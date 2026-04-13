WP: Вэнсу удалось установить доверительный контакт с иранскими переговорщиками

Tекст: Дарья Григоренко

Вэнс провёл в Исламабаде более 20 часов за столом переговоров, однако по итогам совещаний соглашения о прекращении военных действий заключить не удалось, пишет The Washington Post.

Он заявил: «Мы работаем уже 21 час и провели ряд содержательных обсуждений с иранцами. Это хорошая новость. Плохая – мы не достигли соглашения». Он выразил благодарность пакистанским посредникам, отметив, что переговоры проходили в теплой атмосфере, несмотря на отсутствие окончательного результата.

США настаивали на том, чтобы Иран полностью отказался от своих ядерных амбиций и прекратил обогащение урана, а также демонтировал основные объекты ядерной инфраструктуры. Иран, в свою очередь, вновь заявил, что не стремится к созданию ядерного оружия, но не поддержал столь жёсткие условия, надеясь на более мягкие требования со стороны Вашингтона.

В ходе переговоров американской делегации удалось установить более доверительный контакт с иранскими переговорщиками, что, по оценке администрации Трампа, может способствовать достижению договорённости в будущем. Однако после завершения раунда переговоров Дональд Трамп объявил о планах ввести морскую блокаду Ормузского пролива, что может поставить под угрозу действующее хрупкое перемирие и спровоцировать рост мировых цен на нефть.

Ожидания от переговоров были высоки, однако стороны не смогли договориться и по другим ключевым вопросам, включая прекращение финансирования Ираном организаций ХАМАС, «Хезболлы» и хуситов Йемена. Вэйнс подчеркнул, что США остаются открыты для продолжения диалога, если Иран согласится на их последние предложения.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что США не извлекли уроков и продолжают настаивать на максималистских требованиях.

