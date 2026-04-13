    13 апреля 2026, 12:17 • Новости дня

    Израильский беспилотник атаковал бригаду Красного Креста в Ливане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бригада ливанского Красного Креста подверглась атаке израильского беспилотника, в результате один фельдшер погиб и один получил ранения, говорится в заявлении организации.

    Бригада ливанского Красного Креста подверглась атаке израильского беспилотника на юге Ливана, сообщает РИА «Новости».

    Инцидент произошел в воскресенье, 12 апреля, неподалеку от населенного пункта Бейт-Яхун в округе Бинт-Джбейль.

    По официальному заявлению организации, во время выполнения гуманитарной миссии беспилотник нанес прямой удар по карете скорой помощи. В результате погиб фельдшер Хасан Бадави, еще один медик получил легкие ранения и был оперативно доставлен в государственную больницу города Тебнин.

    В Красном Кресте уточнили, что перед началом операции были проведены все необходимые координационные мероприятия с миротворцами ООН для обеспечения безопасности маршрута и самой миссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская авиация уничтожила пункт скорой помощи на юге Ливана.

    В результате удара по автомобилям медиков погибли два фельдшера.

    Четверо сотрудников Красного Креста получили ранения при атаке на поселение Сабрин.

    13 апреля 2026, 00:28 • Новости дня
    США назвали время начала блокады иранских портов

    CENTCOM: Блокада иранских портов силами США начнется 13 апреля

    Tекст: Антон Антонов

    В понедельник начнется блокада «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов», сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    В заявлении командования отмечается, что ограничения будут введены 13 апреля в 10.00 по восточному времени (17.00 мск), передает РИА «Новости».

    В CENTCOM уточнили, что блокада будет касаться всех судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или покидающих их, вне зависимости от страны флага. Применение блокирующих мер будет распространяться на все иранские порты в Персидском и Оманском заливах.

    В то же время, как указано в заявлении, «силы CENTCOM не будут препятствовать свободе судоходства для судов, проходящих через Ормузский пролив в и из неиранских портов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. Американские власти планируют в ближайшее время перекрыть движение через Ормузский пролив.

    13 апреля 2026, 04:08 • Новости дня
    Страны Персидского залива начали искать замену поставкам вооружений из США

    Tекст: Антон Антонов

    Государства Персидского залива ускоряют поиск альтернативных поставщиков вооружений из-за дефицита американских производственных мощностей, что угрожает позиции США на рынке, пишет Wall Street Journal.

    После заключения перемирия между США и Ираном союзники США в регионе инициировали срочное перевооружение и настаивают на максимально быстрой поставке техники, передает РЕН ТВ со ссылкой на Wall Street Journal.

    Страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, начали активно искать новых поставщиков вооружений, помимо США. Причиной стали ограничения мощностей американской оборонной промышленности, которые не позволяют своевременно удовлетворять запросы клиентов. В числе потенциальных партнеров рассматриваются Южная Корея, Украина и Британия.

    Государства региона выразили готовность заключать контракты с любыми странами, способными быстро исполнить заказы. По данным издания, это создает существенные риски для американской оборонной отрасли, поскольку США могут лишиться значительной доли контрактов с богатыми монархиями региона, которые традиционно были крупными покупателями американского оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Economist указывал, что американские военные потратили в Иране значительную часть арсенала, это лишило США возможности поддерживать присутствие в ряде регионов в ближайшие годы. Союзники Вашингтона в Европе и Азии выразили опасения по поводу срыва поставок оплаченного оружия.

    На ваш взгляд
    Чем завершится двухнедельное перемирие между США и Ираном?






    Результаты
    12 апреля 2026, 14:08 • Видео
    Выборы в Венгрии стали важны для всех

    В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    13 апреля 2026, 10:58 • Новости дня
    Угроза США блокировать Ормузский пролив взвинтила цены на нефть

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Угроза Соединенных Штатов заблокировать Ормузский пролив после срыва переговоров с Ираном привела к резкому скачку мировых цен на энергоносители.

    Американские военные намерены блокировать все морские перевозки, связанные с Ираном, начиная с 10.00 понедельника по времени Вашингтона, передает Bloomberg.

    При этом судам, не заходящим в порты Ирана, будет разрешен транзит через Ормузский пролив. Напряженность возросла после провала переговоров в Пакистане между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом из-за разногласий по ядерной программе.

    «Если они не вернутся, я не против», – заявил президент США Дональд Трамп, комментируя отказ Ирана от переговоров.

    Он подчеркнул, что американские вооруженные силы уже выполнили свои цели, истощив возможности Тегерана по производству ракет и беспилотников. Ранее американский лидер пригрозил уничтожить любые иранские силы, которые попытаются атаковать суда.

    Ормузский пролив является важнейшим энергетическим узлом, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. На фоне угроз блокады цены на нефть марки Brent подскочили на 9,1%, достигнув 104 долларов за баррель, а европейские газовые фьючерсы выросли на 18%. Эксперты опасаются, что эскалация усилит инфляцию и замедлит глобальный экономический рост.

    Иранские военные заявили, что приближение любых боевых кораблей к проливу будет расценено как нарушение перемирия, истекающего 22 апреля. Тегеран подчеркивает наличие у него рычагов противодействия блокаде. В то же время союзники США, включая Британию и Японию, пока отказываются участвовать в операции до полного прекращения боевых действий в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива. Центральное командование американских вооруженных сил назначило старт военной операции на 13 апреля. На фоне этих событий мировые цены на нефть выросли почти на 8%.

    12 апреля 2026, 14:55 • Новости дня
    Нетаньяху объявил о сохранении ударов по целям в Ливане
    Нетаньяху объявил о сохранении ударов по целям в Ливане
    @ Ronen Zvulun/AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    В телеобращении премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что конфликт с Ираном продолжается. Он заявил, что структуры ХАМАС в Газе и «Хезболлы» в Ливане не входят в перемирие и продолжают быть целями атак.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война с Ираном «еще не окончена», отмечает The New York Times. В своем 13-минутном телеобращении он попытался ответить на критику в Израиле, что конфликт не достиг ключевых целей, однако подчеркнул, что страна уже добилась «исторических успехов» в боях.

    Политик не стал подробно обсуждать переговоры между США и Ираном, прошедшие в Пакистане и не приведшие к окончанию войны. Ранее Дональд Трамп объявил о двухнедельном режиме прекращения огня для обсуждения дипломатического урегулирования. По словам вице-президента США Джей Ди Ванса, Вашингтон продолжает настаивать на гарантиях, что Иран не будет стремиться к обладанию ядерным оружием.

    Некоторые союзники Нетаньяху считают, что заявления Ванса свидетельствуют о тесной координации Израиля и США по условиям перемирия. Мики Зоар, министр правительства, отметил в соцсетях: «Американская настойчивость в предотвращении появления у Ирана ядерного оружия доказывает полную координацию между странами».

    По данным опросов, многие израильтяне выступают против перемирия с Ираном, считая его навязанным США вопреки интересам Израиля. Критики указывают, что нет явных успехов в уничтожении иранских ядерных и ракетных программ, хотя бывшие военные отмечают тактические достижения в ходе более чем месячных боев.

    Нетаньяху в телеобращении сообщил о ликвидации ключевых иранских лидеров, включая верховного руководителя Ирана аятоллу Али Хаменеи. Он также подчеркнул удары по структурам ХАМАС в Газе и «Хезболлы» в Ливане, которые, по словам премьера, не входят в перемирие и продолжают быть целями атак.

    Американские разведслужбы, однако, сомневаются в заявлениях о серьезном ущербе иранским ракетным возможностям. По их данным, Иран быстро восстанавливает подземные арсеналы, несмотря на удары, а в ходе конфликта иранская армия выпустила залпы баллистических ракет и дронов, что привело к нехватке перехватчиков в ряде стран региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США возглавят переговоры о прекращении огня между Ливаном и Израилем в Вашингтоне. Израиль заявил об уничтожении 200 пусковых установок и 250 членов «Хезболлы».

    13 апреля 2026, 01:31 • Новости дня
    Мировые цены на нефть выросли на 8%

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость нефти Brent и WTI растет на 7-8% после сообщений о возможной блокаде Ормузского пролива со стороны США, следует из данных торгов.

    Цена июньских фьючерсов на Brent увеличилась на 7,76% и достигла 102,59 доллара за баррель. Майские фьючерсы на WTI подорожали на 8,2%, их стоимость составила 104,51 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом объявил, что американские власти намерены в ближайшее время перекрыть движение через Ормузский пролив. Центральное командование вооруженных сил США уточнило, что в понедельник начнется блокада иранских портов.

    13 апреля 2026, 05:58 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о продолжении войны против «Хезболлы» в Ливане
    Нетаньяху заявил о продолжении войны против «Хезболлы» в Ливане
    @ GPO/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Война Израиля против «Хезболлы» в Ливане продолжается, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который посетил израильские военные позиции на юге Ливана.

    В поездке его сопровождали министр обороны Исраэль Кац, начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир и командующий Северным военным округом генерал-майор Рафи Мило, передает ТАСС.

    По итогам визита Нетаньяху заявил, что Израиль намерен продолжать кампанию против военного крыла шиитской организации «Хезболла». «Война продолжается, в том числе внутри зоны безопасности в Ливане, где я был некоторое время назад», – сказал глава правительства.

    Он также заявил, что удары Израиля по «Хезболле» якобы позволили предотвратить вторжение из Ливана. По словам Нетаньяху, армия устраняет угрозу противотанкового огня и борется с ракетами, однако еще многое предстоит сделать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху заявил, что конфликт с Ираном продолжается. Израильская армия начала подготовку к новому конфликту с Ираном. ХАМАС в Газе и «Хезболла» в Ливане остаются целями для израильских военных.

    13 апреля 2026, 01:58 • Новости дня
    Глава МИД Ирана обвинил США в провале переговоров

    Глава МИД Ирана Аракчи: США не извлекли уроков

    Глава МИД Ирана обвинил США в провале переговоров
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США не извлекли уроков и продолжают настаивать на максималистских требованиях, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Аракчи в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что несмотря на честный подход Ирана к переговорам с США, которые прошли на самом высоком уровне за последние 47 лет, Вашингтон попытался «изменить правила игры» и заблокировал достижение соглашения.

    «Никаких уроков не извлечено», – заявил он, отметив, что стороны были в нескольких шагах от соглашения. Аракчи отметил: «Добрая воля порождает добрую волю. Вражда порождает вражду».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса.

    На ваш взгляд
    Чем завершится двухнедельное перемирие между США и Ираном?






    Результаты
    13 апреля 2026, 09:42 • Новости дня
    Стоимость газа в Европе резко подскочила

    Европейские газовые котировки выросли на фоне планов американской блокады Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке и срыв американо-иранских переговоров привели к заметному подорожанию голубого топлива на европейских торговых площадках.

    Стоимость тысячи кубометров на лондонской бирже ICE приблизилась к 576 долларам, передает РИА «Новости». Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открылись уверенным ростом.

    Резкий скачок котировок произошел после неудачных переговоров между Вашингтоном и Тегераном в Исламабаде. В ответ Центральное командование ВС США пообещало начать блокаду «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов». Американский флот намерен перехватывать суда в Ормузском проливе.

    Средние биржевые цены на топливо в Европе стабильно растут с начала ударов Израиля и США по иранской территории. В марте показатель увеличился на 59% по сравнению с февралем. Максимальное значение зафиксировали 19 марта на уровне 853 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о намерении перекрыть движение через Ормузский пролив.

    Центральное командование вооруженных сил США сообщило о начале блокады иранских портов.

    Стоимость газа на европейских площадках ранее зафиксировалась около отметки 550 долларов за тысячу кубометров.

    13 апреля 2026, 05:32 • Новости дня
    Британия решила отправить минные тральщики к Ормузскому проливу

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Великобритании намерены осуществить отправку минных тральщиков в регион Ормузского пролива, пишет Daily Telegraph.

    По данным Daily Telegraph, Британия не будет направлять военные корабли для поддержки американских усилий по блокаде Ормузского пролива, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь Даунинг-стрит сообщает, что Лондон по-прежнему выступает за свободу судоходства в проливе, передает РИА «Новости».

    «Ормузский пролив не должен облагаться пошлинами. Мы в срочном порядке работаем с Францией и другими партнерами над созданием широкой коалиции для защиты свободы судоходства», – заявил пресс-секретарь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. Сообщалось, что американские власти планируют в ближайшее время перекрыть движение через Ормузский пролив. Центральное командование вооруженных сил США уточнило, что в понедельник начнется блокада иранских портов.

    13 апреля 2026, 06:19 • Новости дня
    МИД заявил, что к целям и задачам «Совета мира» возникает все больше вопросов

    Глава департамента МИД Логвинов: К «Совету мира» возникает все больше вопросов

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне ухудшения обстановки на Ближнем Востоке все больше вопросов возникает к реальным целям и задачам «Совета мира», создание которого инициировал Вашингтон, заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

    Комментируя деградацию ситуации на Ближнем Востоке, Логвинов заявил: «На этом фоне все больше вопросов к реальным целям и задачам «Совета мира», – передает РИА «Новости».

    По его словам, даже среди стран, формально подключившихся к этому формату, усиливается скептицизм относительно сфер его деятельности и практических механизмов. Многие государства предпочли ограничиться статусом наблюдателей, а не полноправных участников, добавили в МИД.

    Логвинов подчеркнул, что в секторе Газа сохраняется боевая активность израильтян и резко ограничены поставки гуманитарной помощи. На Западном берегу реки Иордан, по словам дипломата, фиксируются рекордные темпы строительства новых израильских поселений и рост насилия со стороны поселенцев.

    «Несмотря на период важнейших религиозных праздников – окончание Рамадана и Пасху – нарушается статус и запрещается доступ к Святым местам Иерусалима», – заявил Логвинов.

    Он также обратил внимание на высокую угрозу повторения ливанским регионом судьбы сектора Газа, о чем ранее предупреждал генеральный секретарь ООН. Кроме того, сохраняется напряженность и на юге Сирии, включая провинцию Сувейда и Голанские высоты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первое заседание «Совета мира» состоялось в Вашингтоне в середине февраля. Ранее только Россия приняла решение предоставить Палестине 1 млрд долларов помощи.

    13 апреля 2026, 08:12 • Новости дня
    В МИД назвали условие отправки миротворцев на АЭС «Бушер»

    Дипломат Логвинов назвал согласие Тегерана главным условием миссии на АЭС«Бушер»

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос об отправке миротворцев ООН для охраны АЭС «Бушер» связан с согласием и позицией иранских властей по этому поводу, сообщил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

    По словам Логвинова, возможность направления миротворческого контингента ООН на АЭС «Бушер» будет зависеть от того, готов ли Тегеран принять такую миссию, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что решение принимается в первую очередь принимающей стороной, отметив: «Согласие принимающей стороны – главнейшее условие ооновского миротворчества».

    Сотрудник АЭС «Бушер» в Иране погиб в результате обстрела США и Израиля.

    Глава Росатома Алексей Лихачев заявлял, что вероятность инцидента ядерного характера на станции увеличивается после удара по ее периметру, приведшего к человеческой жертве.

    Главы МИД России и Ирана осудили создание угроз жизни персонала АЭС «Бушер».

    Москва официально передала сигналы об озабоченности ситуацией представителям МАГАТЭ и США.

    Позже иранская сторона обратилась к России с просьбой возобновить работу по проекту станции.

    13 апреля 2026, 07:00 • Новости дня
    Хуситы пригрозили расширить военные операции против США и Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что нарастит масштабы военных операций против США и Израиля, если они возобновят атаки на Иран.

    Хуситы, контролирующие север Йемена, пригрозили значительно активизировать свои военные действия против США и Израиля в случае новых атак на Иран, передает РИА «Новости». В заявлении министерства иностранных дел правительства «Ансар Алла» для агентства Saba сказано: «В случае возобновления агрессии со стороны Америки и враждебного Израиля против Ирана и оси сопротивления позиция Йемена тверда: активно участвовать и наращивать военные операции».

    Движение «Ансар Алла» вступило в конфликт на стороне Ирана через месяц после его начала, уже шесть раз атаковав Израиль ракетами. Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси ранее заявил, что их действия не позволили США и Израилю использовать Красное море для ударов по Ирану.

    Кроме того, хуситы обвиняют США в попытках добиться политических уступок путем давления и переговоров, поскольку военные методы не принесли результата. Представители движения также отмечают, что заявления американского руководства о расширении конфликта воспринимают как прямой призыв к дальнейшей эскалации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменское движение «Ансар Алла» нанесло ракетный удар по израильским военным объектам в поддержку Ирана.

    Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси подтвердил готовность защищать Тегеран в случае военной необходимости.

    Член политбюро движения Мухаммед аль-Бухейти пообещал атаковать американские силы в Красном море из-за агрессии против Ирана.

    13 апреля 2026, 09:06 • Новости дня
    Минюст США пообещал судить покупателей иранской нефти под санкциями

    Минюст США заявил о намерении судить покупателей иранской нефти

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство юстиции США предупредило о судебном преследовании всех, кто приобретает или реализует иранскую нефть, подпадающую под санкции США, заявил исполняющий обязанности министра юстиции – генерального прокурора США Тодд Бланш.

    Бланш заявил о решимости ведомства привлекать к ответственности любые стороны, участвующие в купле-продаже иранской нефти, находящейся под санкциями, передает ТАСС.

    Президент США заявил о намерениях установить «полную блокаду» Ирана на море.

    КСИР предупредил, что любые попытки иностранных боевых кораблей подойти к Ормузскому проливу будут жестко пресекаться.

    13 апреля 2026, 11:45 • Новости дня
    Совбез сообщил о риске продуктового кризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Продолжение конфликта на Ближнем Востоке может повлечь искусственные попытки подрыва внутренней продовольственной безопасности России со стороны враждебных внешних сил, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности Александр Масленников.

    По словам Масленникова, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке внешние силы могут попытаться искусственно подорвать внутреннюю продовольственную безопасность России, передает ТАСС.

    Масленников заявил, что «на фоне дальнейшего развития конфликта на Ближнем Востоке нельзя исключать попыток искусственного подрыва внутренней продовольственной безопасности России со стороны деструктивных внешних сил». При этом он подчеркнул, что Россия обладает достаточным потенциалом для увеличения экспорта продовольствия в страны Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки.

    По словам Масленникова, текущий кризис, с одной стороны, создает риски для продовольственной безопасности самой России, но с другой – открывает новые долгосрочные возможности для российских агропроизводителей на мировой арене. Он указал, что развитие ситуации вокруг Ирана может привести к увеличению числа голодающих на планете на 45 млн человек – до рекордных 673 миллионов.

    Совбез России также предупреждает, что масштабный кризис на Ближнем Востоке способен вызвать крупнейший за последние годы виток глобальной продовольственной инфляции. В случае сохранения конфликта до лета урожайность ключевых сельхозкультур может снизиться на 50% из-за дефицита удобрений, что приведет к значительному росту мировых цен на продукты.

    Особую угрозу продовольственной безопасности региона представляет возможное длительное перекрытие Ормузского пролива. По словам Масленникова, если блокировка продлится три месяца и более, под ударом окажутся такие страны, как Саудовская Аравия, Иордания и Египет.

    Он отметил, что Саудовская Аравия получает 70% всего импорта продовольствия именно этим морским путем, Иордания рискует столкнуться с резким ростом цен и дефицитом зерна, а Египет – с падением национальной валюты и сокращением доходов от Суэцкого канала.

    Кроме того, события на Ближнем Востоке серьезно осложнили положение европейских аграриев. Европа лишилась традиционного импорта удобрений из Персидского залива и не может нарастить собственное производство из-за высоких цен на газ, поэтому европейские фермеры вынуждены обращаться к поставщикам из Северной Африки, Северной Америки и России.

    Масленников добавил, что, по оценке Европейской комиссии, издержки европейских фермеров на агрохимию весной 2026 года вырастут на 25–30%, что усилит риски долгосрочной инфляции в Евросоюзе и приведет к снижению прибыльности сельхозпроизводителей.

    Центральное командование вооруженных сил США объявило о начале морской блокады иранских портов.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил о риске голода для миллионов людей из-за перебоев с продовольствием.

    Эксперты ЮНКТАД зафиксировали растущие угрозы для уязвимых экономик на фоне сбоев в поставках удобрений.

    13 апреля 2026, 08:22 • Новости дня
    В «Хезболле» допустили смену правительства Ливана

    Замглавы политсовета «Хезболлы» заявил о возможной смене правительства Ливана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель главы политсовета «Хезболлы» Махмуд Комати допустил возможную смену правительства Ливана под давлением массовых протестов сторонников движения.

    Заместитель главы политического совета «Хезболлы» Махмуд Комати отметил, что текущие акции граждан носят спонтанный характер и отражают настроения общества, передает РИА «Новости».

    Комати заявил: «Сегодня мы переживаем спонтанные протесты, которые выражают общественное мнение. Да, мы ожидаем всего. Мы ожидаем, что правительство своей политикой и своими позициями загонит себя в серьезный тупик, который приведет к его падению народным и мирным путем». Он добавил, что все сценарии развития событий возможны, и если народные настроения усилятся, протесты могут стать более масштабными.

    По словам представителя «Хезболлы», главная проблема – в отсутствии уважения к их политике со стороны правительства, которое вместо сотрудничества пытается разоружить и ограничить движение. Комати считает, что именно эти шаги и вызывают волну народного недовольства.

    Он подчеркнул, что если нынешний уровень протеста достиг таких масштабов из-за решений властей, то при появлении организованных митингов ситуация может стать еще более напряженной.

    Ранее израильская боевая авиация нанесла массированные удары по семи населенным пунктам на юге Ливана, по предварительным данным, погибли 14 человек и ранены трое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за одни сутки в результате массированных израильских атак погибли более 250 граждан страны.

    Президент США объяснил продолжение ударов действиями шиитского движения «Хезболла».

