Стоимость газа в Европе резко подскочила

Европейские газовые котировки выросли на фоне планов американской блокады Ирана

Tекст: Мария Иванова

Стоимость тысячи кубометров на лондонской бирже ICE приблизилась к 576 долларам, передает РИА «Новости». Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открылись уверенным ростом.

Резкий скачок котировок произошел после неудачных переговоров между Вашингтоном и Тегераном в Исламабаде. В ответ Центральное командование ВС США пообещало начать блокаду «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов». Американский флот намерен перехватывать суда в Ормузском проливе.

Средние биржевые цены на топливо в Европе стабильно растут с начала ударов Израиля и США по иранской территории. В марте показатель увеличился на 59% по сравнению с февралем. Максимальное значение зафиксировали 19 марта на уровне 853 долларов за тысячу кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о намерении перекрыть движение через Ормузский пролив.

Центральное командование вооруженных сил США сообщило о начале блокады иранских портов.

Стоимость газа на европейских площадках ранее зафиксировалась около отметки 550 долларов за тысячу кубометров.