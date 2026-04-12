Эксперт: В Венгрии не сработала попытка участия команды Трампа

    Американская блокада Ормузского пролива будет работать на Иран
    Орбан признал поражение на парламентских выборах в Венгрии
    Подсчитаны потери военной авиации США в войне с Ираном
    Эксперт объяснил неуспех переговоров Ирана и США в Исламабаде
    США назвали время начала блокады иранских портов
    Иран запретил военным судам приближаться к Ормузскому проливу
    Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
    Глава Eni призвал ЕС приостановить запрет импорта российского СПГ
    На Украине сообщили о риске потери FPV-дронов без китайского оптоволокна
    12 апреля 2026, 23:59 • Новости дня

    Политолог Лукьянов: В Венгрии не сработала попытка участия команды Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Результаты выборов в Венгрии демонстрируют, что попытка команды президента США Дональда Трампа поддержать премьер-министра Виктора Орбана не сработала, заявил политолог Федор Лукьянов.

    «В очередной раз не сработала и попытка участия команды Дональда Трампа, настойчиво призывавшего голосовать за Орбана», – заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в Telegram.

    Он напомнил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс специально приехал в страну за несколько дней до голосования, чтобы усилить поддержку, но «ничего не вышло». «Навязчивые советы со стороны никому не нравятся», – отметил Лукьянов.

    По его словам, в Центральной Европе складывается новая политическая ситуация. Словацкий лидер Роберт Фицо остается практически в одиночестве как принципиальный противник поддержки Украины. Чешский премьер Андрей Бабиш также демонстрирует схожую позицию, но, вероятно, не готов пойти на вето по украинскому вопросу, как и сам Фицо.

    Лукьянов указывает, что ключевые геополитические проблемы Венгрии не исчезнут с уходом Орбана. Новому правительству, возглавленному командой Петера Мадьяра, еще только предстоит узнать, с какими вызовами им придется столкнуться. Кроме того, сейчас эта команда мало кому известна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах. Парламентские выборы в Венгрии превратились в сражение между США и ЕС. Вашингтон поддерживал Орбана, Брюссель – его оппонента Петера Мадьяра.

    Накануне парламентских выборов в Венгрии Трамп вновь выразил поддержку Орбану, указав, что отношения между США и Венгрией «достигли новых высот». Вэнс за несколько дней до выборов совершил визит в Будапешт, где публично поддержал Орбана. Это происходило на фоне конфликта между США и Ираном, в котором Вашингтон не смог одержать верх в результате месяца воздушных атаки и возобновил переговоры с Тегераном.

    12 апреля 2026, 16:19 • Новости дня
    Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива

    Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива
    @ Yuri Gripas/Abaca/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские власти намерены в ближайшее время перекрыть движение через Ормузский пролив, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    Трамп отметил, что к готовящейся операции присоединятся другие страны, однако их точный список пока держится в секрете, передает РИА «Новости».

    Политик также прокомментировал недавние переговоры с иранскими представителями в Исламабаде. По оценке главы государства, встреча прошла успешно, сторонам удалось достичь компромисса по большинству обсуждаемых вопросов.

    Исключением стала лишь ядерная программа. «Тегеран не отказался от своих амбиций», – подчеркнул американский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Тегеран временно открыл Ормузский пролив для прохода судов. Затем Соединенные Штаты приступили к расчистке этого водного пути от иранских мин. На переговорах в Исламабаде делегации не достигли компромисса по ядерному вопросу.

    12 апреля 2026, 01:50 • Новости дня
    Трамп пообещал Китаю «большие проблемы» в случае военной помощи Ирану
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Поддержка Ирана со стороны Китая в военной сфере приведет к серьезным последствиям для Пекина, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Если Китай сделает это, у него будут большие проблемы», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, CNN сообщает, что Китай намерен поставить Ирану новые системы ПВО через третьи страны. Поставки новых систем ПВО из Китая в Иран готовятся в ближайшие недели, заявлает CNN.

    Кроме того, ранее сообщалось, что китайские компании начали продавать данные о вооружениях и перемещениях вооруженных сил США в условиях конфликта с Ираном. Информация берется из открытых источников с последующей обработкой искусственным интеллектом.

    12 апреля 2026, 14:08 • Видео
    Выборы в Венгрии стали важны для всех

    В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    12 апреля 2026, 22:30 • Новости дня
    Орбан признал поражение своей партии на парламентских выборах в Венгрии
    @ Dwi Anoraganingrum/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Действующий глава правительства Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах.

    «Результаты выборов понятны, хотя и не окончательны. Эти результаты для нас болезненны», – приводит слова Орбана РИА «Новости».

    Орбан заявил, что его партия продолжит служить стране, находясь в оппозиции. «Ответственность и возможность создать правительство отдали не нам. Я поздравил победившую партию», – сказал Орбан.

    Глава венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр также сообщил, что Орбан по телефону поздравил его с победой на парламентских выборах, передает ТАСС.

    После обработки данных 53,45% голосов, «Тиса», предварительно, лидирует на парламентских выборах в Венгрии, получая 136 мест в парламенте из 199. Альянс «Фидес» – «Христианско-демократическая народная партия» получает 56 мест, у крайне правой «Нашей Родины» семь мест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Венгрии состоялись парламентские выборы. В парламент страны избираются 199 депутатов: 106 по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 по партийным спискам. После подсчета 14,72% голосов партия «Тиса» лидировала, претендуя на 125 из 199 мест в законодательном органе.

    12 апреля 2026, 16:48 • Новости дня
    Рекордная явка зафиксирована на парламентских выборах в Венгрии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    К середине дня на венгерских выборах в парламент страны свои голоса отдали почти 5 млн граждан, что значительно превышает активность на прошлом голосовании, сообщили в венгерском Национальном избирательном офисе.

    Активность граждан на парламентских выборах в Венгрии по состоянию на 15.00 по местному времени (16.00 мск) достигла отметки в 66,01%, передает РИА «Новости».

    Согласно последним сведениям, участие в избирательном процессе приняли уже почти 5 млн человек. На предыдущих выборах в 2022 году явка к этому же часу составляла лишь 52,75%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии открылись в 6.00 по местному времени. К полудню свои голоса отдали более 2,8 млн граждан. Премьер-министр страны Виктор Орбан вместе с супругой проголосовал на участке в Будапеште.

    12 апреля 2026, 21:44 • Новости дня
    «Тиса» вышла в лидеры на выборах в парламент Венгрии после подсчета 14,72% голосов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    По предварительным данным венгерского национального избирательного бюро, политическая партия «Тиса» закрепила успех на парламентских выборах после подсчета 14,72% голосов.

    Оппозиционеры к моменту подсчета этого процента голосов претендуют на 125 из 199 возможных кресел в законодательном органе страны, передает ТАСС со ссылкой на сообщение бюро.

    Успех движения складывается из побед как по одномандатным округам, где получено 89 мест, так и по партийным спискам, принесшим еще 36 мандатов. Тем временем правящий блок партии «ФИДЕС» и христианских демократов пока может рассчитывать лишь на 65 кресел.

    Из этого числа 16 мандатов коалиция забирает по округам, а 49 – по спискам. Кроме того, в парламент проходит праворадикальная партия «Наша родина», которой на данный момент достается восемь депутатских мест.

    К полудню свои голоса отдали более 2,8 млн граждан Венгрии.

    Венгерские избиратели проявили небывалую активность на парламентских выборах, установив рекорд в 74,23% к 17.00 по местному времени.

    12 апреля 2026, 18:14 • Новости дня
    Лукьянов: Американская блокада Ормуза не сделает Иран сговорчивым
    @ Modis Team/Nasa Gsfc/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ситуация вокруг переговоров США с Ираном подсказывает, что Белый дом не ограничится блокадой Ормузского пролива в своем давлении на Тегеран. Вероятно, американская сторона прорабатывает экономические, политические и военные меры, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов.

    «Блокадой Ормузского пролива президент США Дональд Трамп рассчитывает оказать на Иран экономическое давление, лишая возможности экспортировать нефть, а также взимать плату за транзит судов других государств», – пояснил Федор Лукьянов, директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба «Валдай».

    «Однако Иран имеет куда больший запас прочности, чем, например, Куба или Венесуэла. Блокада американской стороной пролива если и скажется на Тегеране, то не завтра. Кроме того, ему могут оказать поддержку Россия, Китай и ряд других стран», – детализировал эксперт.

    «Судя по всему, блокада Ормузского пролива не сделает Иран более сговорчивым за столом переговоров с США и не заставит его идти на какие-либо принципиальные уступки. К тому же и сам диалог зашел в тупик – стороны не видят путей для его продолжения, хотя и не отказываются от дипломатии», – заметил аналитик.

    «Трамп же заинтересован завершить конфликт своей победой как можно быстрее. Ситуация подсказывает, что США прорабатывают дополнительные инструменты давления на иранских оппонентов – экономические, политические и военные. При этом блокада пролива является ударом по союзникам Вашингтона в Персидском заливе», – резюмировал политолог.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил на своей странице в социальной сети Truth Social, что США заблокируют Ормузский пролив после того, как переговоры в Пакистане по прекращению войны с Ираном зашли в тупик.

    «С сегодняшнего дня ВМС США, лучшие в мире, начинают процесс блокады всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его», – заявил Трамп. «Блокада начнется в ближайшее время. К ней будут привлечены и другие страны. Мы не позволим Ирану извлекать выгоду из этого незаконного акта вымогательства», – добавил он.

    «Мы были близки к пониманию, что всем должен быть разрешен вход и выход из Ормузского пролива. Но Иран не допустил этого, просто заявив: «Где-то там может быть мина», о которой никто, кроме них, не знает. «Это мировой шантаж. Но лидеров стран, особенно США, никогда не удастся шантажировать», – подчеркнул Трамп.

    Он также пообещал, что ВМС США будут «разыскивать и перехватывать каждое судно в международных водах, которое заплатило дань Ирану». «Платящий незаконные пошлины не сможет безопасно передвигаться по воде», – заявил президент.

    Кроме того, позднее стало известно, что Вашингтон введет дополнительные пошлины в размере 50% против Пекина, если подтвердятся факты поставок военного снаряжения Тегерану.

    Стоит отметить, что на прошедших накануне в Исламабаде переговорах Иран и США не договорились по Ормузскому проливу. Тегеран требует признания своего права взимать деньги за проход судов и вообще контролировать судоходство в проливе.

    США в свою очередь, как заявляют в Иране, хотят получить то, что не смогли «за 40 дней войны, через реализацию таких планов, как страхование судов, сопровождение нефтяных танкеров и другие военно-экономические предложения».

    12 апреля 2026, 17:50 • Новости дня
    Трамп пригрозил Китаю пошлинами в 50% за военную помощь Ирану
    @ Yuri Gripas / Abaca/Pool/Sipa USA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон введет дополнительные пошлины в размере 50% против Пекина, если подтвердятся факты поставок военного снаряжения Тегерану, заявил президент США Дональд Трамп.

    Санкции последуют в случае обнаружения фактов поставок военного снаряжения Ирану, сказал Трамп, передает РИА «Новости».

    «Если мы поймаем их за этим, они получат 50-процентную пошлину, это ошеломляющая сумма», – заявил Трамп.

    Ранее американские СМИ писали, что Пекин якобы планировал поставку новых систем ПВО Ирану. Китайские дипломаты категорически опровергли информацию о тайной передаче вооружений Тегерану.

    12 апреля 2026, 19:13 • Новости дня
    Шансы Мадьяра возглавить правительство Венгрии превысили 80% на Polymarket

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На фоне рекордной явки избирателей ставки на смену премьер-министра европейского государства резко возросли, достигнув исторического максимума в день голосования.

    Утренние данные о явке указали на потенциальный рекорд активности избирателей. При этом шансы действующего главы правительства Виктора Орбана сохранить свой пост упали до 18%, пишет Bloomberg.

    Общий объем торгов по вопросу о будущем премьере страны на платформе Polymarket достиг 67 млн долларов. Ожидается, что результаты выборов обнародуют после закрытия участков в 19.00 по местному времени.

    Напомним, к вечеру 12 апреля явка граждан в Венгрии на выборах составила рекордные 74,23%.

    12 апреля 2026, 14:20 • Новости дня
    Явка на выборах в Венгрии превысила показатель 2020 года

    Tекст: Ольга Иванова

    В Венгрии на парламентских выборах к полудню проголосовали более 2,8 млн граждан, что значительно превышает показатели предыдущей кампании.

    Явка на парламентских выборах в Венгрии к полудню по Москве составила 37,98%, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Национальном избирательном офисе страны.

    По данным ведомства, свои голоса уже отдали более 2,8 млн избирателей. Представители офиса отметили, что такие показатели значительно превышают уровень явки на аналогичный момент четыре года назад, когда свой выбор сделали лишь 25,77% граждан.

    Рост числа проголосовавших эксперты связывают с высокой активностью избирателей и значительным интересом к текущей избирательной кампании. Окончательные итоги голосования станут известны позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Венгрии начали работу избирательные участки на выборах в парламент.

    12 апреля 2026, 10:07 • Новости дня
    Орбан с женой проголосовал на выборах в парламент Венгрии
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вместе с женой Анико Леваи принял участие в голосовании на парламентских выборах, посетив участок в столице.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вместе с супругой Анико Леваи проголосовал на парламентских выборах, передает РИА «Новости». Орбан с женой прибыл на избирательный участок, который расположен в общеобразовательной школе в двенадцатом районе Будапешта.

    После голосования глава венгерского правительства пообщался с журналистами. В стране проходит очередной парламентский цикл, в котором избирается 199 депутатов.

    Из них 106 мест распределяются по мажоритарной системе в одномандатных округах, еще 93 – пропорционально по партийным спискам. Национальный избирательный офис сообщил, что более 8,12 млн венгерских граждан имеют право голоса как внутри страны, так и за ее пределами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии открылись в шесть часов утра по местному времени.

    Глава венгерского правительства пообещал придерживаться исключительно мирного курса в случае победы своей партии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о нежелании европейских политических сил видеть новый успех Виктора Орбана.

    12 апреля 2026, 07:12 • Новости дня
    Избирательные участки на парламентских выборах открылись в Венгрии
    @ Attila Volgyi/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Венгрии начали работу избирательные участки на парламентских выборах, сообщают информационные агентства.

    Участки открылись в в 06.00 по местному времени (07.00 мск) и будут работать до 19.00 (20.00 мск), передает РИА «Новости».

    В парламент страны избираются 199 депутатов: 106 из них по мажоритарной системе в одномандатных округах, еще 93 – по партийным спискам. Право голоса имеют более 8,12 млн граждан Венгрии, в том числе проживающие за пределами страны.

    Главный вопрос голосования – сохранит ли правящая партия «Фидес» во главе с премьер-министром Виктором Орбаном позиции в парламенте, либо их место займет партия «Тиса», выступающая за более тесные отношения с ЕС и НАТО.

    Также в выборах участвуют крайне правая партия «Наша Родина», левая «Демократическая коалиция» и сатирическая «Партия двуххвостой собаки». Проходной барьер по партийным спискам составляет 5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по опросам партию «Фидес» Орбана готовы поддержать 39% венгров, а оппозиционную «Тису» Петера Мадьяра – около 49%.

    12 апреля 2026, 10:59 • Новости дня
    Орбан спрогнозировал открытие «Дружбы» после победы на выборах

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что нефтепровод «Дружба» будет открыт Украиной сразу после возможной победы его партии на выборах.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ожидает, что Украина откроет нефтепровод «Дружба» сразу после его возможной победы на парламентских выборах, передает РИА «Новости». На вопрос о сроках возобновления транзита российской нефти в Венгрию через территорию Украины Орбан ответил: «Мы выиграем выборы и на следующее утро украинцы его откроют».

    Власти Венгрии неоднократно обвиняли Киев в намеренном вмешательстве в венгерскую предвыборную кампанию, включая остановку работы нефтепровода «Дружба». По этой магистрали страна получала поставки российской нефти.

    С конца января 2026 года транзит нефти по южной ветке «Дружбы» в Словакию и Венгрию через территорию Украины был приостановлен. Киев объяснил прекращение поставок повреждением трубопровода, однако Будапешт связывает это решение с политическими причинами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Еврокомиссии заявила, что ЕК не имеет данных о европейской миссии, выехавшей на территорию Украины для проверки состояния трубопровода «Дружба». Киевский режим ранее не позволил Венгрии провести инспекцию данного нефтепровода.

    12 апреля 2026, 18:27 • Новости дня
    Трамп пообещал пересмотреть отношения США с НАТО

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская сторона пересмотрит отношения с Североатлантическим альянсом, поскольку военный блок не оказал помощи Вашингтону в его операции против Тегерана, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Сейчас мы должны пересмотреть (отношения с) НАТО, поскольку они не пришли к нам на помощь», – сказал Трамп, передает РИА «Новости».

    По его словам, действия блока очень сильно разочаровали США.

    Глава американского государства добавил, что в будущем альянс также не станет помогать США, когда такая помощь понадобится.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о явном разочаровании американского лидера союзниками. Он же передал натовским странам требования Трампа.

    12 апреля 2026, 02:38 • Новости дня
    Орбан заявил о беспрецедентном вмешательстве в выборы в Венгрии

    Tекст: Антон Антонов

    Венгерским властям пришлось столкнуться с беспрецедентным вмешательством иностранных сил в выборы, глава венгерского МИД Петер Сийярто уже не может «позвонить бабушке» без прослушки со стороны чужих спецслужб, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан заявил, что властям страны «пришлось смириться, или, по крайней мере, жить» с беспрецедентным иностранным вмешательством в избирательную кампанию, передает РИА «Новости».

    «Петер Сийярто даже не может позвонить своей бабушке, чтобы об этом не доложила какая-нибудь спецслужба», – сказал Орбан.

    Орбан прокомментировал обвинения в адрес главы МИД Венгрии. Он признался, что «чуть не умер со смеху», услышав инсинуации о якобы передаче Сийярто секретной информации Москве, и добавил, что все министры на заседаниях в ЕС используют смартфоны, что делает их уязвимыми для прослушки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии опубликовали аудиозапись журналиста Сабольча Пани, который признался в передаче номеров телефонов министра иностранных дел Петера Сийярто иностранным спецслужбам для отслеживания его звонков.

    Портал VSquare опубликовал материал на основании прослушки разговоров Сийярто с главой МИД России Сергеем Лавровым. Лавров прокомментировал утечку разговора с венгерским коллегой.

    Издание Washington Post заявило, что Сийярто якобы регулярно звонит главе МИД России во время перерывов на заседаниях Евросоюза. Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока опроверг эту информацию, назвав публикацию фейком.

    Сийярто заявил, что консультации с третьими странами, включая Россию, после заседаний советов глав МИД Евросоюза являются естественными и оправданными, если обсуждавшиеся вопросы касались этих стран.

    Служба национальной безопасности Венгрии предоставили парламентскому комитету доказательства финансирования украинскими структурами венгерской оппозиционной партии «Тиса».

    12 апреля 2026, 18:59 • Новости дня
    Явка на выборах в Венгрии установила исторический рекорд

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Венгерские избиратели проявили небывалую активность на парламентских выборах, установив рекорд количестве к вечеру дня голосования.

    Явка на парламентских выборах в Венгрии по состоянию на 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила рекордные 74,23%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на венгерский Национальный избирательный офис.

    Этот показатель значительно превысил итоговые данные голосования 2022 года.

    Свои голоса отдали более 5,5 млн человек. Для сравнения, на предыдущих выборах в 2022 году явка к 17.00 составляла 62,92%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии открылись в шесть часов утра по местному времени. Премьер-министр страны Виктор Орбан вместе с супругой проголосовал на участке в Будапеште. К 16.00 по московскому времени активность граждан достигла отметки в 66,01%.

    Главное
    Истек срок объявленного Россией пасхального перемирия в зоне СВО
    Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и НАТО
    Песков заявил о разногласиях с Киевом из-за считанных километров
    Ливия отбуксировала атакованный украинскими дронами «Арктик Метагаз»
    Брат главы Башкирии Хабирова погиб в ДТП
    Мэр Хельсинки назвал «отвратительными» поездки финских детей в «Артек»
    Уроженец Британии впервые лишился паспорта из-за связей с Россией