Над Вологодской областью уничтожили три беспилотника ВСУ

Филимонов в своем Telegram-канале написал, что на месте работают оперативные службы, и призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности.

Он подчеркнул: «Два БПЛА сбили над Череповцом. Оперативные службы работают. При обнаружении фрагментов БПЛА не приближайтесь к ним, сразу сообщите в 112».

Позже Филимонов уточнил, что еще один беспилотник был уничтожен вблизи череповецкой промышленной площадки силами Минобороны России. Он отметил, что ситуация находится под контролем оперативных служб.

Ранее в Минобороны сообщили, что минувшей ночью над несколькими регионами России, включая Крым, силы ПВО ликвидировали 33 беспилотника самолетного типа, атаковавших с Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска использовали свыше 1300 беспилотников и нанесли удары по Курской и Белгородской областям, несмотря на объявленное пасхальное перемирие, пострадали мирные жители.