Уличная перепалка в США обернулась массовой перестрелкой с восемью ранеными

В американском Вирджиния-Бич восемь человек пострадали в уличной перестрелке

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел в Вирджиния-Бич штата Вирджиния после словесной перепалки, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию ABC.

В результате стрельбы травмы получили по меньшей мере восемь человек в возрасте от 17 до 24 лет.

По данным местной полиции, жизни пострадавших сейчас ничего не угрожает. Правоохранительные органы задержали одного из стрелявших, которому исполнилось 18 лет. Молодой человек также получил ранение во время конфликта.

Стражи порядка продолжают поиски еще двух участников вооруженного столкновения. Личность одного из подозреваемых уже установлена следствием.

