Жертвами пожара в жилом доме Ханты-Мансийска стали четыре человека

Эксперт объяснил неудачу переговоров Ирана и США

Эксперт Ткаченко: Переговоры Ирана и США могут затянуться на годы

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«США впервые со времен вьетнамской кампании вели переговоры с равным по силе противником, которого не смогли победить на поле боя. Поэтому американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом приехала в Исламабад на фоне некой обреченности на диалог», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Кроме того, в Вашингтоне рассчитывали, что Тегеран сдаст переговорные позиции после предъявления американской стороной своих козырей. Но этого не произошло. У США же, видимо, пока нет понимания, как действовать в ситуации, когда саммит идет не по их сценарию. Поэтому 25-часовой диалог, по сути, ничем не увенчался», – детализировал эксперт.

«Иран, со своей стороны, готов выстаивать в условиях тяжелой экономической ситуации, нехватки товаров и топлива. Тегерану нужна тотальная победа по итогам переговоров с пакетным принятием его требований. Поэтому иранская сторона не согласится на отдельные преференции, даже весьма привлекательные, вроде размораживания средств в других странах», – продолжил спикер.

«Исходя из этого, думаю, диалог США и Ирана может продлиться вплоть до нескольких лет, перейдя в форму вялотекущих переговоров. При этом в ближайшее время Вашингтон, вероятно, сам сделает шаги для придания динамики процессу. Например, американская делегация может предложить Тегерану взимать транзитные сборы с судов, проходящих через Ормузский пролив – до тех пор, пока не будет компенсирован ущерб, понесенный иранской стороной от военных действий», – спрогнозировал аналитик.

«Стоит также отметить, что в случае достижения Ираном каких-либо фундаментальных и долгосрочных договоренностей с США, судьбу Израиля можно будет ставить на обратный отсчет. На мой взгляд, политика Тель-Авива слишком противоречит ближневосточной культуре – цивилизационно и политически. Думаю, сначала израильское государство будет изолировано, а затем Иран и Турция попросту дожмут его при невмешательстве Вашингтона», – считает политолог.

Ранее стало известно, что США и Иран в Исламабаде не смогли достичь соглашения о прекращении войны. Каждая из сторон обвинила другую в провале 21-часовых переговоров, сообщает Reuters.

«Мы не достигли соглашения. Думаю, это более плохая новость для Ирана, чем для США», – заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, Тегеран решил не принимать условия Белого дома, в том числе по отказу от создания ядерного оружия – главной цели президента Дональда Трампа.

Вэнс заявил, что во время переговоров он созванивался с Трампом около 10 раз. Сам американский лидер заявил, что достижение соглашения не является абсолютно необходимым для Вашингтона. «Заключим мы сделку или нет, для меня это не имеет значения, потому что мы победили», – подчеркнул он.

В свою очередь агентство Tasnim сообщило, что Тегеран выдвигал инициативы и прилагал усилия, чтобы призвать американскую сторону к реализму. «Однако завышенные требования Америки на каждом этапе препятствовали достижению общей рамочной основы», – пишет издание. По данным иранской стороны, было достигнуто соглашение по ряду вопросов, но основными разногласиями остаются Ормузский пролив и ядерная программа Ирана.

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что переговоры проходили в атмосфере недоверия. «Естественно, мы не должны были ожидать достижения соглашения всего за одну сессию», – указал он. Со своей стороны, министр безопасности Израиля Зеев Элькин заявил, что дальнейшие переговоры США и Ирана по-прежнему возможны, но предупредил: «Иранцы играют с огнем».

Помимо освобождения активов за рубежом, Тегеран требует контроля над Ормузским проливом, взимания платы за транзит через него, выплаты военных репараций и прекращения огня во всем регионе, включая Ливан. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему перемирие США и Ирана находится под угрозой срыва.