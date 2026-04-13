Захарова назвала чудовищными шаги Франции по отношению к России

Tекст: Елизавета Шишкова

Захарова выразила обеспокоенность действиями и заявлениями руководства Франции по отношению к России, передают «Вести». Она рассказала об этом в интервью Андрею Малахову.

Захарова подчеркнула, что поведение французского руководства она считает чудовищным как с исторической, так и с современной точки зрения. По ее словам, эти шаги идут вразрез с ключевыми принципами самой Франции и разрушают сложившиеся между Москвой и Парижем насыщенные отношения.

«Чудовищные с исторической точки зрения, чудовищные с современной точки зрения, идущие вразрез с постулатом самой Франции, разрушающие те невероятно интересные и насыщенные отношения, которые у нас с этой страной складывались», – сказала она.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова отметила рост интереса к ядерному оружию в европейских столицах в последние недели.

Начальник главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон призвал обеспечить полную готовность французских вооруженных сил к возможному военному столкновению.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что опасения Парижа об угрозе открытой войны Франции с Россией не имеют оснований.