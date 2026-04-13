Бронирование отелей в Крыму выросло

Tекст: Дмитрий Зубарев

Общее количество бронирований отелей в Крыму на весну 2026 года увеличилось на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, передает РИА «Новости».

По данным сервиса OneTwoTrip, туристы стали планировать более короткие поездки – средний срок проживания сократился до 2,1 дня.

Аналитики сервиса отметили, что весной 2026 года средняя стоимость размещения составила 8,1 тыс. рублей в сутки, что на 11,5% ниже, чем за аналогичный период 2025 года, когда этот показатель равнялся 9,2 тыс. рублей. Также наблюдается снижение доли семейных бронирований – их доля составила 6,4% против 10,6% годом ранее.

Среди крымских направлений лидером стал Симферополь – 34,4% всех бронирований, далее следуют Ялта (28,6%) и Алушта (10,7%). В пятерку популярных направлений также вошли Евпатория с долей 7,5% и Керчь с 4,3% от общего числа бронирований.

По динамике роста бронирований лидирует город Саки, где этот показатель увеличился в два раза. Заозерное и Коктебель также показали значительный рост – востребованность отдыха в этих населенных пунктах выросла на 71%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Крым приступил к активной подготовке к новому курортному сезону.

Российский союз туриндустрии зафиксировал высокую загрузку курортных объектов полуострова.

Летом 2025 года регион стал лидером по росту туристического потока.