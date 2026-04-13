Демидов принес победу «Монреалю» над «Айлендерс»

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Монреаль» одержал уверенную победу в гостях над «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, передает ТАСС. В составе «Монреаля» голами отметились Ник Сузуки, Иван Демидов, Алекс Ньюхук и Зак Болдук. За «Айлендерс» единственную шайбу забросил Кейси Сизикас.

Иван Демидов оформил 19-ю шайбу в сезоне и стал автором 43-й голевой передачи, укрепив лидерство среди новичков с 62 очками. Он опережает ближайшего конкурента Бекетта Сеннеке из «Анахайма» на два очка. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 18 из 22 бросков.

Теперь «Монреаль» занимает второе место в Атлантическом дивизионе с 106 очками после 81 матча. «Айлендерс» расположились на шестой строчке в Столичном дивизионе с 91 очком и, после этого поражения, потеряли шансы на выход в плей-офф.

В других матчах игрового дня «Бостон» на выезде победил «Коламбус» со счетом 3:2, а «Нью-Джерси» дома оказался сильнее «Оттавы» (4:3 ОТ), где Артем Зуб отдал голевую передачу. «Ванкувер» выиграл в гостях у «Анахайма» (4:3 ОТ), а «Калгари» обыграл «Юту» (4:1).

В составе «Калгари» первый результативный балл в НХЛ набрал Айдар Суниев, бывший воспитанник московского ЦСКА. На драфте НХЛ 2023 года он был выбран под 80-м номером. Суниеву сейчас 21 год.

