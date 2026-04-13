Мадьяр заявил о предстоящих переговорах с Путиным

Конюхов назвал Путина романтиком и мечтателем

Tекст: Ольга Иванова

Известный путешественник и член Русского географического общества Федор Конюхов поделился своим мнением о президенте России Владимире Путине, назвав его романтиком и мечтателем. Во время выступления на сессии «География путешествий» в рамках открытого лектория «Создавая будущее: география» Конюхов отметил: «Президент – а он романтик, Президент – а он мечтатель. Это хорошо заметно... Он говорил о важности возвращения русских имен на мировую карту, чтобы мы помнили и знали, что именно наши исследователи совершали эти открытия. И в этом смысле география играет особую роль – она помогает сохранить эту память и понять наше место в мире».

Конюхов также рассказал о своей любви к природе, подчеркнув, что она отражается в его исследованиях. Уже несколько лет он участвует в международном проекте по изучению микропластика в Антарктиде, где задействованы 30 стран, включая Россию, Китай и Испанию.

Путешественник выразил благодарность единомышленникам – Ричарду Брэнсону из Британии, Бертрану Пиккару из Швейцарии и Жан-Луи Этьену из Франции – за стремление сохранить планету. Все трое, по его словам, разделяют его страсть к исследованиям и сохранению природы.

Проект «Создавая будущее: география» объединяет экспертов из разных стран, чтобы совместно проектировать позитивные сценарии будущего. Трансляции лекций и выступлений доступны на сайте russia.ru в разделе «Трансляции и видео».