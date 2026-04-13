  Кремль отреагировал на результаты выборов в Венгрии
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Связь с Россией стала в Британии преступлением
    Спецслужбы США заподозрили Китай в военной помощи Ирану
    Папа римский заявил об отсутствии страха перед Трампом
    На Украине заявили о подготовке к перехвату «Орешника» в космосе
    Победитель Орбана объявил о смене политического курса Венгрии
    Мадьяр допустил сохранение импорта энергоресурсов из России
    Украина нарушила пасхальное перемирие 6 тыс. 558 раз
    Китай отреагировал на угрозу Трампа блокировать Ормузский пролив
    Франция и Британия договорились провести конференцию по Ормузу
    13 апреля 2026, 11:55 • Новости дня

    Rheinmetall и Destinus договорились о создании ракетного предприятия

    Поставляющие оружие Киеву Rheinmetall и Destinus решили создать совместное предприятие

    Tекст: Мария Иванова

    Германский оборонный концерн Rheinmetall и швейцарско-нидерландская компания Destinus договорились создать совместное предприятие для выпуска современных ракетных систем во второй половине 2026 года.

    Соответствующее соглашение компаний предполагает учреждение новой структуры под названием Rheinmetall Destinus Strike Systems, передает ТАСС.

    Германский концерн получит в ней решающую долю в 51% акций. Новое предприятие займется производством, продажей и поставками передовых крылатых ракет и баллистической реактивной артиллерии.

    «Мы должны расширить промышленную базу для современных систем обороны в Европе. Это совместное предприятие отражает такую необходимость. <…> Мы закладываем основу для масштабируемого выпуска боевых ракет, адаптированных к текущим требованиям европейских и союзных вооруженных сил», – заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

    В немецкой компании отметили растущий спрос на тысячи ракетных комплексов ежегодно, который в будущем может достигнуть десятков тысяч единиц. Системы, поставляемые Destinus, уже активно применяются украинскими военными. Швейцарско-нидерландская фирма производит более 2 тыс. крылатых ракет в год, а также разрабатывает турбореактивные двигатели.

    В рамках партнерства планируется расширить производственные мощности на территории Германии. Новая компания будет ориентирована на европейский рынок и отдельные страны НАТО. Цель проекта – преодолеть разрыв между потребностями Европы и Украины и реальными возможностями оборонной промышленности региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце октября прошлого года германский концерн открыл свой первый оборонный завод на территории Украины. Позже производитель поставил украинским вооруженным силам новейшую гусеничную боевую машину пехоты Lynx. Глава компании Армин Паппергер пообещал ежегодно отправлять Киеву до 200 тыс. артиллерийских снарядов.

    11 апреля 2026, 07:58 • Новости дня
    ВСУ начали пополнять ряды идейными неонацистами младше 18 лет

    «Северяне» узнали, что ВСУ пополняют ряды идейными неонацистами младше 18 лет

    ВСУ начали пополнять ряды идейными неонацистами младше 18 лет
    @ Serg Glovny/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Харьковском направлении крушили живую силу и технику ВСУ в районах Варваровки, Шестеровки, Колодезного и Черкасской Лозовой, узнав, что противник пополняет ряды несовершеннолетними идейными националистами.

    «На Украине признают, что часть подразделений ВСУ, выполняющих задачи в Харьковской области, доукомплектовываются не достигшими 18-летнего возраста идейными неонацистами. Часть из них уже уничтожена в ходе боевых действий», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они сообщили, что на Липцовском направлении штурмовики ВСУ попытались контратаковать позиции «Северян» и были уничтожены. На Волчанском направлении российские бойцы продвинулись на шести участках до 400 метров.  На Великобурлукском направлении штурмовые группы продвинулись на трёх участках до 200 метров.

    «Ожесточенные стрелковые бои продолжаются в Волчанских Хуторах и окрестностях населенного пункта, в лесных массивах восточнее и юго-восточнее Верхней Писаревки, вблизи государственной границы на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка, а также около Покаляного», – добавили бойцы.

    На Сумском направлении боевая работа шла по противнику в районах Бывалино, Писаревки, Кияницы, Могрицы, Бачевска, Суходола, Новодмитровки, Краснополья и села Новая Сечь.

    В Шосткинском районе «Северяне» зачищяют приграничные леса, штурмовики продвинулись на трех участках до 300 метров, а в Сумском районе – на 20 участках  до 600 м.

    В результате ударов российской авиации существенные потери понес отдельный батальон беспилотных систем ВСУ 116 обр ТерО «Алькор».

    У освобожденного поселка Миропольское взяли в плен трёх солдат ВСУ, а в районе села Новодмитровка штурмовые группы продвинулись до 250 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области). Три солдата 21 омбр ВСУ взяты в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ВСУ предложили убивать уклонистов дронами. На Украине появились баннеры с призывом к женщинам идти в ВСУ. Киев захотел ужесточить мобилизацию под предлогом фиксированных сроков службы.

    Комментарии (15)
    12 апреля 2026, 14:30 • Новости дня
    На эсминце ВМС США заметили пусковую установку для неизвестного оружия
    На эсминце ВМС США заметили пусковую установку для неизвестного оружия
    @ United States Marine Corps

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На американском эсминце USS Carl M. Levin обнаружили новую многоячеечную пусковую установку, назначение которой пока остается загадкой для военных экспертов.

    Необычное оборудование на борту корабля класса Arleigh Burke было замечено на фотографии, опубликованной Корпусом морской пехоты США, передает The War Zone.

    Снимок сделали 29 марта в Перл-Харборе, где базируется этот эсминец. Первым на деталь обратил внимание японский блог OSINFO.

    Установка расположена на корме надстройки, между торпедными аппаратами и системой вертикального пуска Mk 41. Внешне она напоминает многоячеечную систему на круглой опоре, которая, вероятно, может подниматься для стрельбы. Эксперты предполагают, что устройство может предназначаться для запуска перехватчиков дронов.

    Одним из возможных вариантов является система White Spike от компании Zone 5 Technologies, которая сейчас проходит испытания в рамках проекта Counter-NEXT. Ранее ВМС США заявляли о планах оснастить эсминцы системами противодействия беспилотникам, учитывая растущую угрозу атак на море, особенно после недавних инцидентов в Красном море.

    Помимо перехватчиков дронов, новая установка может использоваться для запуска ложных целей или барражирующих боеприпасов. ВМС США активно экспериментируют с подобными технологиями для защиты своих кораблей от противокорабельных ракет и других угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Lockheed Martin испытала замаскированную под грузовой контейнер пусковую установку для ракет Hellfire. Кроме того, американские военные запустили ударный беспилотник LUCAS с палубы корабля в Персидском заливе.

    Комментарии (0)
    12 апреля 2026, 14:08 • Видео
    Выборы в Венгрии стали важны для всех

    В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    Комментарии (0)
    10 апреля 2026, 22:44 • Новости дня
    Лукьянов: США с Ираном перейдут в режим ни войны, ни мира
    Лукьянов: США с Ираном перейдут в режим ни войны, ни мира
    @ Илья Рыжов/ТАСС

    Переговоры США и Ирана в Исламабаде вряд ли приведут к какому-либо результату или закончатся провалом, считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По его мнению, активные боевые действия на Ближнем Востоке не возобновятся, но непрекращающаяся напряженность будет периодически давать «рецидивы фронтальных столкновений».

    «Понять что-либо относительно переговоров в Исламабаде невозможно. Кто, а главное – о чем. Это происходит не только (а, может быть, и не столько) потому, что стороны сознательно напускают тумана. Впечатление другое. Противоборство идет на многих уровнях (военный, экономический, политический, религиозно-идеологический) и с участием разных сил – и стран, и групп влияния внутри них», – пишет Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    По его оценке, текущий конфликт отличается сложной структурой и множеством участников, что существенно ограничивает возможности для достижения окончательных договоренностей. «Максимальные цели недостижимы, даже несмотря на отбрасывание всех или почти всех условностей и ограничителей. Протяженная война на истощение не получается по причине быстрой истощаемости. Устойчивая договоренность невозможна в силу многогранности и имманентной (извините) асимметрии конфликта», – подчеркнул он.

    В этих условиях, считает Лукьянов, у сторон фактически есть только одно решение: «Остается фиксация зыбкого статус-кво, который не разрешает ни одной причины, приведшей к прямой вооруженной коллизии, но позволяет словесное оформить нежелательность его продолжения на данном этапе».

    Эксперт отмечает, что описать происходящее сейчас на Ближнем востоке можно с помощью формулы из российской истории: «Ни войны, ни мира, но теперь по молчаливому взаимному согласию». «На практике это означает непрекращающуюся напряженность, которая периодически может и будет давать рецидивы фронтальных столкновений, но в основном будет воплощаться в конфронтации на прочих уровнях с переменным составом задействованных сил и средств», – поясняет Лукьянов.

    Поэтому, по его мнению, итога переговоров в Исламабаде не будет ни в виде результата, ни в виде провала: «Все продолжат говорить о своем, так что даже предмет разговора установить доподлинно не получится – хоть с утечками, хоть без». При этом эксперт полагает, что возвращения к интенсивным боевым действиям в ближайшее время не произойдет: «Активная война, как до перемирия, тоже не возобновится – никто этого не хочет. Сейчас, во всяком случае».

    Переговоры между США и Ираном должны пройти в Исламабаде в субботу, 11 апреля. Для участия в них в столицу Пакистана вылетел вице-президент США Джей Ди Вэнс. Ожидается, что к нему присоединятся спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а также зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Состав иранской делегации официально не назывался. По данным источников агентства Bloomberg, делегацию из Тегерана возглавят министр иностранных дел Аббас Аракчи и председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана на переговорах якобы «нет никаких козырей, кроме краткосрочного шантажа всего мира с помощью международных водных путей». Иран отказывался начинать переговоры с США из-за атак Израиля на Ливан. Однако, как стало известно СМИ, перемирие между Ливаном и Израилем может быть объявлено 11 апреля.

    Комментарии (3)
    10 апреля 2026, 20:55 • Новости дня
    Эксперт: Если у США не получилось отразить все удары Ирана, то куда лезть Украине
    Эксперт: Если у США не получилось отразить все удары Ирана, то куда лезть Украине
    @ REUTERS/Nina Liashonok

    Tекст: Олег Исайченко

    Данные о провале ВСУ в защите ближневосточных объектов, скорее всего, верны: у США, несмотря на их мощную ПВО, не получилось отразить все удары, а у Украины к тому же серьезные проблемы с противовоздушной обороной даже у себя «дома». О том, почему попытка Киева помочь арабским монархиям была заведомо обречена, газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно, что украинские военные не справились с защитой вверенных им объектов в Персидском заливе.

    «Скорее всего, данные издания L'AntiDiplomatico о провале ВСУ в защите объектов монархий Персидского залива от иранских ударов – верны, – считает военный эксперт Алексей Леонков. – Мы видели, что Владимир Зеленский активно обсуждал с Дональдом Трампом возможность отправки украинских военных на Ближний Восток. Однако американский президент заявил, что США в такой помощи не нуждаются».

    При этом, отмечает эксперт, фиксировалась серьезная активизация диалога Киева с арабскими государствами. «Вполне возможно, что местные монархии согласовали присутствие ВСУ на определенных, не особо значимых объектах. Другое дело, что этот шаг был опрометчивым: основной удар все равно принимали на себя американцы».

    У США, по его словам, на Ближнем Востоке достаточно разветвленная сеть ПВО и немалые разведывательные возможности. «И все равно многие удары по критически важным объектам были пропущены. То есть Пентагон, несмотря на внушительный потенциал, отработал по своей части максимум на тройку, – продолжает Леонков. – Невольно встает вопрос: куда на этом фоне лезть Украине?».

    Тем более, напоминает эксперт, проблемы с противовоздушной обороной возникают у ВСУ даже у себя «дома», а в СМИ регулярно публикуются данные о том, как украинские расчеты ПВО наносят ущерб украинской же инфраструктуре.

    Западные СМИ, добавляет эксперт, публикуют расчеты, согласно которым Киев может исчерпать запас боеприпасов в течение нескольких месяцев. «Ни о какой качественной защите арабских государств в таких условиях не может быть и речи», – заключает Леонков.

    Ранее стало известно, что ВСУ провалили защиту вверенных им ближневосточных объектов. Как пишет издание L'AntiDiplomatico, все пять построек, на которых пребывали украинские специалисты в сфере ПВО, были уничтожены в результате иранских ударов. «Более того, противовоздушные ракеты попали по двум небоскребам в Эмиратах», – уточняет газета.

    Итогом «поездки» ВСУ на Ближний Восток стало же приобретение «врагов в Тегеране»: Исламская республика нанесла удар по украинской базе и складам БПЛА в ОАЭ. Потери Киева составили 21 человек. В результате монархии Персидского залива «попросили украинских специалистов по ПВО уехать. Тем не менее, Владимир Зеленский надеется получить дивиденды от арабских стран за оказанную «помощь».

    Так, по данным Bloomberg, Киев якобы договорился с государствами региона о получении финансовой, энергетической и технической поддержки для защиты своей инфраструктуры. По словам Зеленского, Украина заключила десятилетние соглашения в сфере безопасности с Оманом, Кувейтом и Бахрейном.

    Комментарии (0)
    10 апреля 2026, 19:55 • Новости дня
    Эксперт: Украинская система ПВО неработоспособна в Персидском заливе

    Военный эксперт Анпилогов: Арабские государства не хотят платить за сомнительную защиту ВСУ

    Эксперт: Украинская система ПВО неработоспособна в Персидском заливе
    @ Michal Fludra/ZUMAPRESS./Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские специалисты попытались применить на Ближнем Востоке привычные паттерны ПВО, но радикальные отличия конфликта с Ираном от условий СВО лишили их опыт всякого смысла. Военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил достоверность появившейся информации о провале ВСУ и объяснил, какую цель на самом деле преследовал Киев. Ранее стало известно, что украинские военные не справились с защитой вверенных им ближневосточных объектов.

    «В настоящий момент мы досконально не знаем масштаб разрушений в Персидском заливе, поэтому оценить эффективность украинской ПВО достаточно трудно. Однако, судя по некоторым данным, можно предположить, что украинцы использовали для обороны зенитные дроны», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    При этом, поясняет он, украинцы действовали в незнакомой для себя обстановке. У себя «дома» ВСУ развернули масштабную сеть разведывательных устройств: за полетом ракет и БПЛА наблюдают акустические и оптические системы, используются вышки сотовой связи. Это дает развернутую картину российских ударов и позволяет быстро перебрасывать мобильные расчеты для поражения целей. «Конечно, случается и много ошибок, но все же оборона держится на более-менее приемлемом уровне», – отмечает эксперт.

    В Персидском заливе, по его словам, ситуация иная. Важные объекты сосредоточены на побережье, а развернуть там полноценную систему наблюдения крайне сложно. Отсутствие инфраструктуры для размещения оборудования, фиксирующего поток дронов, изначально ограничило эффективность украинской ПВО.

    «То есть ВСУ действовали в незнакомой обстановке, полагаясь на вызубренные ранее паттерны. В таких условиях выстроить качественную оборону практически невозможно. Соответственно, информация о провале украинских специалистов по защите арабских объектов вполне может быть достоверной», – добавляет собеседник.

    Что касается целей Киева в рамках поддержки монархий Персидского залива, главным приоритетом Зеленского, по мнению эксперта, было получение денег. Нефть республику не особо интересует – ее просто негде перерабатывать, а найти подрядчика для работы с энергоносителем и последующей передачей продукта на Украину – задача трудоемкая.

    «С деньгами же у Зеленского большие проблемы, – говорит Анпилогов. – Глава евродипломатии Кая Каллас торжественно объявила о передаче Киеву всего лишь нескольких десятков миллионов евро. Это при том, что изначально Брюссель обещал выделить 90 млрд. Украина заинтересована в поиске новых спонсоров, но, судя по всему, арабские государства тоже не готовы платить ВСУ за сомнительную защиту».

    Ранее стало известно, что ВСУ провалили защиту вверенных им ближневосточных объектов. Как пишет издание L'AntiDiplomatico, все пять построек, на которых пребывали украинские специалисты в сфере ПВО, были уничтожены в результате иранских ударов. «Более того, противовоздушные ракеты попали по двум небоскребам в Эмиратах», – уточняет газета.

    Итогом «поездки» ВСУ на Ближний Восток стало же приобретение «врагов в Тегеране»: Исламская республика нанесла удар по украинской базе и складам БПЛА в ОАЭ. Потери Киева составили 21 человек. В результате монархии Персидского залива «попросили украинских специалистов по ПВО уехать. Тем не менее, Владимир Зеленский надеется получить дивиденды от арабских стран за оказанную «помощь».

    Так, по данным Bloomberg, Киев якобы договорился с государствами региона о получении финансовой, энергетической и технической поддержки для защиты своей инфраструктуры. По словам Зеленского, Украина заключила десятилетние соглашения в сфере безопасности с Оманом, Кувейтом и Бахрейном.

    Комментарии (0)
    11 апреля 2026, 01:25 • Новости дня
    Марочко раскрыл стратегию ВСУ после потери села Диброва в ДНР

    Военэксперт Марочко раскрыл стратегию ВСУ после потери села Диброва в ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Командиры ВСУ перебрасывают вооружение и технику в район Красного Лимана, чтобы усилить позиции после потери контроля над Дибровой в ДНР, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «К сожалению, противник в Красном Лимане еще продолжает оказывать ожесточенное сопротивление. Украинское командование не жалеет сил и средств. Естественно, они перебрасывают дополнительное вооружение и военную технику в данный район», – сообщил он ТАСС.

    Ранее силовые структуры ЛНР отмечали, что освобождение Диброва позволяет российским войскам сформировать южный фланг вокруг Красного Лимана и усилить его охват.

    Марочко отметил, что наращивание группировки вооруженных формирований Украины в Красном Лимане с точки зрения военной целесообразности не имеет никакого значения.

    «Наши военнослужащие взяли стратегическую инициативу в свои руки, и, естественно, те силы и средства, которые поступают со стороны противника, уничтожаются буквально в кратчайшие сроки», – сказал он.

    В Министерстве обороны России сообщили об освобождении населенного пункта Диброва в ДНР 10 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил об усилении Киевом пропаганды контрактов с ВСУ. Российские войска за прошлую неделю освободили семь населенных пунктов. В частности, группировка «Запад» завершила освобождение  ЛНР.

    Комментарии (0)
    12 апреля 2026, 08:15 • Новости дня
    Минобороны поздравило войска ПВО с профессиональным праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты противовоздушной обороны (ПВО) в воскресенье отмечают свой профессиональный праздник, сообщили в Минобороны России.

    Военнослужащие войск противовоздушной обороны России отмечают свой профессиональный праздник, передает РИА «Новости». День войск ПВО отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля, в этом году выпал на 12 число.

    В Минобороны России сообщили: «Сегодня свой профессиональный праздник отмечают специалисты противовоздушной обороны (ПВО). Главная задача соединений и воинских частей ПВО – прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, промышленности и энергетики, группировок Вооруженных сил России и транспортных коммуникаций от средств воздушно-космического нападения противника».

    Впервые подразделения ПВО были задействованы еще во времена Первой мировой войны, когда на полях сражений стали использовать авиацию, аэростаты и дирижабли. С этого времени специалисты непрерывно развивали технологии и методы защиты воздушного пространства.

    Минобороны отметило, что с первых дней начала специальной военной операции военнослужащие подразделений войск ПВО активно участвуют в борьбе с воздушным противником в районе боевых действий, а также обеспечивают прикрытие приграничных районов и важных объектов на территории России. Кроме того, войска ПВО круглосуточно обеспечивают безопасность неба над российскими городами при любых погодных условиях и в любое время года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за два года спецоперации российские войска противовоздушной обороны уничтожили более 30 тысяч средств воздушного нападения противника.

    В марте дежурные расчеты за шесть часов перехватили 97 украинских беспилотников над семью регионами страны.

    В начале апреля военные за одну ночь нейтрализовали 69 вражеских дронов.

    Комментарии (0)
    11 апреля 2026, 13:12 • Новости дня
    Первый в Европе корабль-носитель БПЛА для ВМС Португалии спустили на воду в Румынии

    Первый в ЕС корабль-носитель БПЛА для ВМС Португалии спустили на воду в Румынии

    Tекст: Мария Иванова

    Специализированное 107-метровое судно стоимостью 132 миллиона евро стало первым в Европе кораблем, спроектированным исключительно для управления военными беспилотниками.

    О завершении важного этапа строительства инновационного судна передает РИА «Новости» со ссылкой на румынский телеканал Antena 3.

    «Судостроительный завод в Галаце спустил на воду первый в Европе специально построенный корабль для беспилотников ВМС Португалии», – отмечает вещатель.

    Корабль спроектирован для работы с дронами, а не с классической пилотируемой авиацией. Создание 107-метрового судна NRP D. Joao II обошлось европейским фондам в 132 млн евро. Длина полетной палубы достигает 94 метров, что позволяет использовать вертолеты и беспилотники различных типов.

    Бортовые системы новейшего корабля обеспечивают запуск автономных аппаратов. Судно способно трансформироваться под полевой госпиталь или лабораторию для гуманитарных миссий. Автономность плавания составляет до 45 суток.

    Основными задачами станут морское наблюдение и защита критически важной подводной инфраструктуры. Ходовые испытания запланированы на конец текущего года. После их завершения корабль официально пополнит состав португальского флота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина и Португалия в прошлом году договорились о совместном производстве морских беспилотников.

    Турецкая компания STM выиграла тендер на строительство двух судов снабжения для португальских ВМС.

    Военно-морские силы Турции успешно испытали первый в мире специализированный корабль-носитель для БПЛА «Анадолу».

    Комментарии (0)
    10 апреля 2026, 17:04 • Новости дня
    Британский самолет-разведчик выполнил круговой полет над Черным морем

    Tекст: Денис Тельманов

    Разведывательный самолет Британии RC-135W Rivet Joint выполнил круговой пролет над Черным морем, не заходя в воздушные пространства других государств и избегая гражданских коридоров.

    Как передает ТАСС, стратегический самолет-разведчик ВВС Британии Boeing RC-135W Rivet Joint был замечен в небе над нейтральными водами Черного моря.

    Он вылетел с аэродрома Уоддингтон, пролетел над несколькими европейскими странами и достиг акватории со стороны района, подконтрольного болгарским авиадиспетчерам.

    Источник отметил, что самолет выполнял круговой полет, не заходя в воздушное пространство других стран и обходя международные коридоры гражданской авиации. Это позволило борту сохранять дистанцию от территории государств и минимизировать контакты с гражданскими воздушными судами.

    Источник напомнил, что этот же разведывательный самолет уже появлялся над Черным морем ранее в апреле. Тогда он кружил вместе с американским разведывательным самолетом Bombardier Challenger 650 Artemis II.

    Отмечено, что американский самолет также осуществлял отдельные вылеты в одиночку над этим регионом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский беспилотник MQ-4C Triton подал сигнал бедствия и исчез с онлайн-карт слежения во время полета над Персидским заливом.

    Американский самолет-разведчик летал над Черным морем недалеко от российских границ и возвращался после пролета мимо Крыма.

    Комментарии (2)
    11 апреля 2026, 14:39 • Новости дня
    Самолет-разведчик США кружил над Черным морем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II вновь замечен над нейтральными водами Черного моря, он сделал уже несколько кругов над акваторией, сообщил источник в авиадиспетчерских кругах.

    Самолет Bombardier Challenger 650 Artemis II был замечен над Черным морем, передает ТАСС. По информации источника агентства, воздушное судно вылетело с аэродрома в румынской Констанце, затем вышло в район, контролируемый диспетчерами из Софии, и через контрольную точку UDROS приступило к полету над акваторией, совершив несколько кругов.

    Собеседник агентства уточнил, что самолет не входил в воздушное пространство других стран, кроме Румынии, и находился преимущественно вне стандартных коридоров гражданской авиации, на высоте примерно 10,5 тыс. метров.

    Источник напомнил, что аналогичные полеты этого самолета уже фиксировались в апреле, а ранее Bombardier Challenger 650 Artemis II патрулировал регион совместно со стратегическим разведывательным самолетом ВВС Британии Boeing RC-135W Rivet Joint.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне британский самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint выполнил круговой пролет над акваторией Черного моря.

    В начале апреля американский борт радиолокационной разведки ARTEMIS II пролетел вдоль побережья мимо Крыма.

    В конце февраля этот же самолет патрулировал данное воздушное пространство после вылета из Румынии.

    Комментарии (0)
    10 апреля 2026, 13:33 • Новости дня
    Песков переадресовал вопросы о подлодках России в Минобороны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать обвинения со стороны Британии в том, что российские подлодки якобы угрожают подводным кабелям в Атлантическом океане. Он предложил задать вопросы об этом профильному ведомству – Минобороны.

    Песков отказался комментировать заявления Британии о возможной угрозе подводным кабелям в Атлантическом океане со стороны российских подлодок, передает ТАСС.

    На соответствующий вопрос он ответил: «Это нужно адресовать в наше оборонное ведомство».

    Песков подчеркнул, что российский подводный флот продолжает выполнять свои задачи в Мировом океане. Он отметил, что это происходило раньше, происходит сейчас и будет происходить в будущем. Все уточняющие вопросы относительно деятельности подлодок, по словам Пескова, следует направлять в Министерство обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия отвергла обвинения министра обороны Британии о возможной угрозе со стороны российских подлодок для подводных кабелей в Атлантическом океане.

    Министр обороны Британии Джон Хили ранее выступил с предупреждением в адрес российского подводного флота в Атлантике и говорил о необходимости противодействовать вызовам.

    Командующий Королевским ВМФ Британии адмирал Гвин Дженкинс заявил о подготовке Россией субмарин для возможных диверсий против подводных кабелей и трубопроводов, важных для Лондона.

    Комментарии (0)
    11 апреля 2026, 05:38 • Новости дня
    На передовой бойцам СВО испекли 1500 куличей к Пасхе

    Tекст: Катерина Туманова

    В роте материального обеспечения Южной группировки войск испекли около 1500 пасхальных куличей для подразделений, которые выполняют задачи на передовой, сообщил командир роты с позывным «Беркут».

    Около 1500 пасхальных куличей были приготовлены военнослужащими роты материального обеспечения «Южной» группировки войск для подразделений на передовой, передает РИА «Новости».

    Командир с позывным «Беркут» сообщил, что рота обеспечила выпечку к Светлой Пасхе, и сегодня куличи отправятся к артиллеристам.

    В освящении военной пекарни участвовал протоиерей Владимир Хворостов.

     «Когда бойцы оторваны от дома, и видно, что каждый из них хочет получить капельку, частичку любви, частичку внимания и каждый уповает на Господа, что Господь проявит свое милосердие, проявит свою заботу», – сказал  священнослужитель.

    Напомним, президент Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16.00 11 апреля до конца дня 12 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Народный фронт передал пасхальные куличи бойцам в зоне СВО. Патриарх Иерусалимский принял делегацию Фонда Андрея Первозванного. ВЦИОМ выяснил, что 73% россиян планируют праздновать Пасху.


    Комментарии (0)
    13 апреля 2026, 10:14 • Новости дня
    Поврежденный осколками американский самолет-заправщик заметили в Британии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский воздушный заправщик KC-135R со следами ремонта после ракетного удара по авиабазе в Саудовской Аравии совершил транзитную посадку на британской территории, пишут СМИ.

    Кадры поврежденного воздушного судна на базе Милденхолл опубликовал авиационный фотограф Эндрю Маккелви, передает The War Zone.

    На снимках отчетливо видно, что фюзеляж самолета от носа до хвоста покрыт множеством заплат, закрывающих пробоины от шрапнели.

    Поврежденный борт принадлежит 121-му авиакрылу Национальной гвардии штата Огайо. Специалисты полагают, что это один из пяти заправщиков, пострадавших в прошлом месяце в результате дальнобойного удара Ирана по авиабазе Принц Султан. Точные масштабы разрушений от атаки до сих пор остаются неизвестными из-за нехватки качественных спутниковых снимков.

    Эксперты отмечают стратегическую важность успешного перелета отремонтированного в полевых условиях танкера. Полученный в ходе операции «Эпическая ярость» (Epic Fury) опыт восстановления техники может оказаться жизненно необходимым в случае потенциального конфликта в Тихоокеанском регионе. Ожидается, что в ближайшие недели в США вернутся и другие восстановленные после атаки самолеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте иранские ракеты повредили пять американских заправщиков на авиабазе в Саудовской Аравии. Представитель иранского командования сообщал о полном уничтожении одного топливозаправщика.

    Комментарии (0)
    13 апреля 2026, 10:41 • Новости дня
    В России испытали квази-гиперзвуковой патрон для комплекса «Двойник»

    В России испытали квази-гиперзвуковой антидроновый патрон со скоростью 1530 м/с

    Tекст: Мария Иванова

    Новейший антидроновый боеприпас, способный разгоняться до 1530 метров в секунду, успешно прошел испытания в составе роботизированного комплекса «Двойник».

    Российская компания «Лобаев армс» провела успешные тесты новейшего боеприпаса, предназначенного для роботизированного комплекса «Двойник», передает ТАСС.

    Отмечается, что новинка создавалась в том числе для эффективной борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

    «Также успешно прошел испытания квази-гиперзвуковой патрон с начальной скоростью 1 530 м/с, специально разработанный для данного комплекса, прежде всего его антидронового варианта», – сообщили представители предприятия-разработчика.

    Кроме того, специалисты обратили внимание на конструктивные особенности нового комплекса. Процесс сборки и разборки стрельбового модуля оказался значительно проще, чем у стандартного автомата, поскольку замена блока осуществляется нажатием всего одной кнопки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» испытал многопульные автоматные патроны для поражения маневрирующих воздушных целей.

    Специалисты полевой лаборатории создали особые боеприпасы с дробью для уничтожения вражеских беспилотников.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» разработал специальные патроны «Многоточие» для борьбы с миниатюрными дронами.

    Комментарии (0)
    13 апреля 2026, 11:19 • Новости дня
    «Калашников» начал испытания нового зенитного комплекса «Крона»

    Концерн «Калашников» приступил к испытаниям новейшего ЗРК «Крона»

    Tекст: Мария Иванова

    Новейшая система противовоздушной обороны ближнего действия, созданная специально для перехвата вражеских беспилотников, проходит этап предварительных проверок в условиях, приближенных к боевым, сообщил «Калашников».

    О старте проверок новейшего зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия сообщила пресс-служба компании, передает Telegram-канал концерна.

    Система включает в себя средства обнаружения, управления, а также мобильные и стационарные боевые модули, объединенные в единую сеть. В качестве средств поражения используются серийные зенитные управляемые ракеты производства «Калашникова».

    Комплекс «Крона» разработан для защиты важных государственных объектов, городской инфраструктуры и стратегических коммуникаций от воздушных атак. Главной целью новой системы станут вражеские беспилотные летательные аппараты. Испытания проходят в условиях, максимально приближенных к боевым, с участием представителей силовых ведомств.

    «От научно-исследовательской работы до создания совершенно нового уникального высокоавтоматизированного боевого комплекса прошло менее двух лет. Это стало возможным благодаря большому опыту противодействия беспилотникам противника, который мы получили в ходе специальной военной операции. Уверен, в зоне проведения СВО комплекс «Крона» будет крайне эффективен и востребован», – заявил генеральный директор концерна Алан Лушников. Он добавил, что текущие проверки позволят оперативно выявить и устранить возможные недочеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» анонсировал запуск серийного производства зенитного ракетного комплекса «Крона» в 2026 году.

    В США эту систему назвали самой эффективной защитой военных баз от ракет и беспилотников.

    Российская компания планировала представить данный комплекс на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби.

    Комментарии (0)
    Главное
    Угроза США блокировать Ормузский пролив взвинтила цены на нефть
    Американский самолет-разведчик совершил облет Крыма и Краснодарского края
    Финляндия подтвердила украинское происхождение всех упавших дронов
    Захарова раскрыла ложь Хиллари Клинтон о связях с Эпштейном
    Новым директором «Моссад» назначен уроженец Белоруссии
    Пациентка частной клиники в Москве погибла после инъекции
    Долина назвала ситуацию с квартирой самым страшным испытанием в жизни