На форуме в Анталье решили обсудить будущее Газы и Ближнего Востока

Tекст: Дмитрий Зубарев

Заседания по ситуации в секторе Газа и на Ближнем Востоке с участием глав внешнеполитических ведомств государств региона планируются на полях Анталийского дипломатического форума, передает РИА «Новости».

По информации источника в министерстве иностранных дел Турции, встречи пройдут под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

В рамках форума запланирована третья встреча министров иностранных дел «Балканской платформы мира», а также заседание так называемой «восьмерки» по вопросу Газы. Помимо этого, ожидаются неофициальная встреча глав МИД Организации тюркских государств и отдельные обсуждения с участием Турции, Пакистана, Саудовской Аравии и Египта по ситуации на Ближнем Востоке.

Пятый Анталийский дипломатический форум состоится с 17 по 19 апреля. Главной темой станет «Преодоление неопределенностей при планировании будущего». Почетным гостем мероприятия будет министр иностранных дел России Сергей Лавров.

