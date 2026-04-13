Politico: Поражение Орбана стало тревожным сигналом для демократов США

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Politico, несмотря на то, что именно республиканцы открыто поддерживали Орбана, его уход с поста демонстрирует пределы «нелиберальной демократии» и наносит удар по политике, ассоциируемой с Дональдом Трампом. При этом Белый дом также теряет одного из ближайших европейских союзников.

В публикации отмечается, что самый важный урок из венгерских выборов адресован демократам. Победа Питера Мадьяра, лидера партии «Тиса», иллюстрирует успех нового типа политиков – реформаторов, создающих партии с нуля и разрушающих старые структуры. Подобных фигур среди противников Трампа в США сейчас нет.

Выдвигается тезис: демократы придерживаются управляемой иерархической модели, отдавая предпочтение стабильности, символизму и следованию устоявшимся нормам, а не новым идеям. Это контрастирует с ситуацией в других странах, где, как и в Венгрии, лидеры-популисты смогли быстро вывести новые политические структуры на первые роли. В США же политическая система защищена от таких резких изменений.

Автор подчеркивает, что энергичные, неординарные политики могут занять ключевые позиции только через внутренние преобразования крупных партий, как это сделал Трамп среди республиканцев. Схожие процессы происходят и в других странах, например, в Канаде и Южной Корее. Демократам советуют внимательнее присмотреться к тем, кто идет против течения внутри партии, а не довольствоваться поддержкой устоявшихся кругов.

Ранее сенатор Алексей Пушков сообщил, что результаты выборов в Венгрии обострили разногласия между США и Евросоюзом, подчеркнув нарастающий разрыв в политических взглядах и стратегиях Запада.

Напомним, президент США заявил о готовности инвестировать в процветание Венгрии с Орбаном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах. Парламентские выборы в Венгрии превратились в сражение между США и ЕС. Вашингтон поддерживал Орбана, Брюссель – его оппонента Петера Мадьяра.