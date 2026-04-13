Мадьяр анонсировал масштабные перемены после ухода Орбана

Победивший на выборах в Венгрии Мадьяр пообещал масштабные реформы

Tекст: Вера Басилая

Партия «Тиса» во главе с 45-летним Петером Мадьяром одержала убедительную победу на парламентских выборах, получив конституционное большинство, передает Bloomberg. Это завершило 16-летнее правление Виктора Орбана, который уже признал свое поражение, назвав результат болезненным.

«Те, кто предал страну, должны понести ответственность», пообещав «освободить Венгрию и вернуть нашу страну», – заявил Мадьяр во время выступления перед сторонниками в Будапеште. Он также призвал к отставке президента страны, высших судей и главного прокурора, обвинив их в преданности авторитарной системе.

Победа оппозиции вызвала укрепление венгерского форинта до четырехлетнего максимума по отношению к евро, а также рост местных облигаций и акций. Рынки позитивно отреагировали на перспективу улучшения отношений с Европейским союзом и возможное принятие единой европейской валюты.

Смена власти в Будапеште может разблокировать выделение Киеву помощи в размере 90 млрд евро, а также получение Венгрией более 20 млрд долларов из фондов ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский уже приветствовали результаты голосования.

Мадьяр пообещал ввести ограничение на два срока для премьер-министра, чтобы не допустить возврата к авторитаризму, и намерен пересмотреть отношения с Россией, включая проект атомной станции «Пакш», курируемый Росатомом. В то же время процесс отказа от российского топлива, по словам Мадьяра, может занять до следующего десятилетия, несмотря на планы ЕС снизить зависимость от Москвы уже в ближайшее время.

Отмечалось, что Мадьяр не поддерживает идею вступления Киева в Евросоюз и НАТО.

Издание Die Weltwoche писало, почему ЕС оказался в ловушке после победы Петера Мадьяра на выборах в Венгрии.