    13 апреля 2026, 09:03 • Новости дня

    Ле Пен предостерегла Венгрию после реакции Еврокомиссии на выборы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» во Франции Марин Ле Пен считает, что венгры должны проявить обеспокоенность в связи с позитивной реакцией Еврокомиссии (ЕК) на поражение партии премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах в их стране.

    Ле Пен заявила, что венгры должны быть обеспокоены тем, как Еврокомиссия отреагировала на поражение партии Виктора Орбана на выборах, передает ТАСС.

    По ее словам, несмотря на длительные обвинения в адрес правительства Орбана, Венгрия сделала выбор в пользу смены власти, и этот переход Орбан осуществил «с достоинством».

    Ле Пен добавила, что слова одобрения со стороны Еврокомиссии, которая «постоянно превышала свои полномочия» в ущерб национальным властям, должны насторожить венгров и заставить задуматься о сохранении национального суверенитета, который венгры отстаивали многие годы.

    Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала результаты парламентских выборов в Венгрии возвращением страны на европейский путь и выразила надежду, что победа оппозиции укрепит Европейский союз.

    Согласно данным Национального избирательного бюро Венгрии, на выборах 12 апреля победила оппозиционная партия «Тиса», завоевавшая 138 из 199 мест в парламенте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возвращении страны на европейский путь.

    Лидер победившей оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие государства в Евросоюзе и НАТО.

    12 апреля 2026, 22:30 • Новости дня
    Орбан признал поражение своей партии на парламентских выборах в Венгрии
    @ Dwi Anoraganingrum/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Действующий глава правительства Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах.

    «Результаты выборов понятны, хотя и не окончательны. Эти результаты для нас болезненны», – приводит слова Орбана РИА «Новости».

    Орбан заявил, что его партия продолжит служить стране, находясь в оппозиции. «Ответственность и возможность создать правительство отдали не нам. Я поздравил победившую партию», – сказал Орбан.

    Глава венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр также сообщил, что Орбан по телефону поздравил его с победой на парламентских выборах, передает ТАСС.

    После обработки данных 53,45% голосов, «Тиса», предварительно, лидирует на парламентских выборах в Венгрии, получая 136 мест в парламенте из 199. Альянс «Фидес» – «Христианско-демократическая народная партия» получает 56 мест, у крайне правой «Нашей Родины» семь мест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Венгрии состоялись парламентские выборы. В парламент страны избираются 199 депутатов: 106 по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 по партийным спискам. После подсчета 14,72% голосов партия «Тиса» лидировала, претендуя на 125 из 199 мест в законодательном органе.

    13 апреля 2026, 02:17 • Новости дня
    Мадьяр заявил о предстоящих переговорах с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава партии «Тиса», которая побеждает на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным неизбежны.

    »Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом», – приводит слова Мадьяра РИА «Новости» со ссылкой на Nepszava.

    Мадьяр отметил, что географическое положение России и Венгрии не изменится, как не исчезнет и энергетическая зависимость страны. «Мы будем вести переговоры», – сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр заявил, что намерен вернуться к полноценному участию Венгрии в ЕС и НАТО. Действующий премьер Венгрии Виктор Орбан подтвердил поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах.

    12 апреля 2026, 14:08 • Видео
    Выборы в Венгрии стали важны для всех

    В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    13 апреля 2026, 08:26 • Новости дня
    На Западе предупредили о ловушке для ЕС из-за ухода Орбана

    Die Weltwoche: Мадьяр сохранит жесткую позицию по Украине

    На Западе предупредили о ловушке для ЕС из-за ухода Орбана
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ЕС попал в ловушку, празднуя победу Петера Мадьяра на выборах в Венгрии, поскольку преемник Виктора Орбана выступает против поставок оружия и скептически относится к вступлению Киева в НАТО и Евросоюз, сообщает Die Weltwoche.

    Европа оказалась в сложном положении после поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии, передает РИА «Новости».

    По данным швейцарской газеты Die Weltwoche, несмотря на ликование Евросоюза, новый венгерский лидер Петер Мадьяр придерживается позиций, которые сильно расходятся с курсом Брюсселя. Отмечается, что «ЕС сейчас попадает в ловушку».

    Основной проблемой для Евросоюза, по мнению автора Die Weltwoche, станет позиция Мадьяра по Украине. Политик не поддерживает вступление Киева в ЕС и НАТО, негативно относится к идее поставок вооружения и неоднократно высказывал скептицизм в отношении украинского вопроса. Газета отмечает, что Мадьяр принадлежит к той же политической элите, что и Орбан, поэтому Брюсселю не стоит ожидать значительных перемен во внешней политике Венгрии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение партии «Фидес» на парламентских выборах.

    Лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал президента Венгрии уйти в отставку.

    Мадьяр заявил об отсутствии в стране желающих видеть проукраинское правительство.

    Также Мадьяр анонсировал неизбежные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    13 апреля 2026, 00:46 • Новости дня
    Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и НАТО
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер партии «Тиса», которая побеждает на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр заявил, что намерен укрепить демократию и восстановить участие страны в европейских и трансатлантических структурах.

    Мадьяр, выступая на митинге в Будапеште, отметил, что его партия добилась значительного успеха, изменив «систему Орбана», передает ТАСС.

    «Мы восстановим функционирование институтов, обеспечивающих демократию и ее независимость. Венгрия вновь станет сильным союзником в Евросоюзе и НАТО», – сказал Мадьяр.

    Обработаны данные 95,63% голосов, следует из информации Венгерского избирательного офиса. «Тиса» сохраняет 137 мест из 199, правящий альянс «Фидес» – «Христианско-демократическая народная партия» под руководством премьера Виктора Орбана – 55 мест, у крайне правой «Нашей Родины» – семь мест, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возвращении Венгрии на «европейский путь».

    12 апреля 2026, 16:48 • Новости дня
    Рекордная явка зафиксирована на парламентских выборах в Венгрии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    К середине дня на венгерских выборах в парламент страны свои голоса отдали почти 5 млн граждан, что значительно превышает активность на прошлом голосовании, сообщили в венгерском Национальном избирательном офисе.

    Активность граждан на парламентских выборах в Венгрии по состоянию на 15.00 по местному времени (16.00 мск) достигла отметки в 66,01%, передает РИА «Новости».

    Согласно последним сведениям, участие в избирательном процессе приняли уже почти 5 млн человек. На предыдущих выборах в 2022 году явка к этому же часу составляла лишь 52,75%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии открылись в 6.00 по местному времени. К полудню свои голоса отдали более 2,8 млн граждан. Премьер-министр страны Виктор Орбан вместе с супругой проголосовал на участке в Будапеште.

    12 апреля 2026, 21:44 • Новости дня
    «Тиса» вышла в лидеры на выборах в парламент Венгрии после подсчета 14,72% голосов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    По предварительным данным венгерского национального избирательного бюро, политическая партия «Тиса» закрепила успех на парламентских выборах после подсчета 14,72% голосов.

    Оппозиционеры к моменту подсчета этого процента голосов претендуют на 125 из 199 возможных кресел в законодательном органе страны, передает ТАСС со ссылкой на сообщение бюро.

    Успех движения складывается из побед как по одномандатным округам, где получено 89 мест, так и по партийным спискам, принесшим еще 36 мандатов. Тем временем правящий блок партии «ФИДЕС» и христианских демократов пока может рассчитывать лишь на 65 кресел.

    Из этого числа 16 мандатов коалиция забирает по округам, а 49 – по спискам. Кроме того, в парламент проходит праворадикальная партия «Наша родина», которой на данный момент достается восемь депутатских мест.

    К полудню свои голоса отдали более 2,8 млн граждан Венгрии.

    Венгерские избиратели проявили небывалую активность на парламентских выборах, установив рекорд в 74,23% к 17.00 по местному времени.

    13 апреля 2026, 02:30 • Новости дня
    Мадьяр: Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии
    @ Martin Fejer/estost.net/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На предстоящих переговорах с Россией Венгрия не будет представлять интересы Украины, заявил глава партии «Тиса», которая побеждает на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр.

    «Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии», – приводит слова Мадьяра РИА «Новости» со ссылкой на Nepszava.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан, который сейчас возглавляет кабмин Венгрии, согласился с тем, что его партия «Фидес» потерпела поражение на парламентских выборах. При этом Мадьяр заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным неизбежны, поскольку географическое положение России и Венгрии не изменится.

    12 апреля 2026, 19:13 • Новости дня
    Шансы Мадьяра возглавить правительство Венгрии превысили 80% на Polymarket

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На фоне рекордной явки избирателей ставки на смену премьер-министра европейского государства резко возросли, достигнув исторического максимума в день голосования.

    Утренние данные о явке указали на потенциальный рекорд активности избирателей. При этом шансы действующего главы правительства Виктора Орбана сохранить свой пост упали до 18%, пишет Bloomberg.

    Общий объем торгов по вопросу о будущем премьере страны на платформе Polymarket достиг 67 млн долларов. Ожидается, что результаты выборов обнародуют после закрытия участков в 19.00 по местному времени.

    Напомним, к вечеру 12 апреля явка граждан в Венгрии на выборах составила рекордные 74,23%.

    12 апреля 2026, 14:20 • Новости дня
    Явка на выборах в Венгрии превысила показатель 2020 года

    Tекст: Ольга Иванова

    В Венгрии на парламентских выборах к полудню проголосовали более 2,8 млн граждан, что значительно превышает показатели предыдущей кампании.

    Явка на парламентских выборах в Венгрии к полудню по Москве составила 37,98%, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Национальном избирательном офисе страны.

    По данным ведомства, свои голоса уже отдали более 2,8 млн избирателей. Представители офиса отметили, что такие показатели значительно превышают уровень явки на аналогичный момент четыре года назад, когда свой выбор сделали лишь 25,77% граждан.

    Рост числа проголосовавших эксперты связывают с высокой активностью избирателей и значительным интересом к текущей избирательной кампании. Окончательные итоги голосования станут известны позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Венгрии начали работу избирательные участки на выборах в парламент.

    12 апреля 2026, 10:59 • Новости дня
    Орбан спрогнозировал открытие «Дружбы» после победы на выборах

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что нефтепровод «Дружба» будет открыт Украиной сразу после возможной победы его партии на выборах.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ожидает, что Украина откроет нефтепровод «Дружба» сразу после его возможной победы на парламентских выборах, передает РИА «Новости». На вопрос о сроках возобновления транзита российской нефти в Венгрию через территорию Украины Орбан ответил: «Мы выиграем выборы и на следующее утро украинцы его откроют».

    Власти Венгрии неоднократно обвиняли Киев в намеренном вмешательстве в венгерскую предвыборную кампанию, включая остановку работы нефтепровода «Дружба». По этой магистрали страна получала поставки российской нефти.

    С конца января 2026 года транзит нефти по южной ветке «Дружбы» в Словакию и Венгрию через территорию Украины был приостановлен. Киев объяснил прекращение поставок повреждением трубопровода, однако Будапешт связывает это решение с политическими причинами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Еврокомиссии заявила, что ЕК не имеет данных о европейской миссии, выехавшей на территорию Украины для проверки состояния трубопровода «Дружба». Киевский режим ранее не позволил Венгрии провести инспекцию данного нефтепровода.

    13 апреля 2026, 03:51 • Новости дня
    Маск заявил о захвате власти в Венгрии «организацией Сороса»
    @ Kim Shiflett/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал итоги парламентских выборов в Венгрии.

    «Организация Сороса захватила Венгрию», – заявил Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра побеждает на парламентских выборах в Венгрии. Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и НАТО. Мадьяр заявил, что никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии. Он заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным неизбежны.

    12 апреля 2026, 18:59 • Новости дня
    Явка на выборах в Венгрии установила исторический рекорд

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Венгерские избиратели проявили небывалую активность на парламентских выборах, установив рекорд количестве к вечеру дня голосования.

    Явка на парламентских выборах в Венгрии по состоянию на 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила рекордные 74,23%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на венгерский Национальный избирательный офис.

    Этот показатель значительно превысил итоговые данные голосования 2022 года.

    Свои голоса отдали более 5,5 млн человек. Для сравнения, на предыдущих выборах в 2022 году явка к 17.00 составляла 62,92%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии открылись в шесть часов утра по местному времени. Премьер-министр страны Виктор Орбан вместе с супругой проголосовал на участке в Будапеште. К 16.00 по московскому времени активность граждан достигла отметки в 66,01%.

    12 апреля 2026, 22:58 • Новости дня
    Назван срок избрания премьера Венгрии

    Президент Венгрии Шуйок: Избрание премьера Венгрии состоится в течение месяца

    Tекст: Антон Антонов

    Первая сессия нового парламента Венгрии, на которой состоится избрание премьер-министра, запланирована в ближайшие 30 дней после парламентских выборов, сообщил президент Венгрии Тамаш Шуйок.

    Шуйок уточнил, что после оглашения итогов выборов он проведет консультации с лидерами всех партий, которые прошли в Государственное собрание. Президент отметил, что в соответствии с венгерской конституцией и политическими традициями будет внесено предложение о формировании правительства, передает ТАСС.

    Он особо подчеркнул, что прошедшие парламентские выборы прошли без нарушений, а явка избирателей оказалась рекордно высокой и достигла 77,8% к 18.30 по местному времени (19.30 мск).

    «Каким бы ни был результат выборов, он будет означать законные полномочия в выборе того курса, которым Венгрия будет двигаться в следующий период», – сказал Шуйок.

    По его словам, в воскресенье будут объявлены только предварительные результаты, а окончательные итоги голосования подведут позже. Согласно закону, подсчет голосов, присланных по почте, продолжится до 18 апреля.

    Венгерский избирательный офис, обработав данные 72,44% голосов, сообщил, что оппозиционная партия «Тиса», предварительно, лидирует на парламентских выборах в Венгрии, получая 138 мест из 199. Правящий альянс «Фидес» – «Христианско-демократическая народная партия» под руководством премьера Виктора Орбана, предварительно, получает на парламентских выборах в Венгрии 54 места, у крайне правой «Нашей Родины» семь мест, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, действующий глава правительства Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах. Он поздравил главу венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой.

    12 апреля 2026, 23:59 • Новости дня
    Лукьянов: Поддержка Трампа не помогла Орбану

    @ Jonathan Ernst/AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Результаты выборов в Венгрии демонстрируют, что попытка команды президента США Дональда Трампа поддержать премьер-министра Виктора Орбана не сработала, заявил политолог Федор Лукьянов.

    «В очередной раз не сработала и попытка участия команды Дональда Трампа, настойчиво призывавшего голосовать за Орбана», – заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в Telegram.

    Он напомнил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс специально приехал в страну за несколько дней до голосования, чтобы усилить поддержку, но «ничего не вышло». «Навязчивые советы со стороны никому не нравятся», – отметил Лукьянов.

    По его словам, в Центральной Европе складывается новая политическая ситуация. Словацкий лидер Роберт Фицо остается практически в одиночестве как принципиальный противник поддержки Украины. Чешский премьер Андрей Бабиш также демонстрирует схожую позицию, но, вероятно, не готов пойти на вето по украинскому вопросу, как и сам Фицо.

    Лукьянов указывает, что ключевые геополитические проблемы Венгрии не исчезнут с уходом Орбана. Новому правительству, возглавленному командой Петера Мадьяра, еще только предстоит узнать, с какими вызовами им придется столкнуться. Кроме того, сейчас эта команда мало кому известна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах. Парламентские выборы в Венгрии превратились в сражение между США и ЕС. Вашингтон поддерживал Орбана, Брюссель – его оппонента Петера Мадьяра.

    Накануне парламентских выборов в Венгрии Трамп вновь выразил поддержку Орбану, указав, что отношения между США и Венгрией «достигли новых высот». Вэнс за несколько дней до выборов совершил визит в Будапешт, где публично поддержал Орбана. Это происходило на фоне конфликта между США и Ираном, в котором Вашингтон не смог одержать верх в результате месяца воздушных атаки и возобновил переговоры с Тегераном.

    13 апреля 2026, 01:14 • Новости дня
    Мадьяр призвал президента Венгрии Шуйока уйти в отставку
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава партии «Тиса», которая побеждает на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр публично обратился с призывом к президенту страны Тамашу Шуйоку покинуть должность.

    «Я призываю президента немедленно поручить мне, как лидеру победившего партийного списка, сформировать правительство, а затем покинуть свой пост», – приводит слова Мадьяра РИА «Новости».

    Политик призвал уйти в отставку не только президента страны, но и главу Верховного суда, генерального прокурора, председателя Конституционного суда, а также других руководителей ключевых государственных ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр заявил, что намерен восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и НАТО. Действующий глава правительства Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах.

