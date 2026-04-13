    13 апреля 2026, 10:09 • Новости дня

    «Хезболла»: США пытались заставить Сирию открыть фронт против Ливана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вашингтон предпринимал попытки оказывать давление на сирийские власти для открытия фронта на востоке и севере Ливана, однако в Дамаске понимают, что это не отвечает их интересам, заявил заместитель главы политического совета ливанского движения «Хезболла» Махмуд Комати.

    Комати заявил, что Вашингтон предпринимал попытки оказать давление на сирийские власти с целью заставить их открыть фронт на восточном и северном направлениях против Ливана, передает РИА «Новости».

    По его словам, сирийское руководство заявляет, что подобные действия не отвечают интересам страны и предпочитает сохранять добрососедские отношения, не втягиваясь в конфликт. Дамаск также призывает ливанскую сторону не предпринимать шагов, которые могут привести к вмешательству Сирии во внутренние дела Ливана.

    Комати отметил: «Соединенные Штаты пытались оказать давление на нынешнее сирийское руководство, чтобы оно вмешалось в ситуацию в Ливане с восточного и северного направлений. Однако это руководство не считает, что это в его интересах, по крайней мере, согласно его официальным заявлениям».

    Он подчеркнул, что дальнейшее развитие событий зависит от того, каким будет давление со стороны США и Израиля, а также от реакции сирийских властей. Комати добавил, что Ливан поддерживает сирийский народ, но не позволит никому угрожать собственной стабильности.

    Также представитель «Хезболлы» заверил, что движение не вмешивается во внутренние дела Сирии и желает ей единства и стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ливанская армия отказалась разоружать бойцов шиитской организации «Хезболла».

    Власти Израиля под давлением США согласились на проведение переговоров с Ливаном.

    Само движение «Хезболла» объявило о готовности поддержать сирийское руководство в противостоянии террористической агрессии.

    13 апреля 2026, 00:28 • Новости дня
    США назвали время начала блокады иранских портов

    CENTCOM: Блокада иранских портов силами США начнется 13 апреля

    Tекст: Антон Антонов

    В понедельник начнется блокада «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов», сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    В заявлении командования отмечается, что ограничения будут введены 13 апреля в 10.00 по восточному времени (17.00 мск), передает РИА «Новости».

    В CENTCOM уточнили, что блокада будет касаться всех судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или покидающих их, вне зависимости от страны флага. Применение блокирующих мер будет распространяться на все иранские порты в Персидском и Оманском заливах.

    В то же время, как указано в заявлении, «силы CENTCOM не будут препятствовать свободе судоходства для судов, проходящих через Ормузский пролив в и из неиранских портов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. Американские власти планируют в ближайшее время перекрыть движение через Ормузский пролив.

    12 апреля 2026, 14:55 • Новости дня
    Нетаньяху объявил о сохранении ударов по целям в Ливане
    @ Ronen Zvulun/AP/TASS
    @ Ronen Zvulun/AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    В телеобращении премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что конфликт с Ираном продолжается. Он заявил, что структуры ХАМАС в Газе и «Хезболлы» в Ливане не входят в перемирие и продолжают быть целями атак.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война с Ираном «еще не окончена», отмечает The New York Times. В своем 13-минутном телеобращении он попытался ответить на критику в Израиле, что конфликт не достиг ключевых целей, однако подчеркнул, что страна уже добилась «исторических успехов» в боях.

    Политик не стал подробно обсуждать переговоры между США и Ираном, прошедшие в Пакистане и не приведшие к окончанию войны. Ранее Дональд Трамп объявил о двухнедельном режиме прекращения огня для обсуждения дипломатического урегулирования. По словам вице-президента США Джей Ди Ванса, Вашингтон продолжает настаивать на гарантиях, что Иран не будет стремиться к обладанию ядерным оружием.

    Некоторые союзники Нетаньяху считают, что заявления Ванса свидетельствуют о тесной координации Израиля и США по условиям перемирия. Мики Зоар, министр правительства, отметил в соцсетях: «Американская настойчивость в предотвращении появления у Ирана ядерного оружия доказывает полную координацию между странами».

    По данным опросов, многие израильтяне выступают против перемирия с Ираном, считая его навязанным США вопреки интересам Израиля. Критики указывают, что нет явных успехов в уничтожении иранских ядерных и ракетных программ, хотя бывшие военные отмечают тактические достижения в ходе более чем месячных боев.

    Нетаньяху в телеобращении сообщил о ликвидации ключевых иранских лидеров, включая верховного руководителя Ирана аятоллу Али Хаменеи. Он также подчеркнул удары по структурам ХАМАС в Газе и «Хезболлы» в Ливане, которые, по словам премьера, не входят в перемирие и продолжают быть целями атак.

    Американские разведслужбы, однако, сомневаются в заявлениях о серьезном ущербе иранским ракетным возможностям. По их данным, Иран быстро восстанавливает подземные арсеналы, несмотря на удары, а в ходе конфликта иранская армия выпустила залпы баллистических ракет и дронов, что привело к нехватке перехватчиков в ряде стран региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США возглавят переговоры о прекращении огня между Ливаном и Израилем в Вашингтоне. Израиль заявил об уничтожении 200 пусковых установок и 250 членов «Хезболлы».

    12 апреля 2026, 14:08 • Видео
    Выборы в Венгрии стали важны для всех

    В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    13 апреля 2026, 04:08 • Новости дня
    Страны Персидского залива начали искать замену поставкам вооружений из США

    Tекст: Антон Антонов

    Государства Персидского залива ускоряют поиск альтернативных поставщиков вооружений из-за дефицита американских производственных мощностей, что угрожает позиции США на рынке, пишет Wall Street Journal.

    После заключения перемирия между США и Ираном союзники США в регионе инициировали срочное перевооружение и настаивают на максимально быстрой поставке техники, передает РЕН ТВ со ссылкой на Wall Street Journal.

    Страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, начали активно искать новых поставщиков вооружений, помимо США. Причиной стали ограничения мощностей американской оборонной промышленности, которые не позволяют своевременно удовлетворять запросы клиентов. В числе потенциальных партнеров рассматриваются Южная Корея, Украина и Британия.

    Государства региона выразили готовность заключать контракты с любыми странами, способными быстро исполнить заказы. По данным издания, это создает существенные риски для американской оборонной отрасли, поскольку США могут лишиться значительной доли контрактов с богатыми монархиями региона, которые традиционно были крупными покупателями американского оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Economist указывал, что американские военные потратили в Иране значительную часть арсенала, это лишило США возможности поддерживать присутствие в ряде регионов в ближайшие годы. Союзники Вашингтона в Европе и Азии выразили опасения по поводу срыва поставок оплаченного оружия.

    12 апреля 2026, 11:52 • Новости дня
    Саудовская Аравия восстановила прокачку нефти после атак на трубопровод

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Саудовской Аравии сообщили о восстановлении прокачки нефти по трубопроводу «Восток – Запад» в полном объеме после последствий атак на объекты энергетической инфраструктуры королевства, говорится в заявлении Министерства энергетики.

    Власти Саудовской Аравии восстановили прокачку нефти по трубопроводу «Восток – Запад» после атак на объекты энергетической инфраструктуры, сообщает ТАСС. Согласно заявлению Министерства энергетики страны, полностью возобновлена работа трубопровода, а также восстановлена добыча нефти на месторождении Манифа.

    В ведомстве подчеркнули: «Успешные операционные и технические усилия позволили восстановить полную мощность прокачки через трубопровод, составляющую около 7 млн баррелей в сутки, а также восстановить объемы добычи на месторождении Манифа в размере около 300 тыс. баррелей в сутки». При этом ранее потери пропускной способности после атак составляли примерно 700 тыс. баррелей в сутки.

    В министерстве уточнили, что работы по восстановлению добычи на месторождении Хурайс продолжаются, и информация о полном завершении будет сообщена дополнительно. На этом месторождении объем снижения добычи составлял около 300 тыс. баррелей в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, недавние атаки на саудовские энергетические объекты привели к потере 700 тысяч баррелей нефти в сутки из-за повреждения насосной станции.

    До этого власти королевства вывели нефтепровод «Восток–Запад» на рекордную мощность в 7 млн баррелей в сутки для обхода Ормузского пролива.

    В марте единственный экспортный порт страны Янбу также подвергся воздушному удару с минимальными последствиями для инфраструктуры.

    13 апреля 2026, 01:31 • Новости дня
    Мировые цены на нефть выросли на 8%

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость нефти Brent и WTI растет на 7-8% после сообщений о возможной блокаде Ормузского пролива со стороны США, следует из данных торгов.

    Цена июньских фьючерсов на Brent увеличилась на 7,76% и достигла 102,59 доллара за баррель. Майские фьючерсы на WTI подорожали на 8,2%, их стоимость составила 104,51 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом объявил, что американские власти намерены в ближайшее время перекрыть движение через Ормузский пролив. Центральное командование вооруженных сил США уточнило, что в понедельник начнется блокада иранских портов.

    13 апреля 2026, 05:58 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о продолжении войны против «Хезболлы» в Ливане
    @ GPO/XinHua/Global Look Press
    @ GPO/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Война Израиля против «Хезболлы» в Ливане продолжается, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который посетил израильские военные позиции на юге Ливана.

    В поездке его сопровождали министр обороны Исраэль Кац, начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир и командующий Северным военным округом генерал-майор Рафи Мило, передает ТАСС.

    По итогам визита Нетаньяху заявил, что Израиль намерен продолжать кампанию против военного крыла шиитской организации «Хезболла». «Война продолжается, в том числе внутри зоны безопасности в Ливане, где я был некоторое время назад», – сказал глава правительства.

    Он также заявил, что удары Израиля по «Хезболле» якобы позволили предотвратить вторжение из Ливана. По словам Нетаньяху, армия устраняет угрозу противотанкового огня и борется с ракетами, однако еще многое предстоит сделать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху заявил, что конфликт с Ираном продолжается. Израильская армия начала подготовку к новому конфликту с Ираном. ХАМАС в Газе и «Хезболла» в Ливане остаются целями для израильских военных.

    13 апреля 2026, 01:58 • Новости дня
    Глава МИД Ирана обвинил США в провале переговоров

    Глава МИД Ирана Аракчи: США не извлекли уроков

    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США не извлекли уроков и продолжают настаивать на максималистских требованиях, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Аракчи в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что несмотря на честный подход Ирана к переговорам с США, которые прошли на самом высоком уровне за последние 47 лет, Вашингтон попытался «изменить правила игры» и заблокировал достижение соглашения.

    «Никаких уроков не извлечено», – заявил он, отметив, что стороны были в нескольких шагах от соглашения. Аракчи отметил: «Добрая воля порождает добрую волю. Вражда порождает вражду».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса.

    13 апреля 2026, 05:32 • Новости дня
    Британия решила отправить минные тральщики к Ормузскому проливу

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Великобритании намерены осуществить отправку минных тральщиков в регион Ормузского пролива, пишет Daily Telegraph.

    По данным Daily Telegraph, Британия не будет направлять военные корабли для поддержки американских усилий по блокаде Ормузского пролива, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь Даунинг-стрит сообщает, что Лондон по-прежнему выступает за свободу судоходства в проливе, передает РИА «Новости».

    «Ормузский пролив не должен облагаться пошлинами. Мы в срочном порядке работаем с Францией и другими партнерами над созданием широкой коалиции для защиты свободы судоходства», – заявил пресс-секретарь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. Сообщалось, что американские власти планируют в ближайшее время перекрыть движение через Ормузский пролив. Центральное командование вооруженных сил США уточнило, что в понедельник начнется блокада иранских портов.

    13 апреля 2026, 06:19 • Новости дня
    МИД заявил, что к целям и задачам «Совета мира» возникает все больше вопросов

    Глава департамента МИД Логвинов: К «Совету мира» возникает все больше вопросов

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне ухудшения обстановки на Ближнем Востоке все больше вопросов возникает к реальным целям и задачам «Совета мира», создание которого инициировал Вашингтон, заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

    Комментируя деградацию ситуации на Ближнем Востоке, Логвинов заявил: «На этом фоне все больше вопросов к реальным целям и задачам «Совета мира», – передает РИА «Новости».

    По его словам, даже среди стран, формально подключившихся к этому формату, усиливается скептицизм относительно сфер его деятельности и практических механизмов. Многие государства предпочли ограничиться статусом наблюдателей, а не полноправных участников, добавили в МИД.

    Логвинов подчеркнул, что в секторе Газа сохраняется боевая активность израильтян и резко ограничены поставки гуманитарной помощи. На Западном берегу реки Иордан, по словам дипломата, фиксируются рекордные темпы строительства новых израильских поселений и рост насилия со стороны поселенцев.

    «Несмотря на период важнейших религиозных праздников – окончание Рамадана и Пасху – нарушается статус и запрещается доступ к Святым местам Иерусалима», – заявил Логвинов.

    Он также обратил внимание на высокую угрозу повторения ливанским регионом судьбы сектора Газа, о чем ранее предупреждал генеральный секретарь ООН. Кроме того, сохраняется напряженность и на юге Сирии, включая провинцию Сувейда и Голанские высоты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первое заседание «Совета мира» состоялось в Вашингтоне в середине февраля. Ранее только Россия приняла решение предоставить Палестине 1 млрд долларов помощи.

    13 апреля 2026, 07:00 • Новости дня
    Хуситы пригрозили расширить военные операции против США и Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что нарастит масштабы военных операций против США и Израиля, если они возобновят атаки на Иран.

    Хуситы, контролирующие север Йемена, пригрозили значительно активизировать свои военные действия против США и Израиля в случае новых атак на Иран, передает РИА «Новости». В заявлении министерства иностранных дел правительства «Ансар Алла» для агентства Saba сказано: «В случае возобновления агрессии со стороны Америки и враждебного Израиля против Ирана и оси сопротивления позиция Йемена тверда: активно участвовать и наращивать военные операции».

    Движение «Ансар Алла» вступило в конфликт на стороне Ирана через месяц после его начала, уже шесть раз атаковав Израиль ракетами. Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси ранее заявил, что их действия не позволили США и Израилю использовать Красное море для ударов по Ирану.

    Кроме того, хуситы обвиняют США в попытках добиться политических уступок путем давления и переговоров, поскольку военные методы не принесли результата. Представители движения также отмечают, что заявления американского руководства о расширении конфликта воспринимают как прямой призыв к дальнейшей эскалации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменское движение «Ансар Алла» нанесло ракетный удар по израильским военным объектам в поддержку Ирана.

    Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси подтвердил готовность защищать Тегеран в случае военной необходимости.

    Член политбюро движения Мухаммед аль-Бухейти пообещал атаковать американские силы в Красном море из-за агрессии против Ирана.

    13 апреля 2026, 08:12 • Новости дня
    В МИД назвали условие отправки миротворцев на АЭС «Бушер»

    Дипломат Логвинов назвал согласие Тегерана главным условием миссии на АЭС«Бушер»

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос об отправке миротворцев ООН для охраны АЭС «Бушер» связан с согласием и позицией иранских властей по этому поводу, сообщил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

    По словам Логвинова, возможность направления миротворческого контингента ООН на АЭС «Бушер» будет зависеть от того, готов ли Тегеран принять такую миссию, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что решение принимается в первую очередь принимающей стороной, отметив: «Согласие принимающей стороны – главнейшее условие ооновского миротворчества».

    Сотрудник АЭС «Бушер» в Иране погиб в результате обстрела США и Израиля.

    Глава Росатома Алексей Лихачев заявлял, что вероятность инцидента ядерного характера на станции увеличивается после удара по ее периметру, приведшего к человеческой жертве.

    Главы МИД России и Ирана осудили создание угроз жизни персонала АЭС «Бушер».

    Москва официально передала сигналы об озабоченности ситуацией представителям МАГАТЭ и США.

    Позже иранская сторона обратилась к России с просьбой возобновить работу по проекту станции.

    13 апреля 2026, 08:22 • Новости дня
    В «Хезболле» допустили смену правительства Ливана

    Замглавы политсовета «Хезболлы» заявил о возможной смене правительства Ливана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель главы политсовета «Хезболлы» Махмуд Комати допустил возможную смену правительства Ливана под давлением массовых протестов сторонников движения.

    Заместитель главы политического совета «Хезболлы» Махмуд Комати отметил, что текущие акции граждан носят спонтанный характер и отражают настроения общества, передает РИА «Новости».

    Комати заявил: «Сегодня мы переживаем спонтанные протесты, которые выражают общественное мнение. Да, мы ожидаем всего. Мы ожидаем, что правительство своей политикой и своими позициями загонит себя в серьезный тупик, который приведет к его падению народным и мирным путем». Он добавил, что все сценарии развития событий возможны, и если народные настроения усилятся, протесты могут стать более масштабными.

    По словам представителя «Хезболлы», главная проблема – в отсутствии уважения к их политике со стороны правительства, которое вместо сотрудничества пытается разоружить и ограничить движение. Комати считает, что именно эти шаги и вызывают волну народного недовольства.

    Он подчеркнул, что если нынешний уровень протеста достиг таких масштабов из-за решений властей, то при появлении организованных митингов ситуация может стать еще более напряженной.

    Ранее израильская боевая авиация нанесла массированные удары по семи населенным пунктам на юге Ливана, по предварительным данным, погибли 14 человек и ранены трое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за одни сутки в результате массированных израильских атак погибли более 250 граждан страны.

    Президент США объяснил продолжение ударов действиями шиитского движения «Хезболла».

    13 апреля 2026, 09:06 • Новости дня
    Минюст США пообещал судить покупателей иранской нефти под санкциями

    Минюст США заявил о намерении судить покупателей иранской нефти

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство юстиции США предупредило о судебном преследовании всех, кто приобретает или реализует иранскую нефть, подпадающую под санкции США, заявил исполняющий обязанности министра юстиции – генерального прокурора США Тодд Бланш.

    Бланш заявил о решимости ведомства привлекать к ответственности любые стороны, участвующие в купле-продаже иранской нефти, находящейся под санкциями, передает ТАСС.

    Президент США заявил о намерениях установить «полную блокаду» Ирана на море.

    КСИР предупредил, что любые попытки иностранных боевых кораблей подойти к Ормузскому проливу будут жестко пресекаться.

    13 апреля 2026, 09:42 • Новости дня
    Стоимость газа в Европе резко подскочила

    Европейские газовые котировки выросли на фоне планов американской блокады Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке и срыв американо-иранских переговоров привели к заметному подорожанию голубого топлива на европейских торговых площадках.

    Стоимость тысячи кубометров на лондонской бирже ICE приблизилась к 576 долларам, передает РИА «Новости». Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открылись уверенным ростом.

    Резкий скачок котировок произошел после неудачных переговоров между Вашингтоном и Тегераном в Исламабаде. В ответ Центральное командование ВС США пообещало начать блокаду «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов». Американский флот намерен перехватывать суда в Ормузском проливе.

    Средние биржевые цены на топливо в Европе стабильно растут с начала ударов Израиля и США по иранской территории. В марте показатель увеличился на 59% по сравнению с февралем. Максимальное значение зафиксировали 19 марта на уровне 853 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о намерении перекрыть движение через Ормузский пролив.

    Центральное командование вооруженных сил США сообщило о начале блокады иранских портов.

    Стоимость газа на европейских площадках ранее зафиксировалась около отметки 550 долларов за тысячу кубометров.

    13 апреля 2026, 09:15 • Новости дня
    На форуме в Анталье решили обсудить будущее Газы и Ближнего Востока

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заседания по ситуации в секторе Газа и на Ближнем Востоке с участием глав МИД стран региона планируются на полях дипломатического форума в Анталье, сообщил источник в министерстве иностранных дел Турции.

    Заседания по ситуации в секторе Газа и на Ближнем Востоке с участием глав внешнеполитических ведомств государств региона планируются на полях Анталийского дипломатического форума, передает РИА «Новости».

    По информации источника в министерстве иностранных дел Турции, встречи пройдут под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

    В рамках форума запланирована третья встреча министров иностранных дел «Балканской платформы мира», а также заседание так называемой «восьмерки» по вопросу Газы. Помимо этого, ожидаются неофициальная встреча глав МИД Организации тюркских государств и отдельные обсуждения с участием Турции, Пакистана, Саудовской Аравии и Египта по ситуации на Ближнем Востоке.

    Пятый Анталийский дипломатический форум состоится с 17 по 19 апреля. Главной темой станет «Преодоление неопределенностей при планировании будущего». Почетным гостем мероприятия будет министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское дипломатическое ведомство анонсировало встречу Сергея Лаврова с Хаканом Фиданом на полях форума в Анталье.

    Главы министерств иностранных дел обсудили ситуацию в секторе Газа.

    Позже заместители министров двух стран запланировали отдельные консультации по Ближнему Востоку в Стамбуле.

