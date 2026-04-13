В России резко выросла популярность азиатских мессенджеров

Tекст: Дмитрий Зубарев

Аудитория азиатских мессенджеров в России заметно выросла после замедления и блокировки Telegram, сообщает «Коммерсантъ».

По данным исследования МТС AdTech, в марте рост составил почти 60%. В целом спрос на альтернативные платформы у россиян в первом квартале 2026 года увеличился на 50%.

Особенно быстро растет популярность турецкого BiP, который увеличил свою месячную активную аудиторию на 105%, до 1,68 млн пользователей.

Корейский KakaoTalk показал рост на 82%, достигнув 436,4 тыс. пользователей, а китайский WeChat прибавил 15%, до 1,15 млн пользователей.

Самым быстрорастущим стал российский форк Telega, который увеличил MAU на 160% и достиг почти 7,5 млн человек, однако приложение было удалено из App Store.

Несмотря на эти изменения, Telegram остается лидером среди мессенджеров с аудиторией в 102 млн человек, хотя его база сократилась за квартал на 1,5%. Операторы связи подтверждают рост числа пользователей в азиатских сервисах: например, в Т2 отметили увеличение ежедневной аудитории WeChat на 67% в начале года, а всплеск интереса к KakaoTalk пришёлся на конец марта.

Эксперты объясняют популярность азиатских мессенджеров простым интерфейсом, экономным расходом трафика и широким функционалом для обмена контентом. WeChat выделяется как суперапп, совмещающий мессенджер, социальную сеть и платежные сервисы, однако многие его функции доступны только при подтверждении через китайский номер телефона.

Потенциал Telega, по мнению аналитиков, может снизиться из-за ухода части аудитории с устройств iOS, что приведет к потере до 35% пользователей. В компании сообщили, что уже работают над восстановлением доступа к приложению на iOS после запроса Apple. Telegram, в свою очередь, официальных комментариев не предоставил.

Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!