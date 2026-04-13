    Связь с Россией стала в Британии преступлением
    Спецслужбы США заподозрили Китай в военной помощи Ирану
    Мадьяр: Проукраинское правительство в Венгрии никто не хочет
    Трамп обрушился с критикой на папу римского
    Победитель Орбана объявил о смене политического курса Венгрии
    Politico: Победа Мадьяра сулит проблемы Зеленскому
    NYT: Поражение Орбана не решит проблем ЕС
    WSJ сообщила о планах Трампа возобновить удары по Ирану
    Китай отреагировал на угрозу Трампа блокировать Ормузский пролив
    13 апреля 2026, 10:32 • Новости дня

    Премьер Болгарии пообещал жестко пресекать подкуп избирателей

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Болгарии усилили борьбу с попытками фальсификации и подкупа на предстоящих парламентских выборах, задержав более 200 человек, сообщает Politico.

    Премьер-министр Болгарии Андрей Гуров заявил о намерении ужесточить борьбу с покупкой голосов и манипуляциями на выборах, сообщает Politico.

    Гуров подчеркнул, что впервые задача правительства – не управлять выборами, а защищать их честность, подчеркнув свою нейтральную позицию в ходе кампании. Он отметил, что за последние недели полиция задержала более 200 человек по подозрению в подкупе и принуждении избирателей, в том числе через социальные программы поддержки малоимущих.

    В ряде случаев местные чиновники, включая руководителей почтовых отделений, вводили людей в заблуждение, заявляя, что государственные пособия исходят от определенных партий. Также Гуров сообщил о задержании гражданина России, который был пойман на попытке фальсификации голосов в Старой Загоре через местную избирательную комиссию. По его словам, масштабные схемы позволяют злоумышленникам покупать сразу тысячи голосов одним действием.

    Власти опасаются внешнего вмешательства в выборы и создали специальное подразделение при МИД для координации борьбы с иностранным влиянием, пригласив к работе известного журналиста Христо Грозева и запросив помощь у Евросоюза.

    В опросах лидирует новая партия «Прогрессивная Болгария», основанная бывшим президентом Руменом Радевым, которая опережает партию экс-премьера Бойко Борисова.

    Гуров отметил, что за последние пять лет в стране уже восьмые парламентские выборы, что свидетельствует о глубоком кризисе доверия к политической системе. Он подчеркнул, что сменяющие друг друга коалиционные правительства больше заботились о сохранении власти, чем о реформах. Премьер предупредил, что до тех пор, пока основные претензии общества не будут учтены, Болгария рискует оставаться в ловушке нестабильности и апатии избирателей.

    Несмотря на политическую турбулентность, Гуров заверил, что Болгария остается надежным партнером в НАТО и важным игроком в регионе Черного моря. Страна заключила с Украиной десятилетнее соглашение о безопасности и обороне, несмотря на критику со стороны популистских партий.

    Гуров также сообщил о выходе Болгарии из инициативы Board of Peace, отметив, что решение прежних властей служило интересам отдельных политиков, находящихся под санкциями США.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что отставка премьера Росена Желязкова привела к восьмым за пять лет парламентским выборам в Болгарии.

    11 апреля 2026, 20:16 • Новости дня
    Песков иронично высказался о шансах Каллас защитить диплом в МГУ

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сомнение в способностях главы евродипломатии Каи Каллас защитить диплом в Московском государственном университете.

    Дмитрий Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным с иронией прокомментировал образовательные перспективы главы евродипломатии Каи Каллас, передает ТАСС.

    «Я заканчивал Московский государственный университет. Я не могу себе представить, чтобы Кая Каллас была выпускницей моего альма-матер. Она не смогла бы защитить диплом», – отметил Песков.

    Ранее помощник президента Владимир Мединский назвал «калласальными» «научные открытия» главы евродипломатии Каи Каллас в области военной истории.

    Глава евродипломатии объявила о планах стать очень умной после завершения нынешней работы.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин усомнился в знаниях истории у эстонского политика.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал невозможным ведение переговоров с Каей Каллас до ее ухода с поста.

    13 апреля 2026, 08:26 • Новости дня
    На Западе предупредили о ловушке для ЕС из-за ухода Орбана

    Die Weltwoche: Мадьяр сохранит жесткую позицию по Украине

    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ЕС попал в ловушку, празднуя победу Петера Мадьяра на выборах в Венгрии, поскольку преемник Виктора Орбана выступает против поставок оружия и скептически относится к вступлению Киева в НАТО и Евросоюз, сообщает Die Weltwoche.

    Европа оказалась в сложном положении после поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии, передает РИА «Новости».

    По данным швейцарской газеты Die Weltwoche, несмотря на ликование Евросоюза, новый венгерский лидер Петер Мадьяр придерживается позиций, которые сильно расходятся с курсом Брюсселя. Отмечается, что «ЕС сейчас попадает в ловушку».

    Основной проблемой для Евросоюза, по мнению автора Die Weltwoche, станет позиция Мадьяра по Украине. Политик не поддерживает вступление Киева в ЕС и НАТО, негативно относится к идее поставок вооружения и неоднократно высказывал скептицизм в отношении украинского вопроса. Газета отмечает, что Мадьяр принадлежит к той же политической элите, что и Орбан, поэтому Брюсселю не стоит ожидать значительных перемен во внешней политике Венгрии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение партии «Фидес» на парламентских выборах.

    Лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал президента Венгрии уйти в отставку.

    Мадьяр заявил об отсутствии в стране желающих видеть проукраинское правительство.

    Также Мадьяр анонсировал неизбежные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    12 апреля 2026, 14:08 • Видео
    Выборы в Венгрии стали важны для всех

    В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    13 апреля 2026, 00:46 • Новости дня
    Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и НАТО
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер партии «Тиса», которая побеждает на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр заявил, что намерен укрепить демократию и восстановить участие страны в европейских и трансатлантических структурах.

    Мадьяр, выступая на митинге в Будапеште, отметил, что его партия добилась значительного успеха, изменив «систему Орбана», передает ТАСС.

    «Мы восстановим функционирование институтов, обеспечивающих демократию и ее независимость. Венгрия вновь станет сильным союзником в Евросоюзе и НАТО», – сказал Мадьяр.

    Обработаны данные 95,63% голосов, следует из информации Венгерского избирательного офиса. «Тиса» сохраняет 137 мест из 199, правящий альянс «Фидес» – «Христианско-демократическая народная партия» под руководством премьера Виктора Орбана – 55 мест, у крайне правой «Нашей Родины» – семь мест, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возвращении Венгрии на «европейский путь».

    11 апреля 2026, 19:21 • Новости дня
    Ульянов оценил отказ Эстонии задерживать российские суда на Балтике

    Постпред в Вене Ульянов назвал мудрым отказ Эстонии задерживать танкеры России

    Tекст: Вера Басилая

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал мудрым шагом решение Эстонии не задерживать российские суда в Балтийском море.

    Ульянов положительно оценил решение эстонских властей не задерживать российские суда в Балтийском море. «ВМФ Эстонии принял решение не перехватывать российские танкеры во избежание эскалации. Мудрое решение», – написал он в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Ульянов отметил, что теперь «можно спать спокойно».

    В последние месяцы страны Евросоюза задерживали танкеры с российской нефтью, ссылаясь на якобы нарушения санкций против России. В МИД России ранее указывали, что понятие «теневого флота» было придумано в Евросоюзе, а такой категории в международном праве не существует. В Кремле назвали действия по задержанию подобных судов «пиратством XXI века».

    Главнокомандующий ВМС Эстонии Иво Варк заявил, что страна не будет задерживать российские нефтяные танкеры и другие суда в Балтийском море из-за опасений военного ответа Москвы.

    Ранее фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два отечественных нефтяных судна через Ла-Манш.

    До этого власти Эстонии разрешили задержанному контейнеровозу Baltic Spirit с российским экипажем покинуть порт.

    11 апреля 2026, 04:56 • Новости дня
    Лавров указал на нацистскую идеологию в подходах Брюсселя к правам человека
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров высказался о словах пресс-секретаря Еврокомиссии Паулы Пиньо об утечке его телефонного разговора с коллегой из Венгрии Петером Сийярто, отметив, что ее комментарий стал отражением царящего в подходах Брюсселя к правам человека нацизма.

    «Инвективы пресс-секретаря Еврокомиссии г-жи Пиньо нельзя расценить иначе как публичное признание не верховенства права, а верховенства нацистской идеологии в подходах Брюсселя к правам человека. В чем обвиняют представителей венгерского правительства? В том, что в контактах с российскими коллегами они обсуждают пути совместного отстаивания законных, закрепленных в многочисленных международных договорах прав национальных меньшинств, грубо, в открытую попираемых брюссельской бюрократией?» – ответил Лавров.

    Так министр прокомментировал слова Пиньо о том, что утечка переговоров Лаврова и Сийярто подчеркивает «тревожную возможность координации действий» между Будапештом и Москвой, которая «препятствует безопасности и интересам ЕС и всех его граждан».

    Лавров напомнил, что одна из обязанностей министра иностранных дел – защищать интересы граждан страны за рубежом.

    «Одна из наиболее острых проблем – положение нацменьшинств на Украине. Именно это мы обсуждали», – сказал Лавров.

    Он подчеркнул, что Брюссель либо закрывал глаза на преступления режима против собственного народа, либо рассуждал о необходимости поддержки подъема украинского национального самосознания через прославления нацистского наследия Бандеры и Шухевича.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине назвали Бандеру и Петлюру «проводниками духовности». Медведев назвал власти Украины духовными потомками бандеровского режима. Итальянский историк Николас Конти выразил обеспокоенность героизацией радикальных националистов и подчеркнул важность культурного диалога между Европой и Россией.


    13 апреля 2026, 10:05 • Новости дня
    NYT: Поражение Орбана не решит проблем ЕС
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Победа оппозиции на выборах в Венгрии открывает путь к разморозке кредита на 90 млрд евро для Украины, но ключевые разногласия в ЕС, где нужно единство, включая расширение Евросоюза, могут выйти на поверхность, сообщает The New York Times.

    Поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии вызвало оживленную реакцию среди лидеров Евросоюза, которые видят в этом возможный поворотный момент после многолетних разногласий между Будапештом и Брюсселем, пишет The New York Times.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: «Сердце Европы сегодня бьется сильнее в Венгрии». Победа оппозиционной партии под руководством Петера Мадьяра может изменить подход Венгрии к ЕС и НАТО.

    Петер Мадьяр обозначил стремление к более тесным отношениям с Брюсселем, напомнив, что выборы прошли в годовщину референдума о вступлении Венгрии в ЕС. Новый лидер, по данным издания, намерен разблокировать кредит на 90 млрд евро для Украины, который ранее был заморожен из-за позиции Орбана. Эксперты отмечают, что это важный сдвиг для Европы, но напоминают, что многие проблемы сохраняются.

    Несмотря на более дружественный тон, партия Мадьяра остается скептичной по ряду европейских инициатив, в частности, по энергетике и миграции. Он подчеркивает, что Венгрия должна снизить зависимость от российских энергоносителей, но считает необходимым сохранить закупки из России. Кроме того, в ЕС остаются и другие спорные вопросы, требующие единогласия, такие как расширение блока.

    Правительство Орбана часто становилось препятствием для европейских решений – от санкций против России до ограничений прав ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России) в Венгрии. Венгерские власти также подвергались критике за утечки информации в Кремль. Эксперты отмечают, что сотрудничество с ЕС может стать для Венгрии шансом получить замороженное финансирование на сумму до 10 млрд евро и воспользоваться возможностями для модернизации армии.

    Поражение Орбана означает уход самого активного критика Евросоюза, однако о полном согласии говорить рано. И есть много областей, где Венгрия была лишь одним из тех голосов, которые «сеют раздор». Теперь же другие разногласия между государствами-членами по острым вопросам, требующим единогласия, – включая расширение ЕС – могут выйти на поверхность.

    «Это упрощает ситуацию: нет систематического шантажа», – сказал Эрик Морис, политический аналитик Европейского политического центра, имея в виду частые препятствия, которые создавал Орбан. «Но это не упрощает ситуацию».

    В период избирательной кампании венгерские власти обвиняли ЕС во вмешательстве, но европейские чиновники такие обвинения отвергали. После победы Мадьяра лидеры ЕС выразили надежду на новую эпоху отношений с Венгрией, подчеркнув её важную роль в составе объединённой Европы.

    Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии на парламентских выборах. Лидер победившей оппозиции Петер Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие страны в Евросоюзе и НАТО.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возвращении Венгрии на «европейский путь».

    Мадьяр заявил об отсутствии в стране желающих видеть проукраинское правительство.

    Также Мадьяр анонсировал неизбежные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Издание Die Weltwoche писало, почему ЕС оказался в ловушке после победы Петера Мадьяра на выборах в Венгрии.

    10 апреля 2026, 22:10 • Новости дня
    Эстония отказалась задерживать российские танкеры из-за риска эскалации

    ВМС Эстонии отказались задерживать российские танкеры из-за угрозы эскалации

    @ Ramon Espinosa/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Эстонские военные отказались вмешиваться в проход российских танкеров по Балтике, опасаясь возможной эскалации вооруженного конфликта с Россией, заявил командующий ВМС республики Иво Варк.

    Эстония не будет задерживать российские танкеры в Балтийском море из-за риска военной эскалации, передает РБК со ссылкой на заявление командующего ВМС республики Иво Варка агентству Reuters.

    Как отметил Варк, риск военной эскалации просто слишком высок. Он добавил, что Таллин готов вмешиваться только при наличии непосредственной угрозы, например при повреждении подводной инфраструктуры или разливе нефти.

    Reuters также сообщает, что Британия, Франция, Бельгия и Швеция усилили меры по задержанию старых танкеров, которые, по оценкам Запада, используются Россией для обхода санкций и экспорта нефти. В мае 2025 года Эстония уже пыталась остановить не имеющий флага танкер, который направлялся в Россию и, как считает Таллин, нарушал санкции.

    Во время той попытки, по информации агентства, Россия подняла истребитель, который вошел в воздушное пространство НАТО над Балтийским морем и сопроводил танкер в российские воды. По словам Варка, подобные инциденты подтверждают высокие риски вмешательства и возможность военной эскалации в регионе.

    В мае эстонские власти при поддержке сил НАТО попытались задержать направлявшееся в Приморск судно.

    Помощник президента России Николай Патрушев назвал подобные действия Таллина угрозой усиления военного присутствия альянса на Балтике.

    Ранее российский ракетный фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два нефтяных танкера через Ла-Манш, несмотря на угрозу захвата.

    Британия выразила обеспокоенность усилением мер по защите российского нефтяного экспорта.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков прямо связал появление «Адмирала Григоровича» в Ла-Манше с мерами, которые Россия предпринимает по борьбе с пиратством.

    10 апреля 2026, 19:44 • Новости дня
    Эксперты: «Российская угроза» перестала поднимать рейтинги западных политиков

    Политологи Ухов и Шаповалов объяснили падение доверия к власти во всем мире, кроме России

    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Во всем мире падают рейтинги правящих партий и их лидеров. При этом русофобская повестка не спасает рейтинги Макрона, Мерца или Стармера, а лишь подталкивает избирателей в объятия оппозиции. Но в России картина принципиально иная: Владимир Путин и «Единая Россия» демонстрируют устойчивую поддержку со стороны населения. О причинах такого контраста и системном сломе доверия к западному истеблишменту газете ВЗГЛЯД рассказали политологи Илья Ухов и Владимир Шаповалов.

    «На фоне международной нестабильности и социально-экономических вызовов наблюдается падение доверия людей к власти по всему миру за исключением России», – сказал политолог Илья Ухов. Он отметил, что истоки этой тенденции можно усмотреть в эпоху ковида – тогда была подорвана экономическая активность, а правительства не оправдали доверия граждан.

    В последнее время процессы лишь усугубляются, добавил собеседник. «Многие национальные элиты не справляются с нарастанием глобальной хаотизации. Это отражается на социально-экономическом положении больших групп населения, что в конечном счете приводит к падению рейтингов правящих партий и лидеров», – уточнил эксперт.

    «Тенденция общемировая. Но если посмотреть на Россию, положение нашей страны сильно выделяется», – продолжил политолог. Так, согласно результатам опроса ВЦИОМ, рейтинг доверия Владимиру Путину среди россиян составил 73,8%, напомнил Ухов. «В то же время, например, Дональд Трамп на фоне растущих цен в США и операции против Ирана бьет антирекорды: его деятельность одобряют всего 33% американцев», – указал спикер.

    По его словам, президент России по-прежнему обладает одним из самых высоких уровней доверия в мире среди граждан своей страны. «Путин продолжает оставаться точкой консолидации всего российского общества. Его рейтинги – это результат, о котором многие лидеры могут только мечтать, но так никогда и не подобраться к нему», – рассуждает аналитик.

    Анализ рейтинга правящих партий указывает на то, что и «Единая Россия» демонстрирует один их самых высоких показателей поддержки населения в мире. Речь идет о почти 30%, в то время как у целого ряда европейских партий – в районе 15%. И это при том, что россияне постоянно находятся под воздействием агрессивной информационной атаки Запада, заметил собеседник.

    «Против России введены тысячи санкций и ограничительных мер. Мы четыре года во многом в одиночку воюем с военно-промышленной мощью всего Запада и боремся за более справедливое мироустройство, за свои суверенные права, права русского народа. На этом фоне рейтинги российской правящей партии и нашего лидера – выдающийся результат», – заключил Ухов.

    «Данные о рейтингах ведущих европейских партий красноречиво фиксируют не просто кризис отдельных кабинетов министров, но системный слом доверия к западному политическому истеблишменту в целом. Показатели в 14-17% у правящих сил во Франции или Британии – это не статистическая погрешность, а приговор модели управления, при которой интересы собственных граждан приносятся в жертву милитаристским авантюрам и русофобской риторике», – считает Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    По его словам, на этом фоне уровень поддержки «Единой России» (30%) и особенно персональный рейтинг президента России Владимира Путина выглядят не просто контрастно, а демонстрируют принципиально иную природу взаимоотношений общества и власти.

    «В отличие от европейской турбулентности, российская политическая система демонстрирует стабильность и предсказуемость. Феномен «Единой России» заключается в сочетании двух ключевых параметров: высокого уровня поддержки и многолетней устойчивости этого результата. Природа этого доверия многогранна», – подчеркивает политолог.

    По его словам, во-первых, это прямое одобрение курса, проводимого правительством и президентом. «Граждане видят, что, несмотря на беспрецедентную санкционную войну, развязанную Западом с целью разрушить российскую экономику и государственность, власть успешно держит удар. Устойчивость экономики и сохранение качества жизни в условиях колоссального внешнего давления становятся мощнейшим фактором легитимации власти», – пояснил спикер.

    Во-вторых, срабатывает фактор консолидации общества перед лицом глобального противостояния. «Россияне осознают, что речь идет о защите суверенитета и национальных интересов. В-третьих, нельзя сбрасывать со счетов уникальные механизмы обратной связи, внедренные «Единой Россией». Открытое предварительное голосование, формирующее партийные списки с учетом мнения избирателей, и реализация Народной программы, составленной самими гражданами, создают ощущение реального соучастия в управлении государством», – отметил Шаповалов.

    При этом разница между рейтингом ЕР и рейтингом президента (кратно выше) является традицией и архитектурной особенностью российской политической системы, а не ее противоречием. «Глава государства воспринимается обществом как фигура, стоящая над межпартийной конкуренцией. Это политик, чью стратегическую волю и позицию по защите национальных интересов разделяют представители разных идеологических взглядов – в том числе и те, кто может не во всем соглашаться с текущей повесткой партии парламентского большинства», – пояснил собеседник.

    Президент сегодня олицетворяет патриотическую консолидацию нации, подчеркивает политолог. «Опираясь на устойчивое большинство «Единой России» в Госдуме и поддержку по принципиальным вопросам других парламентских сил, он проводит курс в интересах всего народа, а не узкой группы элит, как это происходит на Западе», – отметил эксперт.

    По его мнению, современная европейская политика столкнулась с парадоксом: как только партия приходит к власти – будь то «Христианские демократы» в ФРГ или лейбористы в Британии – ее действия немедленно обрушивают ее же рейтинги.

    «Это свидетельствует о тотальном разрыве между эгоистическими амбициями брюссельской бюрократии и реальными запросами избирателей. Попытки мейнстримных СМИ мобилизовать население мифической «российской угрозой» и милитаризацией сознания больше не работают. Европейский обыватель видит прямую корреляцию между разрывом экономических связей с Россией и падением собственного благосостояния, ростом рецессии и тарифов. Манипуляция образом врага эффективна лишь до тех пор, пока не приходит счет за отопление и продукты. Именно поэтому русофобская повестка не спасает рейтинги Макрона, Мерца или Стармера, а лишь подталкивает избирателей в объятия оппозиции – как левой, так и правой», – пояснил Шаповалов.

    Однако ожидать скорого прозрения от нынешних европейских лидеров наивно. «Мерц, Макрон, Стармер или фон дер Ляйен слишком глубоко увязли в той русофобской колее, которую сами же и проложили. Отказаться от лжи, вдолбленной избирателям годами, для них означает политическое самоубийство. Поэтому, скорее всего, восстанавливать разрушенные взаимовыгодные связи с Россией и разгребать авгиевы конюшни европейской экономики придется уже следующим поколениям политиков - тем, кто сейчас находится в оппозиции или на вторых ролях в правящих партиях и способен скорректировать курс с учетом национальных интересов своих стран, а не амбиций Вашингтона», – прогнозирует эксперт.

    Как показывают социологические опросы, в западных странах наблюдается резкое падение уровня доверия к власти. Так, многие правящие партии в Европе не могут похвастаться превышением порога по данному параметру в 30%. Например, немецкая ХДС, по информации Politico, в настоящий момент имеет поддержку сравнимую с их оппонентами из «Альтернативы для Германии» – всего лишь 26%.

    Британская Лейбористская партия находится на четвертом месте в стране по уровню доверия граждан: за нее высказываются только 17% избирателей. Еще хуже дела обстоят у французской пропрезидентской коалиции «Вместе»: ее поддерживают лишь 14% населения. При этом наблюдается кризис доверия и к конкретным политическим лидерам.

    Так, согласно опросу аналитического агентства YouGov, к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу негативно относятся около 71% немцев. Столько же британцев не доверяют и своему премьеру Киру Стармеру. Лидером же в антирейтинге стал президент Франции Эммануэль Макрон – его деятельность не нравится 76% граждан страны.

    Примечательно, что недоверие к собственным лидерам среди европейцев растет параллельно с индексом враждебности Запада по отношению к России. Как показал «Рейтинг недружественных правительств» за март, составленный газетой ВЗГЛЯД, агрессия государств ЕС продолжает увеличиваться. При этом лидерами в данном процессе выступают северные страны объединения.

    10 апреля 2026, 22:02 • Новости дня
    Дмитриев раскритиковал попытки ЕС и Британии игнорировать кризис

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил поведение Евросоюза и Британии на фоне энергокризиса с сюжетом фильма «Не смотрите наверх».

    По словам Дмитриева, Лондон и Брюссель продолжают вести себя так, будто мировой энергетический кризис не существует, несмотря на его очевидность и серьезность, передают «Вести».

    Дмитриев указал, что Британия и Евросоюз уже почти месяц не получают нефть из Персидского залива из-за иранского конфликта.

    Он заявил: «Некоторые из нас предупреждали, что на следующей неделе станет еще более очевидным самый масштабный системный кризис в истории ЕС и Великобритании… Пока что ЕС и Великобритания живут как в фильме «Не смотрите наверх».

    Ранее Дмитриев подчеркивал, что иранский кризис выявил уязвимость Британии, Евросоюза и НАТО, а также их раскол с США.

    До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев указал на слабость Европы и НАТО из-за иранского кризиса.

    Также Дмитриев призвал британских и европейских чиновников вернуться к закупкам российской нефти.

    11 апреля 2026, 05:26 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности инвестировать в процветание Венгрии с Орбаном

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп написал в соцсети пост о готовности США всеми силами поддерживать Венгрию с Виктором Орбаном.

    «Моя администрация готова использовать всю экономическую мощь Соединенных Штатов для укрепления экономики Венгрии, как мы это делали для наших великих союзников в прошлом, если премьер-министр Виктор Орбан и венгерский народ когда-либо будут в этом нуждаться. Мы рады инвестировать в будущее процветание, которое будет обеспечено благодаря дальнейшему руководству Орбана!» – цитирует его британская Express.

    Газета отмечает, что такие заявления могут сильно не понравиться Евросоюзу и спровоцировать очередное обострение отношений с ним.

    Высказывание президента США прозвучало накануне парламентских выборов в Венгрии, которые состоятся 12 апреля. Правящая партия «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» во главе с Виктором Орбаном борется с оппозиционной «Тисой», лидера которой, Петера Мадьяра, поддерживает руководство  ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков заявил о нежелании Европы видеть победу Орбана на выборах. Пушков объяснил повышенное внимание ЕС к выборам в Венгрии. Весь мир делает ставки на выборы в Венгрии.


    11 апреля 2026, 21:29 • Новости дня
    Сийярто заявил о продолжении борьбы Венгрии за российскую нефть

    Сийярто заявил о намерении Венгрии сохранить закупки российской нефти и газа

    Tекст: Вера Басилая

    Будапешт намерен сохранить доступ к российским энергоресурсам и выступает категорически против вступления Украины в Евросоюз, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Петер Сийярто заявил, что Венгрия продолжит бороться за возможность закупать российские нефть и газ. Министр подчеркнул, что страна не намерена отправлять деньги на поддержку так называемой украинской военной мафии, передает РИА «Новости».

    «Пока в этой стране суверенное национальное правительство, Венгрия не пойдет на войну, деньги венгров останутся в Венгрии, а украинцы никогда в жизни не войдут в Евросоюз», – заявил Сийярто на митинге в Будапеште.

    Он также отметил, что после парламентских выборов, которые состоятся 12 апреля, власти Евросоюза намерены навсегда лишить Венгрию российской нефти, однако правительство Орбана будет отстаивать право страны на импорт российской энергии.

    По итогам выборов определится, сохранит ли власть партия Орбана «Фидес» и ее партнер «Христианско-демократическая народная партия», гарантирующие, по словам Сийярто, мир и стабильность, либо победит партия «Тиса», выступающая за сближение с ЕС и НАТО.

    Орбан заблокировал предоставление Киеву военного кредита Евросоюза.

    Глава венгерского МИД Петер Сийярто отказался поддерживать вступление Украины в ЕС до восстановления транзита нефти.

    Руководство Венгрии продолжило борьбу против запрета на импорт российских энергоносителей.

    11 апреля 2026, 13:12 • Новости дня
    Первый в Европе корабль-носитель БПЛА для ВМС Португалии спустили на воду в Румынии

    Tекст: Мария Иванова

    Специализированное 107-метровое судно стоимостью 132 миллиона евро стало первым в Европе кораблем, спроектированным исключительно для управления военными беспилотниками.

    О завершении важного этапа строительства инновационного судна передает РИА «Новости» со ссылкой на румынский телеканал Antena 3.

    «Судостроительный завод в Галаце спустил на воду первый в Европе специально построенный корабль для беспилотников ВМС Португалии», – отмечает вещатель.

    Корабль спроектирован для работы с дронами, а не с классической пилотируемой авиацией. Создание 107-метрового судна NRP D. Joao II обошлось европейским фондам в 132 млн евро. Длина полетной палубы достигает 94 метров, что позволяет использовать вертолеты и беспилотники различных типов.

    Бортовые системы новейшего корабля обеспечивают запуск автономных аппаратов. Судно способно трансформироваться под полевой госпиталь или лабораторию для гуманитарных миссий. Автономность плавания составляет до 45 суток.

    Основными задачами станут морское наблюдение и защита критически важной подводной инфраструктуры. Ходовые испытания запланированы на конец текущего года. После их завершения корабль официально пополнит состав португальского флота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина и Португалия в прошлом году договорились о совместном производстве морских беспилотников.

    Турецкая компания STM выиграла тендер на строительство двух судов снабжения для португальских ВМС.

    Военно-морские силы Турции успешно испытали первый в мире специализированный корабль-носитель для БПЛА «Анадолу».

    10 апреля 2026, 17:13 • Новости дня
    В Евросоюзе предложили укрепить военные возможности на фоне кризиса в НАТО

    Politico: Кубилюс призвал укрепить военные возможности ЕС на фоне кризиса в НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил о необходимости укрепления военных возможностей Евросоюза в ответ на кризис в трансатлантических отношениях, пишет Politico.

    Комиссар подчеркнул, что результаты соцопросов свидетельствуют о росте доверия европейцев к самостоятельным возможностям ЕС, сообщает Politico. «Жители хотят, чтобы Европа была намного сильнее в плане обороны, а также чтобы существовала настоящая военная сила», – отметил Кубилюс, добавив, что объединение 27 отдельных армий не даст необходимого эффекта.

    В то же время другие высокопоставленные представители ЕС, такие как Кайя Каллас, отвергли идею создания единой армии ЕС.

    Согласно опросу European Pulse, проведенному Cluster17 для Politico и beBartlet с 13 по 21 марта среди 6 698 жителей шести стран ЕС, только 35% опрошенных назвали США близким союзником или партнером, а 60% считают их конкурентом или угрозой. Кубилюс заявил, что влияние США сказывается на восприятии НАТО в Европе, и снижение доверия к партнерству с Вашингтоном влияет и на имидж альянса.

    В опросе 76% поддержали отправку войск своей страны на помощь союзнику по НАТО в случае нападения, 86% высказались за развитие независимых оборонных возможностей Европы, а 69% поддержали создание общей европейской военной силы.

    Ранее глава минобороны Словакии назвал глупостью создание единой армии ЕС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему европейские армии бессильны без США и НАТО.

    11 апреля 2026, 15:39 • Новости дня
    Repubblica сообщила о подготовке переговоров ЕС с Ираном по Ормузу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В офисах руководителей Евросоюза и в ряде канцелярий государств-членов обсуждается возможность начала прямых переговоров с Ираном для открытия Ормузского пролива, пишет в субботу итальянская газета Repubblica.

    В офисах руководителей Евросоюза и в ряде правительств стран ЕС обсуждается возможность начала прямых переговоров с Ираном для открытия Ормузского пролива, пишет РИА «Новости» со ссылкой на итальянскую газету Repubblica.

    По информации издания, инициатива связана с призывами президента США Дональда Трампа к европейским странам самостоятельно обеспечивать энергетическую безопасность, включая гарантии свободного прохода судов через Ормузский пролив. Однако основным препятствием является то, что Корпус стражей исламской революции до сих пор находится в санкционных списках ЕС.

    Внутри Евросоюза обсуждается вариант присутствия в проливе исключительно европейских сил под флагами стран ЕС при возможной логистической поддержке НАТО, но без прямого участия альянса. Европейские чиновники считают, что такой формат мог бы быть приемлем для Тегерана, который не согласится на контроль пролива со стороны структур, возглавляемых США.

    В качестве возможной модели рассматривается опыт соглашения по иранской ядерной программе 2015 года, когда Евросоюз играл активную роль совместно с ООН и МАГАТЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран Евросоюза и Канады выразили готовность обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе.

    Президент США заявил о намерении добиться открытия этого маршрута.

    Иран предложил заключить международный договор по вопросам использования данной акватории.

    13 апреля 2026, 10:52 • Новости дня
    AP: Европейские лидеры празднуют победу Мадьяра на выборах в Венгрии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Триумф оппозиционера Петера Мадьяра над правившим 16 лет Виктором Орбаном вызвал волну воодушевления в Евросоюзе, ожидающем скорейшего потепления отношений с Будапештом.

    Многие европейские лидеры расценили результаты голосования как возможность ослабить позиции премьер-министра Виктора Орбана, который долгое время блокировал инициативы ЕС, передает AP News.

    Так, испанский премьер Педро Санчес отметил, что «сегодня Европа побеждает и европейские ценности побеждают».

    Мадьяр сообщил, что получил поздравления от президента Франции Эммануэля Макрона, генсека НАТО Марка Рютте, канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В своей речи он подчеркнул, что Венгрия хочет снова жить и быть европейской страной. При этом он избегал четких позиций по спорным вопросам, таким как поддержка Украины.

    Даже союзники Орбана, такие как премьер-министры Чехии и Словакии Андрей Бабиш и Роберт Фицо, поздравили Мадьяра и выразили готовность к сотрудничеству.

    Итальянский премьер Джорджа Мелони также поздравила победителя, поблагодарив Орбана за годы совместной работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии на парламентских выборах

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возвращении страны на европейский путь.

    Лидер победившей оппозиции Петер Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие государства в Евросоюзе и НАТО.

