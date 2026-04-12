    12 апреля 2026, 22:58 • Новости дня

    Назван срок избрания премьера Венгрии

    Президент Венгрии Шуйок: Избрание премьера Венгрии состоится в течение месяца

    Tекст: Антон Антонов

    Первая сессия нового парламента Венгрии, на которой состоится избрание премьер-министра, запланирована в ближайшие 30 дней после парламентских выборов, сообщил президент Венгрии Тамаш Шуйок.

    Шуйок уточнил, что после оглашения итогов выборов он проведет консультации с лидерами всех партий, которые прошли в Государственное собрание. Президент отметил, что в соответствии с венгерской конституцией и политическими традициями будет внесено предложение о формировании правительства, передает ТАСС.

    Он особо подчеркнул, что прошедшие парламентские выборы прошли без нарушений, а явка избирателей оказалась рекордно высокой и достигла 77,8% к 18.30 по местному времени (19.30 мск).

    «Каким бы ни был результат выборов, он будет означать законные полномочия в выборе того курса, которым Венгрия будет двигаться в следующий период», – сказал Шуйок.

    По его словам, в воскресенье будут объявлены только предварительные результаты, а окончательные итоги голосования подведут позже. Согласно закону, подсчет голосов, присланных по почте, продолжится до 18 апреля.

    Венгерский избирательный офис, обработав данные 72,44% голосов, сообщил, что оппозиционная партия «Тиса», предварительно, лидирует на парламентских выборах в Венгрии, получая 138 мест из 199. Правящий альянс «Фидес» – «Христианско-демократическая народная партия» под руководством премьера Виктора Орбана, предварительно, получает на парламентских выборах в Венгрии 54 места, у крайне правой «Нашей Родины» семь мест, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, действующий глава правительства Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах. Он поздравил главу венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой.

    12 апреля 2026, 22:30 • Новости дня
    Орбан признал поражение своей партии на парламентских выборах в Венгрии
    @ Dwi Anoraganingrum/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Действующий глава правительства Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах.

    «Результаты выборов понятны, хотя и не окончательны. Эти результаты для нас болезненны», – приводит слова Орбана РИА «Новости».

    Орбан заявил, что его партия продолжит служить стране, находясь в оппозиции. «Ответственность и возможность создать правительство отдали не нам. Я поздравил победившую партию», – сказал Орбан.

    Глава венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр также сообщил, что Орбан по телефону поздравил его с победой на парламентских выборах, передает ТАСС.

    После обработки данных 53,45% голосов, «Тиса», предварительно, лидирует на парламентских выборах в Венгрии, получая 136 мест в парламенте из 199. Альянс «Фидес» – «Христианско-демократическая народная партия» получает 56 мест, у крайне правой «Нашей Родины» семь мест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Венгрии состоялись парламентские выборы. В парламент страны избираются 199 депутатов: 106 по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 по партийным спискам. После подсчета 14,72% голосов партия «Тиса» лидировала, претендуя на 125 из 199 мест в законодательном органе.

    12 апреля 2026, 16:48 • Новости дня
    Рекордная явка зафиксирована на парламентских выборах в Венгрии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    К середине дня на венгерских выборах в парламент страны свои голоса отдали почти 5 млн граждан, что значительно превышает активность на прошлом голосовании, сообщили в венгерском Национальном избирательном офисе.

    Активность граждан на парламентских выборах в Венгрии по состоянию на 15.00 по местному времени (16.00 мск) достигла отметки в 66,01%, передает РИА «Новости».

    Согласно последним сведениям, участие в избирательном процессе приняли уже почти 5 млн человек. На предыдущих выборах в 2022 году явка к этому же часу составляла лишь 52,75%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии открылись в 6.00 по местному времени. К полудню свои голоса отдали более 2,8 млн граждан. Премьер-министр страны Виктор Орбан вместе с супругой проголосовал на участке в Будапеште.

    12 апреля 2026, 14:08 • Видео
    Выборы в Венгрии стали важны для всех

    В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    12 апреля 2026, 21:44 • Новости дня
    «Тиса» вышла в лидеры на выборах в парламент Венгрии после подсчета 14,72% голосов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    По предварительным данным венгерского национального избирательного бюро, политическая партия «Тиса» закрепила успех на парламентских выборах после подсчета 14,72% голосов.

    Оппозиционеры к моменту подсчета этого процента голосов претендуют на 125 из 199 возможных кресел в законодательном органе страны, передает ТАСС со ссылкой на сообщение бюро.

    Успех движения складывается из побед как по одномандатным округам, где получено 89 мест, так и по партийным спискам, принесшим еще 36 мандатов. Тем временем правящий блок партии «ФИДЕС» и христианских демократов пока может рассчитывать лишь на 65 кресел.

    Из этого числа 16 мандатов коалиция забирает по округам, а 49 – по спискам. Кроме того, в парламент проходит праворадикальная партия «Наша родина», которой на данный момент достается восемь депутатских мест.

    К полудню свои голоса отдали более 2,8 млн граждан Венгрии.

    Венгерские избиратели проявили небывалую активность на парламентских выборах, установив рекорд в 74,23% к 17.00 по местному времени.

    12 апреля 2026, 19:13 • Новости дня
    Шансы Мадьяра возглавить правительство Венгрии превысили 80% на Polymarket

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На фоне рекордной явки избирателей ставки на смену премьер-министра европейского государства резко возросли, достигнув исторического максимума в день голосования.

    Утренние данные о явке указали на потенциальный рекорд активности избирателей. При этом шансы действующего главы правительства Виктора Орбана сохранить свой пост упали до 18%, пишет Bloomberg.

    Общий объем торгов по вопросу о будущем премьере страны на платформе Polymarket достиг 67 млн долларов. Ожидается, что результаты выборов обнародуют после закрытия участков в 19.00 по местному времени.

    Напомним, к вечеру 12 апреля явка граждан в Венгрии на выборах составила рекордные 74,23%.

    12 апреля 2026, 14:20 • Новости дня
    Явка на выборах в Венгрии превысила показатель 2020 года

    Tекст: Ольга Иванова

    В Венгрии на парламентских выборах к полудню проголосовали более 2,8 млн граждан, что значительно превышает показатели предыдущей кампании.

    Явка на парламентских выборах в Венгрии к полудню по Москве составила 37,98%, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Национальном избирательном офисе страны.

    По данным ведомства, свои голоса уже отдали более 2,8 млн избирателей. Представители офиса отметили, что такие показатели значительно превышают уровень явки на аналогичный момент четыре года назад, когда свой выбор сделали лишь 25,77% граждан.

    Рост числа проголосовавших эксперты связывают с высокой активностью избирателей и значительным интересом к текущей избирательной кампании. Окончательные итоги голосования станут известны позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Венгрии начали работу избирательные участки на выборах в парламент.

    12 апреля 2026, 10:07 • Новости дня
    Орбан с женой проголосовал на выборах в парламент Венгрии
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вместе с женой Анико Леваи принял участие в голосовании на парламентских выборах, посетив участок в столице.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вместе с супругой Анико Леваи проголосовал на парламентских выборах, передает РИА «Новости». Орбан с женой прибыл на избирательный участок, который расположен в общеобразовательной школе в двенадцатом районе Будапешта.

    После голосования глава венгерского правительства пообщался с журналистами. В стране проходит очередной парламентский цикл, в котором избирается 199 депутатов.

    Из них 106 мест распределяются по мажоритарной системе в одномандатных округах, еще 93 – пропорционально по партийным спискам. Национальный избирательный офис сообщил, что более 8,12 млн венгерских граждан имеют право голоса как внутри страны, так и за ее пределами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии открылись в шесть часов утра по местному времени.

    Глава венгерского правительства пообещал придерживаться исключительно мирного курса в случае победы своей партии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о нежелании европейских политических сил видеть новый успех Виктора Орбана.

    12 апреля 2026, 07:12 • Новости дня
    Избирательные участки на парламентских выборах открылись в Венгрии
    @ Attila Volgyi/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Венгрии начали работу избирательные участки на парламентских выборах, сообщают информационные агентства.

    Участки открылись в в 06.00 по местному времени (07.00 мск) и будут работать до 19.00 (20.00 мск), передает РИА «Новости».

    В парламент страны избираются 199 депутатов: 106 из них по мажоритарной системе в одномандатных округах, еще 93 – по партийным спискам. Право голоса имеют более 8,12 млн граждан Венгрии, в том числе проживающие за пределами страны.

    Главный вопрос голосования – сохранит ли правящая партия «Фидес» во главе с премьер-министром Виктором Орбаном позиции в парламенте, либо их место займет партия «Тиса», выступающая за более тесные отношения с ЕС и НАТО.

    Также в выборах участвуют крайне правая партия «Наша Родина», левая «Демократическая коалиция» и сатирическая «Партия двуххвостой собаки». Проходной барьер по партийным спискам составляет 5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по опросам партию «Фидес» Орбана готовы поддержать 39% венгров, а оппозиционную «Тису» Петера Мадьяра – около 49%.

    12 апреля 2026, 10:59 • Новости дня
    Орбан спрогнозировал открытие «Дружбы» после победы на выборах

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что нефтепровод «Дружба» будет открыт Украиной сразу после возможной победы его партии на выборах.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ожидает, что Украина откроет нефтепровод «Дружба» сразу после его возможной победы на парламентских выборах, передает РИА «Новости». На вопрос о сроках возобновления транзита российской нефти в Венгрию через территорию Украины Орбан ответил: «Мы выиграем выборы и на следующее утро украинцы его откроют».

    Власти Венгрии неоднократно обвиняли Киев в намеренном вмешательстве в венгерскую предвыборную кампанию, включая остановку работы нефтепровода «Дружба». По этой магистрали страна получала поставки российской нефти.

    С конца января 2026 года транзит нефти по южной ветке «Дружбы» в Словакию и Венгрию через территорию Украины был приостановлен. Киев объяснил прекращение поставок повреждением трубопровода, однако Будапешт связывает это решение с политическими причинами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Еврокомиссии заявила, что ЕК не имеет данных о европейской миссии, выехавшей на территорию Украины для проверки состояния трубопровода «Дружба». Киевский режим ранее не позволил Венгрии провести инспекцию данного нефтепровода.

    12 апреля 2026, 02:38 • Новости дня
    Орбан заявил о беспрецедентном вмешательстве в выборы в Венгрии

    Tекст: Антон Антонов

    Венгерским властям пришлось столкнуться с беспрецедентным вмешательством иностранных сил в выборы, глава венгерского МИД Петер Сийярто уже не может «позвонить бабушке» без прослушки со стороны чужих спецслужб, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан заявил, что властям страны «пришлось смириться, или, по крайней мере, жить» с беспрецедентным иностранным вмешательством в избирательную кампанию, передает РИА «Новости».

    «Петер Сийярто даже не может позвонить своей бабушке, чтобы об этом не доложила какая-нибудь спецслужба», – сказал Орбан.

    Орбан прокомментировал обвинения в адрес главы МИД Венгрии. Он признался, что «чуть не умер со смеху», услышав инсинуации о якобы передаче Сийярто секретной информации Москве, и добавил, что все министры на заседаниях в ЕС используют смартфоны, что делает их уязвимыми для прослушки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии опубликовали аудиозапись журналиста Сабольча Пани, который признался в передаче номеров телефонов министра иностранных дел Петера Сийярто иностранным спецслужбам для отслеживания его звонков.

    Портал VSquare опубликовал материал на основании прослушки разговоров Сийярто с главой МИД России Сергеем Лавровым. Лавров прокомментировал утечку разговора с венгерским коллегой.

    Издание Washington Post заявило, что Сийярто якобы регулярно звонит главе МИД России во время перерывов на заседаниях Евросоюза. Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока опроверг эту информацию, назвав публикацию фейком.

    Сийярто заявил, что консультации с третьими странами, включая Россию, после заседаний советов глав МИД Евросоюза являются естественными и оправданными, если обсуждавшиеся вопросы касались этих стран.

    Служба национальной безопасности Венгрии предоставили парламентскому комитету доказательства финансирования украинскими структурами венгерской оппозиционной партии «Тиса».

    12 апреля 2026, 18:59 • Новости дня
    Явка на выборах в Венгрии установила исторический рекорд

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Венгерские избиратели проявили небывалую активность на парламентских выборах, установив рекорд количестве к вечеру дня голосования.

    Явка на парламентских выборах в Венгрии по состоянию на 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила рекордные 74,23%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на венгерский Национальный избирательный офис.

    Этот показатель значительно превысил итоговые данные голосования 2022 года.

    Свои голоса отдали более 5,5 млн человек. Для сравнения, на предыдущих выборах в 2022 году явка к 17.00 составляла 62,92%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии открылись в шесть часов утра по местному времени. Премьер-министр страны Виктор Орбан вместе с супругой проголосовал на участке в Будапеште. К 16.00 по московскому времени активность граждан достигла отметки в 66,01%.

    12 апреля 2026, 05:58 • Новости дня
    Орбан отказался поддерживать Украину деньгами и вооружениями

    Tекст: Антон Антонов

    Будапешт продолжит гуманитарную помощь Украине, но не станет предоставлять ей деньги и вооружения, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «Мы будем делать для Украины все, что должна делать христианская нация, но мы не собираемся отдавать наших детей в солдаты, отдавать наши деньги и наши вооружения, и мы не будем уничтожать себя ради какой-либо другой страны», – приводит слова Орбана ТАСС.

    Глава венгерского правительства отметил, что в случае победы возглавляемой им партии «Фидес» на выборах Венгрия будет придерживаться исключительно мирного курса. Он подчеркнул, что страна не считает конфликт на Украине своей войной и не намерена в нем участвовать.

    Орбан заявил, что Будапешт будет добиваться возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба», который заблокирован с конца января. Премьер-министр пообещал не поддерживать никакие решения в пользу Киева на международной арене до тех пор, пока Украина не откроет трубопровод.

    Он также сообщил о намерении правительства «Фидес» в случае победы на выборах продолжить действующие социальные программы и выполнить обещания по росту зарплат. Орбан заверил, что поддержка венгерских семей и защита правоконсервативных ценностей останутся приоритетом. В ходе выступления Орбан призвал своих сторонников прийти на избирательные участки и отдать голос за «Фидес».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан заблокировал предоставление Киеву военного кредита Евросоюза. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна продолжит бороться за возможность закупать российские нефть и газ.

    12 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы, и по опросам партию «Фидес» Орбана готовы поддержать 39% венгров, а оппозиционную «Тису» Петера Мадьяра – около 49%.

    12 апреля 2026, 10:34 • Новости дня
    Глава партии «Тиса» Мадьяр проголосовал на выборах в Венгрии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр проголосовал на парламентских выборах.

    Глава венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр проголосовал на парламентских выборах, передает РИА «Новости». Политик прибыл на участок в Будапеште около 08.30 по местному времени (09.30 мск), где задержался всего несколько минут.

    Избирательный участок был открыт в здании одного из детских садов столицы. За ходом голосования наблюдали многочисленные журналисты из Венгрии и других стран, прибывшие задолго до появления Мадьяра.

    В этот день в Венгрии проходят парламентские выборы, в которых избирается 199 депутатов. Из них 106 мест распределяются по мажоритарной системе, а 93 – по партийным спискам.

    По информации национального избирательного офиса, голосовать могут более 8,12 млн венгерских граждан как внутри страны, так и за ее пределами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии открылись в шесть часов утра.

    Премьер-министр страны Виктор Орбан вместе с супругой проголосовал на участке в Будапеште.

    Оппозиционная партия «Тиса» накануне голосования увеличила отрыв от правящей партии до двадцати процентных пунктов.

    13 апреля 2026, 00:46 • Новости дня
    Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер партии «Тиса», которая побеждает на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр заявил, что намерен укрепить демократию и восстановить участие страны в европейских и трансатлантических структурах.

    Мадьяр, выступая на митинге в Будапеште, отметил, что его партия добилась значительного успеха, изменив «систему Орбана», передает ТАСС.

    «Мы восстановим функционирование институтов, обеспечивающих демократию и ее независимость. Венгрия вновь станет сильным союзником в Евросоюзе и НАТО», – сказал Мадьяр.

    Обработаны данные 95,63% голосов, следует из информации Венгерского избирательного офиса. «Тиса» сохраняет 137 мест из 199, правящий альянс «Фидес» – «Христианско-демократическая народная партия» под руководством премьера Виктора Орбана – 55 мест, у крайне правой «Нашей Родины» – семь мест, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возвращении Венгрии на «европейский путь».

    12 апреля 2026, 23:59 • Новости дня
    Эксперт: В Венгрии не сработала попытка участия команды Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Результаты выборов в Венгрии демонстрируют, что попытка команды президента США Дональда Трампа поддержать премьер-министра Виктора Орбана не сработала, заявил политолог Федор Лукьянов.

    «В очередной раз не сработала и попытка участия команды Дональда Трампа, настойчиво призывавшего голосовать за Орбана», – заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в Telegram.

    Он напомнил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс специально приехал в страну за несколько дней до голосования, чтобы усилить поддержку, но «ничего не вышло». «Навязчивые советы со стороны никому не нравятся», – отметил Лукьянов.

    По его словам, в Центральной Европе складывается новая политическая ситуация. Словацкий лидер Роберт Фицо остается практически в одиночестве как принципиальный противник поддержки Украины. Чешский премьер Андрей Бабиш также демонстрирует схожую позицию, но, вероятно, не готов пойти на вето по украинскому вопросу, как и сам Фицо.

    Лукьянов указывает, что ключевые геополитические проблемы Венгрии не исчезнут с уходом Орбана. Новому правительству, возглавленному командой Петера Мадьяра, еще только предстоит узнать, с какими вызовами им придется столкнуться. Кроме того, сейчас эта команда мало кому известна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах. Парламентские выборы в Венгрии превратились в сражение между США и ЕС. Вашингтон поддерживал Орбана, Брюссель – его оппонента Петера Мадьяра.

    Накануне парламентских выборов в Венгрии Трамп вновь выразил поддержку Орбану, указав, что отношения между США и Венгрией «достигли новых высот». Вэнс за несколько дней до выборов совершил визит в Будапешт, где публично поддержал Орбана. Это происходило на фоне конфликта между США и Ираном, в котором Вашингтон не смог одержать верх в результате месяца воздушных атаки и возобновил переговоры с Тегераном.

    12 апреля 2026, 23:50 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о возвращении Венгрии на «европейский путь»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала предварительные итоги парламентских выборов в Венгрии, на которых побеждает оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра.

    «Венгрия выбрала Европу. Европа всегда выбирала Венгрию. Страна возвращается к своему европейскому пути. Союз становится сильнее», – заявила фон дер Ляйен в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, действующий глава правительства Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах.

    После того, как Орбан заявил, что Будапешт не согласится ни на какие решения Евросоюза по финансированию Украины, фон дер Ляйен сказала, что «один из руководителей не держит своего слова».

