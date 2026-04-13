На Западе предупредили о ловушке для ЕС из-за ухода Орбана

Европа оказалась в сложном положении после поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии, передает РИА «Новости».
По данным швейцарской газеты Die Weltwoche, несмотря на ликование Евросоюза, новый венгерский лидер Петер Мадьяр придерживается позиций, которые сильно расходятся с курсом Брюсселя. Отмечается, что «ЕС сейчас попадает в ловушку».
Основной проблемой для Евросоюза, по мнению автора Die Weltwoche, станет позиция Мадьяра по Украине. Политик не поддерживает вступление Киева в ЕС и НАТО, негативно относится к идее поставок вооружения и неоднократно высказывал скептицизм в отношении украинского вопроса. Газета отмечает, что Мадьяр принадлежит к той же политической элите, что и Орбан, поэтому Брюсселю не стоит ожидать значительных перемен во внешней политике Венгрии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение партии «Фидес» на парламентских выборах.
Лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал президента Венгрии уйти в отставку.
Мадьяр заявил об отсутствии в стране желающих видеть проукраинское правительство.
Также Мадьяр анонсировал неизбежные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.