотки, инженерные войска польской армии уже приступили к строительству, работы стартовали одновременно в пяти местах.

Планируется, что основная часть работ по возведению заграждения будет завершена к концу мая.

Ранее польский публицист Матеуш Пискорский сообщил, что в связи с ростом преступности на Украине в польском обществе обсуждается возможность полного закрытия границы и строительства стены на рубеже двух стран.

В ноябре в Подляском воеводстве Польши стартовала установка нового металлического забора высотой четыре метра с колючей проволокой на границе с Белоруссией.